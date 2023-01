Topaz lança modelo de onboarding pelo WhatsApp para sua plataforma de automação de canais SERVCore

Por staff

09/01/2023

Para que o futuro cliente de um banco, de uma cooperativa ou fintech consiga abrir mais rapidamente sua conta e acessar outros serviços financeiros disponibilizados pela instituição, a Topaz, empresa especializada em soluções financeiras digitais com atuação em mais de 25 países e com mais de 1 bilhão de transações mensais em sua plataforma full banking, anuncia a oferta de nova modalidade de onboarding em sua plataforma SERVCore via WhatsApp. Com toda a comunicação em primeira pessoa, a nova funcionalidade busca oferecer aos clientes da Topaz mais proximidade com o usuário, contemplando uma jornada mais leve e intuitiva com apenas alguns passos para abertura de conta.



A plataforma SERVCore, responsável pela automação dos canais de atendimento, inclui também soluções de agência/caixa, autoatendimento, mobile e internet banking, compensação de chegues, solução de biometria e troca de chaves. Atualmente, o SERVCore é utilizado em mais de 6 mil agências e contabiliza mais de 21 milhões de usuários de biometria – número que deve crescer 25% em 2023.



A abertura de conta pelo WhatsApp atende às regulamentações do Banco Central e está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Segundo Adolfo Blengini Neto, gerente de Produtos de Canais Financeiros da Topaz, a nova modalidade de onboarding torna a plataforma SERVCore mais flexível. “Atuamos com múltiplos canais: aplicativo nativo, aplicativo web e, agora, pelo WhatsApp. Temos uma plataforma omnichannel com alto nível de integração para prover uma gestão de canais mais dinâmica e fluida.”



Outro grande diferencial da solução é a segurança. O SERVCore está integrado à solução nativa antifraude da Topaz, OFD (Online Fraud Detection), que fornece proteção best-in-class aos usuários e consumidores de transações eletrônicas na web por meio de mobile e desktop. O software pode ser instalado em qualquer canal da estrutura financeira para prevenir e detectar quaisquer eventos relacionados a possíveis fraudesmovimentações estranhas na conta, por exemplo.

Novos mercados



Embora a modalidade de onboarding com a opção de uso do WhatsApp tenha sido lançada no Brasil, a expectativa da Topaz é que a plataforma SERVCore conquiste o mercado latino-americano, onde a empresa tem forte atuação potencializada pela aquisição da Cobiscorp. Com sede nos Estados Unidos e com uma base de clientes nas Américas do Norte e do Sul, a Cobiscorp é reconhecida por suas soluções para bancos, fintechs, financeiras e micro financeiras.



Nos últimos anos, as soluções da Topaz evoluíram para uma oferta de serviço de software na nuvem, com base em SaaS. Assim, novos níveis de flexibilidade foram criados, ao mesmo tempo em que os custos para os clientes foram reduzidos. “Oferecemos a plataforma mais completa e segura do mercado, capaz de acelerar a transformação digital dos canais físicos e digitais para atrair novos clientes – pessoas físicas e jurídicas – e apoiar os atuais, garantindo um alto índice de satisfação pelos serviços prestados”, destaca Flávio Gaspar, diretor de Produtos da Topaz.



De acordo com Jorge Iglesias, CEO da Topaz, o novo modelo de onboarding do SERVCore é o primeiro passo da companhia, que hoje representa mais de 10% do faturamento global do Grupo Stefanini, para a criação de soluções em sinergia com o conceito de Conversational Banking. Como o próprio nome remete, o banco conversacional utiliza a conversa – iniciada por um humano ou um chatbot inteligente – para aconselhar e orientar os clientes em importantes decisões financeiras.



Atualmente, a Topaz é uma das maiores empresas de tecnologia voltadas para o mercado de Banking – não apenas bancos, mas instituições de outros segmentos que desejam oferecer aos clientes soluções financeiras. Com 35 anos de mercado e mais de 1300 colaboradores, a empresa também é líder em core bancário. Há dois anos, sua oferta de banco digital foi classificada como uma das 15 mais relevantes pelo Gartner e entrou no Guia para Banqueiros sobre CBS para a América Latina.



“Temos, portanto, uma plataforma full banking, que reúne core bancário, uma robusta solução antifraude e uma plataforma de automação dos canais de atendimento, agora com a opção de WhatsApp, que em breve irá agregar mais produtos ao portfólio e novas funcionalidades para autenticação de transações. Estamos prontos para ampliar nossa atuação na América Latina e expandir nossos negócios para outros continentes onde o Grupo Stefanini atua”, finaliza Iglesias.