Trump arremete contra Cook: “No quiero que construyas en India”

Por staff

18/05/2025

(EEUU) Durante una intervención pública en Qatar, en el marco de su gira por Oriente Medio, el presidente de EEUU aseguró haber tenido “un pequeño problema con Tim Cook”. Sus palabras, registradas en vídeo y disponibles en YouTube, dejaron entrever un claro malestar con el rumbo que ha tomado Apple.

“Le dije: Eres mi amigo. Te he tratado muy bien. Dijiste que ibas a invertir 500.000 millones de dólares aquí [en EEUU], pero ahora me entero de que estás fabricando en India.[….] No queremos eso. Queremos que fabriques aquí”.

La molestia del presidente llega en un momento complejo para Apple, que desde hace varios años intenta diversificar su cadena de suministro y reducir su dependencia de China, en medio de tensiones comerciales impulsadas por el propio Trump que vienen desde su mandato anterior.

Y pese a que la compañía ha prometido invertir 500.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos cuatro años —incluyendo contrataciones y la instalación de una planta de servidores en Texas—, su estrategia industrial sigue apuntando al sur de Asia, en donde encuentra mano de obra barata y tecnología rápida para el ensamble de sus productos, además de subsidios estatales y un mercado emergente en expansión.

Actualmente, más del 90% de los iPhone se ensamblan en China, pero Apple pretende que el 25% de la producción global provenga de India en los próximos ejercicios. Según desveló recientemente Financial Times, su objetivo es que, en 2026, todos los iPhone vendidos en Estados Unidos -más de 60 millones al año- se ensamblen en fábricas indias.

Trump aseguró que, tras su conversación con Cook, Apple se comprometió a aumentar su producción en Estados Unidos, un extremo que no ha confirmado la tecnológica. La compañía anunció en febrero la apertura de una planta en Texas que producirá servidores para sus servicios de inteligencia artificial.

