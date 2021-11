Ualá ofrece 50 empleos. Te contamos cómo acceder

Por staff

11/11/2021

Las fintechs vienen siendo el motor económico en la recuperación post pandemia. Varias son las que han abierto sus puertas a nuevos empleos.

La entidad de servicios financieros de base tecnológica de Pierpaolo Barbieri tiene disponibles más de 50 ofertas de empleo en las áreas de marketing, finanzas, legales, recursos humanos y tecnología.

Según informó la fintech en un comunicado, con la inversión que la convirtió en unicornio se contrataría a “más de 1.000 personas en los próximos meses“. En esta línea, Ualá mantiene disponibles en su página web oficial ofertas de empleo en diferentes áreas de trabajo.

“Mi mentor siempre me dijo, “nunca trabajes gratis.” En @uala_arg y @uala_mx ofrecemos los mejores trabajos porque sólo el mejor equipo hace el mejor producto. No aceptamos trabajo gratis. Y no entiendo a las empresas que lo hacen cuando pueden pagar. Es mala señal y precedente”, sostuvo Barbieri.

Cómo postularse

Para postularse a las ofertas de empleo disponibles en Ualá ingresá a https://www.uala.com.ar/sumate y seleccioná el puesto al que desees aplicar.

Allí se especificarán las características y requisitos para aplicar al empleo. En la parte inferior de la página, la empresa dispone de un formulario para postulantes. Completá el formulario con tus datos personales y clickeá el boton de “Submit application”.