Top mejores ideas para mejorar la comunicación interna de tu empresa

Por staff

27/07/2022

La comunicación interna es clave para el éxito de cualquier empresa o proyecto. Potenciarla debe ser uno de los objetivos de la dirección de la organización. Facilita el trabajo y ayuda a prevenir conflictos. Se trata de un asunto que cobra especial importancia cuando se trabaja en remoto.

¿Sabes cómo mejorar la comunicación interna de tu empresa? Contamos con recursos de sobra para ello, la cuestión está en ponerlos en práctica. A continuación, te dejamos una serie de propuestas para potenciar la comunicación interna de la organización.

Pero antes, un recordatorio: la comunicación interna debe impulsarse en todos los niveles. Tanto a escala horizontal como vertical, ascendente y descendente. Si lo conseguimos, estaremos más cerca del éxito. No olvides que soluciones como el software de rrhh de Sesame HR nos ayudan a cumplir este objetivo.

5 formas de potenciar la comunicación interna

Manual del empleado/manual de bienvenida

Podríamos decir que es el libro de instrucciones de la empresa. Se trata de un documento en el que aparecen los objetivos, valores o normativa interna de la organización. Se puede incluir el organigrama de la corporación, además de cualquier información relevante para la plantilla.

También incluiremos la forma de trabajar, cómo se gestionan los beneficios, vacaciones y días libres, bajas, etc. Los recursos informáticos o de cualquier otro tipo deben ocupar un capítulo. Deben caber todos los procedimientos básicos.

Se trata de un recurso que deberíamos poner a disposición de todos los empleados. Periódicamente, hay que actualizarlo. Cuando se produce una nueva incorporación, haremos entrega del manual de bienvenida. A grandes rasgos, se trata del mismo documento, pero con pequeños ajustes para facilitar la adaptación.

Buzón de sugerencias

Quizá nos parezca una idea absurda, pero es más importante de lo que parece. A menudo, las propuestas que los trabajadores hacen oralmente caen en el olvido. El buzón de sugerencias es una herramienta para dejar constancia por escrito de las propuestas. Además, cuenta con el aval de la privacidad y el anonimato.

Pero para que funcione, debe ser bidireccional. Esto significa que cuando la plantilla lance una propuesta o sugerencia, esta será atendida. Se puede aceptar, o se pueden explicar las

razones por las que es rechazada. En ningún caso pondremos un buzón de sugerencias para quedar bien, ignorando su contenido.

Ver más: Telefónica Tech nombra a Mark Gorton CEO en Reino Unido e Irlanda

Actividades de team building

La empresa puede organizar actividades fuera de la oficina de forma puntual. Es una forma de estrechar lazos y potenciar la comunicación interna. Estamos en un ambiente mucho más distendido del que hay en el día a día, lo que facilita la comunicación.

El ejemplo clásico de este tipo de actividades son las cenas y comidas de empresa, sobre todo en Navidad. En los últimos tiempos se han popularizado las jornadas al aire libre, actividades multiaventura, karts, sesiones de risoterapia…

Los afterwork son una forma más de estrechar lazos entre trabajadores. Para ser efectivas, estas actividades deben involucrar a trabajadores de todos los niveles. De poco servirá limitarlas a un equipo de trabajo o un departamento. La idea no deja de ser estrechar lazos entre los distintos apartados de la organización.

Aprovechar los nuevos canales de comunicación

Herramientas como el tablón de anuncios físico han quedado desfasadas. Los tiempos cambian, y la comunicación corporativa también. Contar con un chat interno es fundamental a día de hoy. Más con equipos donde algunos de sus miembros trabajan presencial, otros en remoto, otros son híbridos, hay horarios flexibles…

Una newsletter nos permitirá mantener informados a los trabajadores de los logros de la empresa. Aunque no sea la mejor opción, un canal corporativo de WhatsApp o Telegram puede ayudar a fortalecerla. Y no menosprecies el poder de las encuestas laborales y el portal del empleado.

Reuniones de seguimiento

En ocasiones se abusa de las reuniones, lo que llegados a cierto punto será contraproducente. Pero nunca está de más establecer reuniones periódicas de seguimiento de proyectos donde se pongan las cartas sobre la mesa. ¿Se avanza al ritmo deseado? ¿Qué problemas hay? ¿Qué recursos faltan?

Por su parte, las reuniones de seguimiento one to one permiten analizar la adaptación de los nuevos trabajadores. También sirven para evaluar su evolución y expectativas, o para seguir a los empleados en remoto. Eso sí, debemos tener claro los objetivos y limitar la presencia solo a quien sea estrictamente necesario.

Recuerda que si de verdad quieres que la comunicación interna sea exitosa, debe ser transparente. La transparencia nos ayudará a llegar mejor a los empleados, evitando suspicacias. Con ello, lograremos el objetivo de mejorar el ambiente de trabajo y crear un clima laboral óptimo para nuestros empleados.