Topaz debate Open Banking e as fronteiras dos serviços financeiros para novas experiências no Finance View

Por staff

29/09/2021

Por: Flavio Gaspar, head de Produtos da Topaz, participa do painel ao lado de outros especialistas do Banco do Brasil, da TecBan e do ABC Brasil

O sistema bancário brasileiro tem se destacado por estar em constante transformação digital e acompanhar as evoluções tecnológicas, financeiras, jurídicas e comportamentais. Foi assim, recentemente, com a explosão do PIX, meio de pagamento de pagamento eletrônico instantâneo que trouxe praticidade para a vida de consumidores e organizações. E os avanços nesse mercado não param, com a movimentação de temas como open banking e open finance.



É com essa visão futurista que a Topaz, plataforma de negócios financeiros do Grupo Stefanini se insere no Finance View, evento totalmente online e gratuito que será realizado ao longo do dia 29 de setembro, a partir das 9h.

Na ocasião, serão discutidas as perspectivas do mercado financeiro diante do ritmo acelerado que vivemos pela digitalização da economia e das inovações tecnológicas em curso. Às 15h, no painel intitulado “Open Banking abrindo as fronteiras dos serviços financeiros para novas experiências e melhores ofertas”, Flavio Gaspar, head de Produtos da Topaz, debaterá o tema ao lado de Karen Machado, executiva líder do Projeto Open Banking do Banco do Brasil; de Rogerio Melfi, especialista em Novas Plataformas na TecBan; e de Pedro Begotti, head de Novos Negócios do ABC Brasil.



Ver mais: Novo programa 87.co, do Grupo Stefanini, busca incentivar startups a decolarem no mundo dos negócios



O Open Banking, que está fase de implementação, permite o compartilhamento de dados dos clientes, proporcionando possibilidades de novas ofertas de serviços financeiros. As instituições participantes do Open Banking poderão utilizar canais digitais, próprios e de terceiros para captar clientes, criar experiências e desenvolver novos negócios.



Recentemente, a Topaz, empresa especialista em soluções para o mercado financeiro, foi premiada no Open Finance Awards, que identifica as melhores práticas e iniciativas para o setor financeiro que contribuem com o Open Banking no Brasil. A TOPAZ OFD Onboarding toolkit foi a grande campeã na categoria “Soluções para o ecossistema de pagamentos”, por cumprir os critérios necessários para ser considerada uma solução segura e facilitadora para os processos dos bancos.

O Finance View vai promover um dia inteiro de discussões. Na primeira etapa do evento intitulada “Mundo Digital”, especialistas mostrarão como toda a transformação digital impacta a vida das pessoas. Os temas passam por “Pagamento – A capacidade de inovação e aceleração das iniciativas digitais para pagamentos fluidos e sem fricção”; “Embedded Finance – Varejo e a oferta de serviços financeiros personalizados que fidelizam clientes e promovem inclusão digital”. Também haverá apresentação do case da Neurotech “Explosão dos dados: otimizando resultados através de multiplas fontes”, além do painel “Segurança – Como garantir a segurança dos dados e das transações no mundo digital”.



Completam a grade de debates: “Mundo Open”, discutindo o que está por vir e como colocar isso em prática; o painel “Open Innovation – Como construir e inovar de forma coletiva e colaborativa no mercado financeiro”; “Open Insurance – Como o compartilhamento de dados pode beneficiar o mercado de seguros e alcançar mais consumidores”; e encerra com “Data Monetization – Os dados serão a próxima fonte de receita da transformação digital?”.

Ver mais: TikTok não é coisa só do público jovem

Finance View – Evento online e gratuito



Dia: 29 de setembro de 2021

Horário: 9h às 18h

Inscrições: https://financeview.com.br/

15h – 15h50 – Painel “Open Banking abrindo as fronteiras dos serviços financeiros para novas experiências e melhores ofertas”