Tres razones para implantar las IT como servicio en las organizaciones

Por staff

29/07/2022

En un momento en el que la transformación digital se está enfrentando a la escasez de la cadena de suministro y a otros obstáculos, la transformación del negocio requiere una infraestructura informática flexible y adaptable que se alinee con un modelo de negocio digital.

Como resultado, los CIO están recurriendo cada vez más a modelos de IT como servicio que ofrecen una experiencia en la nube en cualquier lugar, desde el centro de datos hasta el edge, lo que les permite centrarse en lograr resultados comerciales y descubrir nuevas oportunidades de negocio.

Las IT como servicio ayudan a las empresas a ser más flexibles y ágiles, a atraer a los mejores talentos tecnológicos para impulsar la ventaja competitiva y a mantener el control sobre los activos corporativos. Todo ello para lograr los mejores resultados comerciales.

Para Dell Technologies existen 3 razones muy importantes para implementar modelos de IT como servicio en las organizaciones:

#1: Permiten un control de todos los activos y el cumplimiento normativo y de seguridad

El 78% de las organizaciones están utilizando múltiples proveedores cloud, según una encuesta de 2021 realizada por The Enterprise Strategy Group encargada por por la empresa. Sin embargo, por mucho que la nube pública lleve la delantera en el mundo digital, migrar a la nube pública es un desafío y un riesgo significativo. Algunas aplicaciones propietarias son demasiado caras para migrarlas a la nube pública y no existe un claro retorno de la inversión. Otras aplicaciones deben permanecer on-premise para cumplir con las reglas de ciberseguridad y cumplimiento. Ante este desafío, las características de control, cumplimiento y gobierno que permiten las IT como servicio suponen grandes ventajas.

Las IT como servicio permiten a los departamentos de tecnología el control de todos los datos, aplicaciones y middleware. El factor control es crítico, especialmente a medida que los volúmenes de datos siguen aumentando.

#2: Aportan flexibilidad sin bloqueo

Los nuevos modelos de TI como servicio también aportan la flexibilidad de alojar la infraestructura en las instalaciones propias o en proveedores de servicio de centro de datos, con la opción de conectarse a una variedad de nubes públicas para crear entornos de computación híbridos y multinube.

Con las IT como servicio, las organizaciones pueden escalar verticalmente o reducir los recursos informáticos, operativos, de almacenamiento y de red en función de los requisitos empresariales. Los minoristas con negocios estacionales, por ejemplo, pueden adquirir fácilmente capacidad adicional de cómputo y almacenamiento durante los picos de compras navideñas y reducir el servicio contratado cuando no se necesita capacidad, sin necesidad de planificar y pagar por una capacidad que no se necesita durante el año.

Además, los modelos como servicio cuentan con un autoservicio de aprovisionamiento, una capacidad crítica que permite a las organizaciones continuar con sus iniciativas de DevOps con la confianza de que los desarrolladores podrán adquirir los recursos informáticos que necesitan sin las demoras asociadas a la adquisición de las IT tradicionales.

Este enfoque también reduce la velocidad de comercialización al tiempo que garantiza que la organización tenga los activos informáticos no solo implementados sino adaptados para cada iniciativa, tanto actual como futura.

En resumen: Las IT como servicio permitirán a la organización adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno empresarial al tiempo que evitan los bloqueos asociados con la mayoría de las soluciones de nube pública. Evitar el bloqueo reduce los riesgos, los costes y la complejidad del negocio.

#3: Atraen el talento a las organizaciones

Los principales profesionales de la tecnología quieren trabajar para las empresas que trabajan con las mejores tecnologías, con herramientas, procesos y modelos de programación, entre ellos el aprovisionamiento de autoservicio y el acceso casi en tiempo real a los recursos. Este es el punto óptimo del modelo as-a-Service. Debido a que as-a-Service toca todos los modelos de computación (cloud, off-premises, servicios gestionados, redes perimetrales), es un imán para programadores, ingenieros de DevOps y otros expertos en infraestructura, entre otros roles técnicos clave que buscan carreras desafiantes en un entorno de aprendizaje continuo.

En general, el modelo as-a-Service es mejor para las personas, mejor para la organizaciones y mejor para la empresa, porque permite innovar más rápido. Sin embargo, su adopción supone un cambio cultural dentro de las IT, por lo que hay que subestimar el desafío inherente.

En conclusión: un enfoque como servicio proporciona tecnología, procesos y capacitación, al tiempo que facilita, la velocidad de comercialización y la agilidad en el logro de resultados comerciales para tales transformaciones holísticas.