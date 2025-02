Trump y una menor brecha cambiaria: ¿Un nuevo capítulo para las cripto y los exportadores de servicios?

05/02/2025

(Argentina) El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca despierta una oleada de preguntas en el ecosistema cripto global. Su historial político y sus declaraciones sobre bitcoin (“una estafa”, según palabras del propio Trump en 2021) generaron temores sobre posibles restricciones. Pero, en el último tiempo, el presidente americano adoptó una postura más favorable hacia las criptomonedas. Además, a pocas horas de su asunción presidencial, firmó una orden ejecutiva para fomentar la industria cripto en Estados Unidos, estableciendo un grupo de trabajo para explorar la creación de una reserva estratégica de bitcoin y desarrollar un marco regulatorio integral para los activos digitales. Además, designó a Paul Atkins, conocido defensor de las criptomonedas, como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), lo que indica una intención de desregular y promover el sector cripto en el país.

Estas acciones sugieren que Trump busca posicionar a Estados Unidos como líder en el ámbito de las criptomonedas, lo que podría tener implicaciones significativas para los freelancers argentinos que dependen de pagos internacionales en cripto.

Para Argentina, un país que se ha convertido en un semillero de freelancers exportadores de servicios, las decisiones de Estados Unidos sobre cripto tienen un impacto directo. Según datos Bitwage, plataforma pionera en la gestión de pagos internacionales en cripto, la cantidad de usuarios argentinos para el cobro de sueldos internacionales creció un 100% en 2024, con un uso destacado de stablecoins, criptomonedas con paridad al dólar, como USDC y USDT. Estos activos permiten a los freelancers protegerse de la volatilidad del peso al tiempo que disfrutan de transacciones rápidas y con costos competitivos.

“Un nuevo panorama regulatorio siempre genera incertidumbre, pero también abre oportunidades”, comenta Tania Lea, Directora de Latam de Azteco, plataforma que te permite adquirir bitcoin de manera simple a partir de los USD10 en tiendas físicas o de manera online. “Si bien las medidas de Trump podrían incluir controles más estrictos, también podría darse una mayor claridad regulatoria que impulse el uso masivo de las criptomonedas. En realidad Trump está generando que el mercado se abra y que la SEC no pueda sobre regular las criptomonedas”.

La brecha cambiaria y los retos de exportar servicios desde Argentina

Aunque las criptomonedas fueron un refugio clave para los freelancers argentinos, la situación económica del país presenta nuevos desafíos. La brecha cambiaria, que en años anteriores permitió a los exportadores de servicios maximizar sus ingresos, ya no es tan favorable como antes. Esto obliga a los profesionales a buscar alternativas más eficientes para recibir sus pagos y gestionar sus finanzas.

La diversificación de herramientas de cobro y la adaptación a las condiciones del mercado son estrategias clave para los profesionales que exportan servicios. Bitwage reporta que, a pesar de la menor brecha cambiaria, la cantidad de usuarios activos en Argentina sigue creciendo, lo que refleja la confianza en las criptomonedas como una solución viable a largo plazo. Además Raposo asegura que “al argentino en general le gusta ganar en dólares porque confía más en esta moneda que en el peso local, sin embargo, es interesante observar que el uso de bitcoin por parte de los exportadores de servicios creció en 2024. Actualmente, entre un 10 y 12% de los usuarios que antes cobraban 100% en dólares ahora optan por recibir al menos una parte de sus ingresos en BTC”

Un mensaje alentador: prepararse para lo que viene

A pesar de los retos, el panorama no es del todo negativo. Expertos del sector destacan que, incluso en un escenario regulatorio más estricto, la demanda global de talento freelance seguirá creciendo. “El sector IT continúa en crecimiento y las empresas internacionales amplían cada vez más su búsqueda de talento más allá de sus fronteras. En este contexto, las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para agilizar los pagos transfronterizos. Adoptar este método no solo facilita la recepción de honorarios en moneda fuerte, sino que también abre oportunidades para desarrollar una carrera global en un mundo cada vez más digital”, asegura Paula Varak, IT Recruiter especializada en Relocation.

¿Será Trump un aliado o un obstáculo para el crecimiento cripto? Solo el tiempo lo dirá. Pero los freelancers argentinos ya tienen una ventaja: siempre están un paso adelante y tienen cintura flexible para adaptarse a los cambios.

