Trabajos del futuro: Cómo evolucionarán las industrias con la IA

Por staff

06/01/2025

(México) El 2025 es un año en el que el avance de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en los trabajos tradicionales creará beneficios tangibles en optimización de los procesos laborales; pero al mismo tiempo genera una preocupación creciente entre los profesionales de todo el mundo. Según el Índice de Tendencias Laborales 2024 de Microsoft y LinkedIn, un 45% de los trabajadores teme el desplazamiento laboral por el auge de las tecnologías emergentes este año.

La tecnología no eliminará los empleos, sino que los transformará y potenciará. “Igual que a finales del siglo XIX, cuando los jinetes que guiaban carruajes no perdieron su trabajo por la aparición del automóvil, sino que debieron capacitarse y evolucionar a conductores; hoy estamos viviendo una revolución tecnológica que modificará los perfiles profesionales en todas las industrias”, explica Héctor García, CEO de Netsoft en México.



Esta transición no será exclusiva de un sector, como ocurrió en el pasado con la movilidad, sino que impactará transversalmente en prácticamente todas las industrias que mueven a la economía, con algunas que destacan por sus efectos inmediatos.



¿Cómo cambiarán las industrias con la IA?



1. Salud: Decisiones más rápidas y precisas



La IA ya está revolucionando el sector salud mediante herramientas que permiten diagnósticos más rápidos y certeros. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje profundo analizan radiografías con un alto nivel de precisión en segundos. Los profesionales de la salud deberán aprender a trabajar con estas herramientas para optimizar sus diagnósticos y tratamientos, aumentando así la eficiencia en el cuidado de los pacientes.



2. Asistencia al cliente: Experiencias personalizadas



El comercio electrónico y los servicios de atención al cliente también están experimentando cambios drásticos gracias a la IA. Chatbots avanzados, como los impulsados por modelos de lenguaje natural, no solo resuelven dudas de manera instantánea, sino que también personalizan las interacciones basándose en las preferencias del cliente. Los profesionales en este campo deberán enfocarse en gestión de herramientas de IA y mejora de la experiencia del usuario.



3. Ciberseguridad: Prevención proactiva



La IA está redefiniendo la ciberseguridad mediante sistemas capaces de detectar amenazas en tiempo real y prevenir ataques antes de que ocurran. Los especialistas en este campo estarán más enfocados en interpretar los datos generados por esta tecnología y ajustar estrategias de seguridad adaptativas, reduciendo significativamente los riesgos para las empresas.



4. Nube y automatización: Infraestructuras más inteligentes



Los arquitectos de la nube, como los que colaboran en Netsoft, verán cómo la IA optimiza la administración de infraestructuras digitales, permitiendo una gestión más eficiente de recursos y la automatización de tareas repetitivas. Por ejemplo, los sistemas de orquestación automatizada y los ERP en la nube, emplearán la IA para identificar cuellos de botella en tiempo real y proponer soluciones inmediatas.



5. Detección de fraudes: Finanzas más seguras



En el sector financiero, la IA está transformando la forma en que se detectan transacciones sospechosas. Sistemas de aprendizaje automático analizan grandes volúmenes de datos para identificar patrones anómalos y prevenir fraudes antes de que sucedan. Los profesionales financieros tendrán que especializarse en la interpretación de estos resultados y la implementación de medidas preventivas.



Beneficios tangibles en el mercado laboral



El impacto de la IA no solo se refleja en la transformación de roles, sino también en mejoras salariales. Según el Barómetro Global de IA 2024 de PwC, los expertos en IA experimentarán aumentos salariales de hasta un 25% en los próximos años. Además, los sectores más expuestos a esta tecnología están registrando una productividad laboral 4.8 veces mayor en comparación con industrias menos digitalizadas.



En lugar de temer a la IA, los trabajadores deben verla como una herramienta para evolucionar y crecer. Netsoft, el partner principal de Oracle Netsuite en Latinoamérica, reafirma su compromiso de liderar esta transición mediante la creación de ecosistemas innovadores que preparen a los profesionales para los retos del futuro. Como ocurrió con los jinetes del siglo XIX, el éxito radicará en la capacidad de adaptarse y aprender nuevas habilidades en este panorama tecnológico.

Ver más: ¿Cambiará la “era inteligente” liderada por la IA la forma en que vivimos y trabajamos?

Ver más: Microsoft gastaría 80.000 millones de dólares en centros de datos para IA en 2025

Ver más: Hyundai Motor presenta un exoesqueleto robótico para trabajadores industriales