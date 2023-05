UIA presentó “Propuesta para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”

Por staff

20/05/2023

La Universidad Católica Argentina recibió a Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el martes 16 de mayo. El abogado brindó una conferencia en la que expuso acerca del programa “Propuesta para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”, en el auditorio Monseñor Derisi de la sede Puerto Madero.

Funes de Rioja es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y fue docente de la UCA. En la mesa, lo acompañaron el secretario académico de la Universidad, Dr. Gabriel Limodio; el juez Mario Fera; el titular de la Asociación de Docentes de Universidades Privadas, Guillermo Marconi, y la Dra. Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y quien moderó el encuentro.

Además, estuvieron entre el público el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aras, y el vicerrector de Integración, Pbro. Gustavo Boquin. Todos ellos compartieron una reunión privada previa a la exposición, en la que dialogaron principalmente acerca de la reciente visita del presidente de la UIA al Papa Francisco.

“Estoy convencido que la Argentina tiene un futuro, y que son ustedes. Mi generación tiene una deuda: no haber sabido construir un país ordenado, respetuoso de la educación, del trabajo y de la innovación tecnológica para ser un país desarrollado”, expresó Funes de Rioja, a lo que agregó: “Todos nos sabemos quejar, pero pocos discutir y buscar consenso”.

En esta misma línea, se refirió a su encuentro con el Papa Francisco, en el que le entregó una edición especial del “Libro Blanco”, documento que contiene las propuestas del programa que presentó en la UCA. “Si estamos convencidos en tenerle respeto a cosas tan íntimas como la religión, ¿por qué no vamos a tenerle respeto a los que piensan diferente desde el punto de vista político?”, reflexionó.

Sumado a esto, Funes de Rioja destacó los recursos naturales de la Argentina, calificándola como un “país bendito en el que los ciudadanos son un valor agregado”. Comentó que ha estado reuniéndose con “políticos de todos los colores” en pos de fomentar la unión social, y les pidió a los jóvenes presentes que no se vayan a vivir afuera: “Hay un país posible, federal y respetuoso, ustedes son el futuro”.

Asimismo, resaltó cinco ejes fundamentales a la hora de transformar el país: la inversión, la certidumbre, la confianza, el consenso y la educación, basada en la conducta y la disciplina. “Las industrias necesitan de trabajadores capacitados”, señaló e hizo hincapié en el vínculo entre aprendizaje y trabajo: “Es muy difícil que alguien que no tiene historia laboral o educativo ingrese al mercado laboral”.

Remarcó que para dicha transformación se necesita de una revalorización de la cultura del trabajo y citó a Su Santidad: “No esperen vivir sin trabajar y dependiendo de otro, porque el trabajo es parte del sentido de la vida y de la realización personal”, agregando su mirada sobre los subsidios: “Deberían ser transitorios y no convertirse en políticas de Estado”.

En cuanto al sistema laboral argentino, aseguró que está basado en el empleo informal y que, a pesar de comprender a quien maneja una pyme y “no puede con tantos trámites”, esta tendencia debería erradicarse. “En 2022 los trabajadores registrados solo fueron 1,2% más que en el año 2012, si corregimos por evolución demográfica estamos 8 % abajo”, expresó.

Al ser consultado sobre la posible visita del Papa a la Argentina, expresó que no quiere mezclar deseo con realidad y que tenemos que, como país, darle las condiciones para que pueda hacerlo: “La presencia del Papa en Argentina sería muy buena, porque no solo tenemos que encontrar un camino político y económico, sino también uno de pacificación y encuentro en sociedad”.

Por último, acerca de si cree posible llevar a cabo una reforma laboral, aclaró: “Yo no hablo de reforma laboral, sino de nuevas realidades laborales. Hay que crear nuevas instituciones adaptadas a la sociedad 5.0”. Se refirió también a la dicotomía grieta-consenso de la política y afirmó que “el presidencialismo puro no existe”. “Las leyes salen por el Congreso, no se puede gobernar por Decreto de Necesidad y Urgencia; hay que sentarse, hablar y buscar consenso”, añadió.

El cierre estuvo a cargo de Mario Fera, quien les hizo una propuesta a los presentes: “Los invito a tomar estas palabras esperanzadoras que acabamos de escuchar como una invitación a que cada uno pueda dejar rebotar estas ideas y preguntarse qué podemos hacer para mejorar nuestro país en este momento tan crucial e importante”.

Ver más: Powell, entre la espada y la pared

Ver más: Lagarde: BCE está decidido a reducir la inflación al 2%

Ver más: ¿Cuál es el juego de Warren Buffett?