Trump amasa en dos días 40.000 millones de dólares con su cripto y Bitcoin cerca de los u$s110.000

Por staff

20/01/2025

(Global) De la nada, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amasado de la noche a la mañana una fortuna sobre el papel de unos 40.000 millones de dólares (38.900 millones de euros) con el lanzamiento de un memecoin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno.

La iniciativa fue anunciada por el republicano a través de Truth, su red social, que también ha alcanzado en el mercado cotizaciones que no responden a sus fundamentos económicos. “¡Mi NUEVO Meme Oficial de Trump está AQUÍ! Es hora de celebrar todo lo que representamos: ¡GANAR! Únete a mi Comunidad Trump muy especial. CONSIGUE TU $TRUMP AHORA”, escribió, con un enlace a la plataforma donde se pueden comprar las monedas.

En la página web de $TRUMP se advierte: “Los Memes de Trump están destinados a funcionar como una expresión de apoyo y compromiso con los ideales y creencias encarnados por el símbolo $TRUMP y las creatividades asociadas, y no pretenden ser, o ser objeto de, una oportunidad de inversión, contrato de inversión o valor de ningún tipo. GetTrumpMemes.com no es político y no tiene nada que ver con ninguna campaña política o cualquier oficina política o agencia gubernamental”, dice.

Por su lado el Bitcoin batió un nuevo récord este lunes 20 de enero, superando la barrera de los u$s109.000 a pocas horas de la toma de mando de Donald Trump en EEUU, que podría en su nuevo gobierno flexibilizar las regulaciones en torno a las divisas digitales. La principal moneda digital por capitalización de mercado subió repentinamente hasta alcanzar un máximo de u$s109.241y luego bajó hasta ubicarse en los u$s106.868 al momento de escribir este artículo.

Por su parte, el resto de las criptomonedas opera con ganancias de hasta 11% encabezada por Chainlink, seguido de Hedera (7,2%) y Ethereum (4,8%). Algo a destacar es que una criptomoneda ligada a Trump baja un 11%, pero en lo que va de la semana tuvo ganancias de más de 700%.

