Trump: Putin “¡se ha vuelto completamente LOCO!”

26/05/2025

(EEUU – Bloomberg) — El presidente Donald Trump dijo que estaba “absolutamente” considerando nuevas sanciones contra Rusia, mientras la mortífera campaña de ataques con misiles y drones de Moscú en gran parte de Ucrania se prolongaba por tercera noche consecutiva.

Los comentarios de Trump, realizados a periodistas en Nueva Jersey el domingo antes de abordar el Air Force One, se produjeron en un momento en el que se le veía visiblemente frustrado con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con el estado de las negociaciones destinadas a lograr un alto el fuego en Ucrania. El presidente de EE.UU. ha amenazado repetidamente con nuevas sanciones en el pasado sin llegar a aplicarlas.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin”, dijo Trump antes del último bombardeo de Moscú. “Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le ha pasado a Putin. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes contra ciudades y matando gente, y no me gusta nada”.

Trump, en una publicación en Truth Social más tarde el domingo, dijo que Putin “¡se ha vuelto completamente LOCO!”.

“Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y tal vez eso esté demostrando ser cierto, pero si lo hace, ¡conducirá a la caída de Rusia!”, dijo Trump después de regresar a Washington.

El presidente de EE.UU. no ha logrado hasta ahora obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. El plazo que se había fijado para poner fin al conflicto en los primeros 100 días de su mandato ya pasó. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que Trump cree que Rusia probablemente se retirará de las conversaciones de paz con Ucrania si EE.UU. amenaza con más sanciones.

Pero los republicanos del Senado advirtieron la semana pasada que están dispuestos a aprobar nuevas sanciones económicas si Putin se niega a entablar conversaciones de tregua o incumple un eventual acuerdo. El proyecto de ley incluye un arancel del 500% sobre las importaciones de países que compren petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural o uranio a Rusia, según un borrador del proyecto de ley al que ha tenido acceso Bloomberg News.

Rusia bombardeó con misiles y drones a Ucrania por tercera noche consecutiva. Hubo explosiones en la capital, Kyiv, así como en regiones de todo el país, donde resultaron dañadas viviendas particulares e instalaciones locales, según informaron funcionarios locales y nacionales en Telegram.

Andriy Yermak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, dijo en su canal de Telegram que “Moscú está retrasando incluso el debate de las propuestas, sin ofrecer detalles, solo perdiendo tiempo. La única forma de hacer que Moscú se mueva más rápido es a través de sanciones y armas”.

Las autoridades ucranianas dijeron el domingo que al menos 12 personas murieron en los ataques aéreos rusos de la noche anterior, lo que llevó a Zelenski a renovar su llamado a más sanciones.

Los ataques coincidieron con el tercer día de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

Trump cuestionó repetidamente “qué le pasa” a Putin mientras hablaba con los periodistas en el aeropuerto. “Estamos en medio de las conversaciones y él está lanzando cohetes sobre Kyiv y otras ciudades”, dijo. “No me gusta nada”.

Trump culpó a Zelenski, junto con Putin y el expresidente de EE.UU. Joe Biden, de la guerra.

“El presidente Zelenski no le está haciendo ningún favor a su país al hablar como lo hace”, dijo en la publicación de Truth Social. “Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y más vale que pare”.

Rusia afirmó el lunes que repelió 96 drones durante la noche, algunos de los cuales tenían como objetivo Moscú y causaron interrupciones en los vuelos de los principales aeropuertos de la región de la capital rusa.

La semana pasada, Ucrania atacó el centro de Rusia con drones de forma casi continua durante varios días, lo que difiere de los ataques anteriores, que solían producirse durante la noche.

