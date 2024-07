Toyota realiza segundo encuentro de participación femenina en rubros masculinos

Por staff

29/07/2024

(Chile) “Si la equidad de género no nace como un objetivo del Gobierno Corporativo, es imposible avanzar realmente en superar las brechas”. Con esa frase, el Director Ejecutivo de Toyota Chile, Ignacio Funes, abrió la segunda versión del encuentro Mujeres al Volante que organiza la compañía desde 2023 y que este año se hizo en colaboración con Deloitte. El evento convocó a las mujeres que han liderado las estrategias de inclusión en BHP, Scotiabank y Toyota Chile, quienes compartieron diagnósticos y las rutas que han seguido para alcanzar una mayor equidad de género en sus equipos.

“Mujeres al Volante responde a una brecha visible que tenemos en materia de equidad en el sector automotriz. En general, la industria en Chile tiene menos de un tercio de mujeres, lo que no nos permite avanzar en diversidad. Esto no se trata de una buena acción, sino que es un aspecto fundamental para entender a los clientes. No podemos crear movilidad y producir felicidad para todos si no tenemos diferentes miradas del mundo para desarrollarnos”, enfatizó Ignacio Funes respecto al encuentro.

La instancia fue abierta por Deloitte, que presentó el estudio “Mujeres en el trabajo 2024: Una perspectiva global”; encuesta realizada a 5,000 mujeres en distintos lugares de trabajo de 10 países y que explora los factores que impactan en el desarrollo profesional de las mujeres. Los principales hallazgos que expuso Emilia Labarca, Manager de Human Capital DE&I de la consultora, están vinculados a salud mental, asociado al estrés y largas jornadas; la búsqueda de compatibilidad entre la vida profesional y laboral; y la importancia del liderazgo en materia de equidad de género, entre otros.

“Un elemento fundamental para generar una mayor inclusión son jefaturas comprometidas con la equidad de género. Nuestro estudio arroja que 60% asegura que este tipo de liderazgos les asegura al menos tres años de permanencia. Una cultura comprometida y a favor de la equidad de género provoca efectos significativos en la experiencia de los talentos femeninos al interior de las organizaciones”, señaló Emilia Labarca, Manager de Human Capital de Deloitte.

La ruta de las empresas

Toyota Chile contó los desafíos que presenta la industria automotriz en particular, la importancia de incluir a más mujeres en sus equipos, y las metas que se han propuesto al corto, mediano y largo plazo para alcanzar una mayor equidad de género. Lo anterior, tomando siempre en consideración también a la red de 18 concesionarios que tienen entre Arica y Punta Arenas. “Estamos avanzando de la mano con nuestros concesionarios, que son quienes están en terreno, y que tienen diferentes culturas organizacionales y formas de ver este tema. Por eso, la primera fase fue de escuchar mucho, hacer un proceso inmersivo real y, desde ahí, tomar acciones”, relató Bernardita Becker, Analista ESG de Toyota Chile.

En la presentación, Bernardita, resaltó algunos aspectos que han motivado a la empresa a implicarse más en los temas de Diversidad e Inclusión. “En fundamental para el negocio, porque las mujeres tienen mucha relevancia en las decisiones de compra. Pero, más importante aún, es que avanzar en esto nos permite tener una mirada más completa de la sociedad y aportar al desarrollo del país a través de la inclusión. Hoy hay más de un millón de mujeres que trabajan informalmente en Chile y eso es algo que el sector privado puede cambiar”.

Por el lado de BHP, dieron cuenta de un exitoso camino en materia de inclusión, destacando los grandes desafíos que tiene la minería en estos asuntos. En la exposición participó Marcela Madrid, Head of HR Business Partnership de la compañía, quien comentó que “el evento me pareció sumamente interesante porque es tremendamente valioso para nosotros compartir experiencias con otras industrias tan distintas, porque creemos sin duda que, así como podemos aprender, hay cosas que también nosotros podríamos compartir. Eso es finalmente lo que buscamos para hacer y aplicar nuestros valores a hacer esta sociedad y este mundo mejor, así que encantada de haber participado”.

Otro de los sectores que participó fue el financiero. En el encuentro, Daniela Pardakhti, Directora de Gestión de Personas y Calidad de Vida de Scotiabank, profundizó en las claves para promover la participación laboral sin sesgos de género, poniendo foco en la flexibilidad y conciliación de la vida laboral y familiar. “En Scotiabank nos sentimos orgullosos de poder contar con una dotación de mujeres cercana al 52% y una brecha salarial menor al 1% exigido. Esto ha sido fruto de un trabajo consciente y constante por eliminar barreras a la hora de encontrar y mantener talentos tanto en nuestra organización, como en el rubro financiero” indicó.

“Estamos muy contentos con este encuentro, porque no solo se habló de estrategias efectivas que han funcionado en otros rubros, sino también de las diferentes etapas en las que nos encontramos las empresas que participamos en temas de diversidad e inclusión, y de los obstáculos y desafíos que se han presentado en cada camino. Si bien los avances son diversos, el objetivo final es el mismo. Como empresa nos falta una larga ruta que recorrer, por eso compartir experiencias es una parte fundamental de nuestra filosofía”, puntualizó Ignacio Funes, Director Ejecutivo de Toyota Chile al terminar el segundo encuentro de Mujeres al Volante.

Ver más:

Ver más:

Ver más: