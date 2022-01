Trend Micro é escolha da Cargo BR para proteger endpoints e servidores

Por staff

31/01/2022

A Trend Micro Brasil, líder mundial em soluções de cibersegurança, implementou licenças de quatro diferentes ferramentas para proteger os negócios da Cargo BR, startup do setor de logística que foi criada há oito anos e tem como clientes diversos players do varejo, como Mercado Livre, Shopee, Facility, Casas Bahia, Grupo Carrefour e Pão de Açúcar, entre outros.

A Cargo BR teve um crescimento expressivo em 2021, duplicando o seu faturamento, clientes e funcionários, com o registro de 170 mil quilômetros de entregas. A empresa atende, atualmente, 80% do território brasileiro – cerca de 4,5 mil municípios -, possui 50 bases operacionais para manutenção da frota, além de dois centros de logística para o manejo e separação das encomendas.

A escolha da Trend Micro se deu por intermédio da Protega, consultoria especializada na gestão de risco em tecnologia da informação. As primeiras soluções adotadas pela Cargo foram o Apex One, para garantir a segurança de endpoints; Trend Micro Vision One, plataforma de defesa que centraliza os alertas e o Cloud APP Security, para a rastreabilidade e proteção dos serviços em nuvem, como Microsoft Office 365, Google Workspace, entre outros. Posteriormente, contrataram a solução Trend Micro Deep Security, que protege os servidores, interrompendo malware, ransomware e detectando alterações não autorizadas no sistema.

“Eu cheguei na Cargo BR com o desafio de implementar uma camada mínima de segurança e com o suporte da Trend Micro, parceira de muito tempo na minha trajetória, encontrei as soluções para proteger endpoints e servidores. A gente não tinha ideia do que estava trafegando naquelas máquinas e com o XDR do Vision One passamos a ter uma visão dos aplicativos que estavam sendo acessados e o score desses aplicativos, se era algo seguro, se devíamos nos preocupar ou bloquear. Já o CAP (Cloud APP Security) auxilia com os e-mails, fazendo um double check, bloqueando spams e conteúdos maliciosos. Hoje conseguimos monitorar e ter visão do que é a Cargo BR, que antes a gente não tinha”, detalha o coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação da Cargo BR, Laércio Queiroz Júnior.

Laércio Queiroz Júnior destaca a ajuda da Protega na configuração das máquinas, instalação de firewalls e dos filtros de conteúdo. “A Protega nos apresenta as tendências, mostra o que o mercado está oferecendo e também o que é urgência tratando-se de vulnerabilidades. Eles me ajudaram a colocar tudo para rodar, porque ‘eu não tinha braço’. Nós fizemos a segregação por região, e isso nos proporcionou uma visão do que tínhamos, na gestão de ativos, inclusive”, revela o coordenador.

O executivo também conta que a pandemia tornou o desafio de proteger o ambiente digital da Cargo ainda maior. “O home office chegou a fórceps e não deu tempo de fazer aquela super política e o desenvolvimento de áreas remotas. O colaborador colocou o notebook embaixo do braço e estava tudo funcionando, mas cheio de vulnerabilidades. Ainda estamos cercando, a pequenos passos, e restringindo cada vez mais os acessos com estas novas ferramentas”, destaca.

Segundo Rodrigo Garcia, diretor de Vendas da Trend Micro, as soluções contratadas pela Cargo BR garantem a segurança de todo ambiente e não prejudicam o desempenho de nenhuma camada de infraestrutura da empresa. “A nuvem é um ambiente altamente dinâmico que se move na velocidade do negócio. Conseguimos entregar proteção contínua contra os ataques cibernéticos usando o que existe de mais inovador na inteligência global de ameaças”, explica.

Os recursos, o suporte e a tecnologia avançada são os motivos apontados por Laércio Queiroz Júnior para a parceria de longa data com a empresa: “a Trend Micro está preocupada em trazer soluções novas o tempo todo e a sua evolução é notável, basta analisar o Forrester e o Gartner. Temos vistos uma série de ataques a máquinas, e temos agora as normas da LGPD, e para todas essas questões a companhia já tem soluções”, finaliza.