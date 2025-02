Trump, ¿y la libertad de expresión dónde está?

Por staff

12/02/2025

(EEUU) Con demandas multimillonarias y amenazas regulatorias, Donald Trump lleva su larga batalla con los medios de comunicación de Estados Unidos a un nuevo nivel, apuntando a las finanzas en un clima comercial cada vez más difícil para la prensa.

“El Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. Es el texto oficial en español de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en diciembre de 1791, hace más de doscientos años.

La Primera Enmienda es un pilar de la cultura y la sociedad de los Estados Unidos, se invoca continuamente para combatir todo intento de censura.

El presidente tiene desde hace tiempo una relación antagónica con los principales medios de noticias, a los que ha descrito como el “enemigo del pueblo”.

Una notable excepción es el poderoso canal conservador Fox News, algunos de cuyos presentadores han asumido roles importantes en su gobierno y donde su nuera Lara Trump está a punto de estrenarse como presentadora en horario estelar.

El medio digital Politico estuvo en el centro de una tormenta en las redes sociales. Partidarios de Trump, incluido Elon Musk, publicaron capturas de pantalla que supuestamente mostraban que más de ocho millones de dólares se canalizaban desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a Politico.

“Nunca hemos recibido ningún financiamiento gubernamental, no hay subsidios, no hay becas, no hay ayudas”, escribieron Goli Sheikholeslami, directora ejecutiva de Politico, y John Harris, su editor en jefe, en una nota para los lectores.

“Las agencias gubernamentales que se suscriben lo hacen a través de procesos estándar de adquisiciones públicas, tal como cualquier otra herramienta que compran para trabajar de manera más inteligente y eficiente. Esto no es financiamiento. Es una transacción.”

En otro tipo de presión, Brendan Carr, el nuevo jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ordenó una investigación de la radio pública NPR y la televisión pública PBS, un movimiento que algunos temen que esté diseñado para desmantelar el financiamiento federal para las emisoras públicas.

“El nuevo gobierno parece estar intensificando un esfuerzo multifacético para castigar a los medios”, dijo Roy Gutterman, profesor de la Universidad de Syracuse, a AFP. “Estamos pasando de meras amenazas”.

En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Trump anunció que ocho organizaciones de medios, incluidos The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC y NPR deben desocupar sus oficinas dedicadas en el Pentágono.

Citaron la necesidad de crear espacio para otros medios, incluidos el conservador New York Post y Breitbart.

Y en diciembre, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares para resolver una demanda presentada por Trump que alegaba que el presentador estrella de la cadena, George Stephanopoulos, lo había difamado.

El acuerdo se consideró una gran concesión por parte de una gran organización de medios a Trump, cuyos esfuerzos anteriores por demandar a los medios de comunicación a menudo terminaron en derrota.

“El espectáculo de poderosas organizaciones de medios degradándose ante Trump se ha vuelto tan familiar que está empezando a parecer una programación agendada”, escribió Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, en una columna en el New York Times.

“Estoy en guerra con los medios comunicación, son el enemigo del pueblo”

Estas afirmaciones de reminiscencias totalitarias las pronunció Donald Trump en su primera presidencia. Es un hecho. Un dato. Y fue consecuente con ello desde antes de llegar a la Casa Blanca, aún en campaña electoral, en 2015 y 2016. Entonces empezó a descalificar toda información que no le gustaba como fake news, noticias falsas. Da igual que la información esté bien sustentada, apoyada en datos contrastados, si a Donald Trump no le gusta las convierte para él y sus seguidores en falsas.

Donald Trump descalificó, durante su primera presidencia, a los dos grandes pilares de la prensa estadounidense, el New York Times y el Washington Post, como distribuidores de noticias falsas que iban contra él, lo mismo hizo con la cadena CNN, y llegó a retirar a periodistas la credencial para informar desde la Casa Blanca.

El caso del Washington

Post

Que los periódicos apoyen abiertamente a un candidato días antes de las elecciones está en la tradición de la prensa estadounidense y británica. Una costumbre a la que el Post se unió en 1976, pero que cejó repentinamente en vísperas de las últimas elecciones. Jeff Bezos reconoció estar detrás de esa decisión/censura de último momento, argumentó que lo hizo para no contribuir a la idea creciente en la sociedad de que los medios de comunicación tienen sesgo político: “Los apoyos de los periódicos a candidatos presidenciales no tienen ninguna influencia en el voto. Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decirse ‘voy con el candidato de tal periódico’. Ninguno. Lo único que logran estos apoyos es crear una percepción de sesgo. Una percepción de no independencia. Acabar con esa tradición es una decisión de principios y es la correcta”.

La réplica inmediata y contundente se la dieron los más de 200.000 lectores que dieron de baja su subscripción al periódico del Watergate, los periodistas que dimitieron de sus cargos, y el exdirector Marty Baron, que hasta la fecha había defendido la no injerencia de Bezos en el diario: “Esto es cobardía. Un momento oscuro cuya víctima será la democracia. Donald Trump lo celebrará como una invitación a seguir intimidando al propietario del Post, Jeff Bezos, y a otros propietarios de medios […] Si esta decisión se hubiese tomado hace tres, dos o incluso un año, habría estado bien, es desde luego razonable. Pero se acordó a apenas un par de semanas de las elecciones, sin una deliberación apropiada por parte del equipo editorial. Se tomó claramente por otros motivos, no por principios”.

La lectura que hizo Baron fue la generalizada. Contribuyó el hecho de que el Washington Post no fue el único periódico en dar abruptamente marcha atrás en el apoyo a Kamala Harris, lo hizo también Los Angeles Times, que hasta entonces siempre había apoyado a Harris en su carrera precedente en California. La decisión fue también de su propietario, Patrick Soon-Shiong, un multimillonario como Bezos, en su caso de la industria farmacéutica.

“Los periodistas están asustados”, escribe James Devitt, de la Universidad de Nueva York. “Imagina que eres un periodista tratando de informar sobre Trump y tu email se llena de amenazas de muerte, filtran dónde vives, tus cuentas en redes sociales se llenan de mensajes de odio, temes que alguien por la calle te grabe para denunciarte por algo que se haga viral. Y que eso no lo hacen solo contigo, sino también con tu familia, tus amigos y tus colegas”.

