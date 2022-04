Tribunal de Distrito cierra la puerta definitivamente a las demandas infundadas de Wickfire

Por staff

05/04/2022

Después de que Wickfire sufriera una pérdida devastadora en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, Wickfire, sin embargo, dio continuidad a las demandas infundadas en un Tribunal de Distrito. El Tribunal de Distrito rechazó los intentos de Wickfire y desestimó definitivamente las demandas de Wickfire. Esto pone fin al proceso legal de ocho años de Wickfire y proporciona a TriMax una reivindicación completa

AUSTIN, Texas, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Wickfire sufrió la última de una extensa serie derrotas de litigios contra TriMax. Esta vez, un Tribunal de Distrito desestimó definitivamente las demandas infundadas de Wickfire.

En 2021, un Tribunal de Apelación dictaminó que Wickfire carecía de evidencia para respaldar sus demandas multimillonarios contra TriMax. Sin inmutarse por esta pérdida monumental, Wickfire probó su suerte una vez más y fracasó.

Después de perder en el Tribunal de Apelaciones, Wickfire presentó una moción a un Tribunal de Distrito para que ordene a TriMax que pague a Wickfire más de $ 400,000. Esto condujo a una oleada de conclusiones y órdenes contra Wickfire:

En febrero de 2022, la jueza magistrada del tribunal federal, Susan Hightower descubrió que la moción de Wickfire carecía de fundamento. Al llegar a su determinación, la jueza magistrada, reconoció “costos y retrasos excesivos” debido a las “tácticas de litigio” de Wickfire.

Después de eso, el juez de distrito de los Estados Unidos, Robert Pitman emitió una orden de acuerdo con las conclusiones del juez magistrado y negó totalmente la moción de Wickfire.

El 15 de marzo de 2022, el Distrito Oeste de Texas emitió una Sentencia Final, determinando que Wickfire “NO RECIBIRÁ NADA” en todas sus demandas contra TriMax y sus directores.

En la misma sentencia de “NO RECIBIR NADA”, el Tribunal de Distrito declaró que las demandas de Wickfire serán “DESESTIMADAS CON PREJUICIO”, evitando así que Wickfire de continuidad a sus demandas sin mérito contra TriMax en el futuro.

Las órdenes y conclusiones aparecen en las opiniones publicadas del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, Caso Número 17-3043040 y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Caso No. 1:14-CV-0034-RP.

El proceso legal se centró en Google AdWords Auctions, una plataforma de subastas en línea donde empresas como TriMax y Wickfire compiten por espacio publicitario. Wickfire presentó una serie de demandas contra TriMax, sin embargo, Wickfire perdió todas. Wickfire alegó que TriMax intencionalmente interfirió con los contratos de Wickfire, intencionalmente interfirió con los negocios potenciales de Wickfire y cometió conspiración civil. Un Tribunal de Apelación halló que “Wickfire no ofrecía tales pruebas” y declaró que cada una de esas demandas fracasó.

Después de que el Tribunal de Apelación determinó que una sentencia anterior del Tribunal de Distrito que otorgaba $ 2.3 millones a Wickfire fue errónea, debido a la falta de evidencia de respaldo, el Tribunal de Distrito emitió más recientemente la sentencia de “NO RECIBIR NADA”. Mediante la sentencia de “NO RECIBIR NADA”, Wickfire no recibió ninguna indemnización y, por el contrario, se le ordenó pagar costos y honorarios de sus propios abogados.

En el mismo proceso, el jurado determinó previamente que Wickfire LLC y sus copropietarios, Chet Hall y Jon Brown, interfirieron de modo intencional con el negocio de TriMax Media. TriMax argumentó que Wickfire interfirió de manera intencional con los contratos de TriMax (1) pagando sobornos a representantes comerciales a cambio de acuerdos de exclusividad; (2) representando falsamente a TriMax colocando anuncios no autorizados que plagiaron la copia del anuncio de TriMax y contenían otra información de identificación de TriMax; (3) haciendo clic repetidamente en los anuncios de TriMax para aumentar artificialmente los costos de TriMax (conocido como “fraude de clics”); y (4) utilizando un programa de software automatizado para manipular el sistema de subastas de Google (conocido como “bloqueo de ofertas”).

TriMax presentó evidencia al jurado de que Wickfire había sido suspendida de más de 200 cuentas de Google, violó términos comerciales y empleó delegados y agentes de usuario falsos para ocultar su identidad. El jurado también observó evidencia de que Google se refirió a Wickfire como “estafadores conocidos” y que Wickfire registró el nombre de dominio “GoogleClickFraud.com”.

TriMax también presentó evidencia sobre la destrucción de evidencia por parte de Wickfire. Durante el litigio, Wickfire borró todos los datos de la laptop de su director de tecnología, Jon Brown, y luego no reveló esa información a TriMax o al Tribunal de Distrito. Una vez que TriMax descubrió la destrucción, Wickfire alegó que era necesario, ya que la laptop fue robada durante un robo residencial. Sin embargo, el informe policial, que TriMax obtuvo de forma independiente después de que Wickfire no produjo una copia, contradijo la historia de Wickfire porque no mencionó nada sobre una laptop supuestamente robada.

Si bien el jurado escuchó evidencia extensa sobre la conducta de Wickfire que comprende la interferencia intencional de Wickfire contra TriMax (que el jurado descubrió haber ocurrido), algunas de las pruebas más devastadoras fueron excluidas. Por ejemplo, el jurado no fue autorizado para ver:

El informe policial del robo;

Documentos de registro que muestran a Wickfire como el propietario de “BitchesOfFacebook.com” y “PokeBitches.com”;

Un correo electrónico de un representante comercial que, después de negarse a aceptar los presuntos sobornos, se refirió a Wickfire como “delincuentes”;

Capturas de pantalla de los anuncios de Wickfire personificando los de TriMax;

Un correo electrónico de un comerciante que cancela TriMax después de creer erróneamente que TriMax fue la fuente de los anuncios copiados;

Un correo electrónico de un comerciante reclamando que Wickfire violó los términos de la marca comercial y plagió los anuncios de TriMax;

Un extenso informe técnico que, según un especialista en informática de renombre mundial, comprueba de manera concluyente que Wickfire cometió un extenso fraude de clics contra TriMax;

Un video en tiempo real que demuestra el bloqueo de ofertas que TriMax experimentó;

Un resumen de cientos de contratos comerciales de TriMax interferidos por bloqueo de ofertas; y

Correos electrónicos de otros competidores de Wickfire reclamando sobre las tácticas de licitación de Wickfire.

A pesar del fallo del jurado contra Wickfire, Chet Hall y Jon Brown por interferencia intencional en los negocios de TriMax, no se otorgaron daños contra Wickfire. Esto fue, como señaló el Tribunal de Distrito, una conclusión a la que llegó el jurado después de que “el jurado escuchó evidencia de que Google investigó la licitación de AdWords de Wickfire y determinó que era permisible”.

Sin embargo, el fallo final del Tribunal de Distrito no perturbó la conclusión del jurado de que Wickfire, Chet Hall y Jon Brown cometieron la interferencia intencional en primer lugar. Por lo tanto, el fallo de interferencia contra Wickfire, Chet Hall y Jon Brown es definitivo.

Antes de emitir la sentencia de “NO RECIBIR NADA” y desestimar las demandas sin mérito de Wickfire permanentemente, un juez magistrado consideró una moción para descalificar al abogado de Wickfire, Katy Hall (anteriormente conocido como Katy Atlas). TriMax alegó que mientras estaba en posesión de los documentos confidenciales de TriMax, Katy Hall comenzó una relación personal e íntima con Chet Hall (director ejecutivo y cofundador de Wickfire, y parte del caso), se divorció de su esposo anterior, tuvo un hijo con Chet Hall y se casó con Chet Hall después de que él se divorció de su esposa anterior. TriMax también alegó que Katy Hall erróneamente aceptó una posición interna con Wickfire mientras estaba en posesión de los documentos. Katy Hall es actualmente directora de operaciones de BuyersGuide.org de Wickfire. Sin embargo, un juez magistrado dictaminó que TriMax no pudo “llevar la pesada carga para comprobar que la descalificación está justificada” y denegó la moción para descalificar a Katy Hall.

La directora ejecutiva de TriMax, Laura Woodruff, comentó: “Después de que el Quinto Circuito exonerara a TriMax en 2021, nos sorprendió que Wickfire optara por continuar presentando demandas infundadas ante el Tribunal de Distrito. Sin embargo, estamos complacidos con las recientes órdenes del Tribunal de Distrito, que, como el Tribunal de Apelación antes, rechazó repetidamente las demandas de Wickfire por falta de mérito. Sin embargo, continuamos decepcionados de que Google y las redes permitieron que Wickfire interfiriera intencionalmente con los negocios de TriMax en primer lugar. Sin embargo, según la conclusión del jurado de que Wickfire interfirió con los negocios de TriMax, una conclusión que no fue revertida o alterada por el reciente fallo final, ahora esperamos que tácticas como la suplantación de la competencia, sobornos, interferencia de ofertas y fraude de clics, ya no se toleren en el sector publicitario en línea”.

Acerca de TriMax Media:

TriMax Media, fundada en 2003, es una agencia de marketing digital especializada en marketing de motores de búsqueda basada en el rendimiento. TriMax fue parte del primer Google Advertiser Research Council y una de las primeras empresas en generar más de un millón de pistas potenciales para sus clientes que utilizan Google AdWords. La agencia se centra en crear campañas de marketing de búsqueda altamente eficaces y desarrollar relaciones exitosas a largo plazo con sus clientes.

Contacto de la Empresa:

Para más información, comuníquese con:

Barry M. Golden

Egan Nelson LLP

214.893.9034

barry.golden@egannelson.com

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.