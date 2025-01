Un 2025 prometedor para la industria cripto en 5 predicciones

Por staff

14/01/2025

(Global) Tras alcanzar nuevos máximos históricos en 2024 y romper la barrera de los $100 mil dólares, bitcoin y las criptomonedas se consolidan como pilares del futuro del ecosistema financiero global. Avances regulatorios, adopción gubernamental e institucional, el desarrollo de puentes entre la industria tradicional y cripto, y la inteligencia artificial, marcarán el rumbo en un 2025 que podría ser el punto de quiebre para los casos de uso de cripto.

En ese contexto, Bitso –la empresa de servicios financieros impulsados por cripto líder en Latinoamérica– comparte cinco predicciones para la industria en 2025:

1. Bitcoin seguirá fortaleciéndose con una nueva temporada del “Bitcoin moment”. Tras rebasar los activos bajo resguardo (AUMs, por sus siglas en inglés) del oro a finales de 2024, los ETFs de Bitcoin atraerán a cada vez más inversionistas institucionales, quienes asignarán mayores porcentajes de sus carteras a cripto, generando una evolución de la oferta a través de derivados y productos financieros avanzados. Además, se pronostica que este año al menos dos países del G8 incluirán bitcoin en sus reservas, pues a pesar de que algunos países como China, Estados Unidos y Reino Unido ya tienen BTC por diversas razones, ninguno lo adquirió ni lo minó, por lo que actualmente no se trata de un esfuerzo específico para fortalecer sus reservas. Sin embargo, la clara adopción por parte de los fondos de inversión más grandes del mundo, como BlackRock, y la innegable utilidad de bitcoin como un activo estratégico para resguardar el valor del dinero a largo plazo, hace de esta predicción una cuestión de cuándo, no de si pasará o no. Por otra parte, el impulso a la industria cripto que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió, así como la propuesta de la senadora Cynthia Lummis de crear una reserva estratégica de bitcoin, tienen el potencial de acelerar este proceso exponencialmente.

2. Mayor claridad regulatoria derivada del cambio de administración en Estados Unidos. Este 2025 será un año crucial para la industria cripto, marcado por el cambio de administración en Estados Unidos. El nuevo liderazgo podría traer un enfoque renovado hacia la regulación de activos digitales, con la posibilidad de mayor claridad legal y estándares uniformes. Esto no solo impactará al mercado estadounidense, sino que también ejercerá influencia en los marcos regulatorios de América Latina. En países como México, Brasil, Colombia y Argentina, donde el ecosistema cripto está en rápida evolución, las decisiones de Estados Unidos podrían servir como modelo o punto de referencia. Es probable que los reguladores latinoamericanos adopten medidas más claras que promuevan la innovación mientras mitigan los riesgos, fomentando un entorno más seguro para los usuarios y atrayendo inversiones globales.

3. El crossover entre criptomonedas e inteligencia artificial. Este también será el año en que las criptomonedas y la inteligencia artificial converjan de maneras más significativas. Veremos un auge en aplicaciones que aprovechan ambas tecnologías para crear soluciones innovadoras. Desde la optimización de mercados descentralizados a través de algoritmos avanzados, hasta el desarrollo de wallets inteligentes capaces de predecir patrones de gasto y maximizar rendimientos, este crossover abrirá nuevas oportunidades. Además, la inteligencia artificial jugará un papel clave en la automatización de procesos regulatorios y en la prevención de fraude, fortaleciendo la confianza en los sistemas basados en blockchain. Este desarrollo no solo impulsará la adopción de criptomonedas, sino que también redefinirá su papel dentro de una economía digital más conectada e inteligente.

4. Stablecoins: El motor silencioso que transformará el mercado de divisas en 2025. En 2025, las stablecoins o monedas estables (criptomonedas con paridad 1:1 a una moneda fiduciaria) estarán posicionadas como un pilar clave en el mercado global de divisas, y se pronostica que representarán al menos 4% del volumen diario de intercambio, el doble de su participación actual. Hoy, las 5 principales stablecoins generan más de $154 mil millones en transacciones diarias, un poco más de 2% del mercado, pero su propuesta de valor es innegable: disponibilidad 24/7, transferencias casi instantáneas y tarifas significativamente más bajas en comparación con los sistemas tradicionales. Este crecimiento será impulsado, en gran parte, por la adopción institucional de stablecoins como una herramienta eficiente para pagos internacionales y liquidaciones. Por ejemplo, Bitso Business, la división B2B de Bitso, cerró el año casi duplicando su negocio, con más de $12 mil millones de dólares transaccionados. Este total incluyó el manejo de aproximadamente 10% de todas las remesas de Estados Unidos a México.

5. La línea entre finanzas tradicionales y cripto se volverá cada vez más tenue. Este año, los criptoactivos continuarán dejando atrás su estatus de activos de nicho para consolidarse como una pieza clave en los portafolios diversificados de inversión, tanto de individuos como de instituciones. Grandes bancos darán pasos significativos al integrar plataformas de trading y custodia de criptoactivos para clientes institucionales, respondiendo a la creciente demanda de soluciones confiables y reguladas. Por su parte, las compañías tradicionalmente centradas en el intercambio de criptomonedas también evolucionarán, expandiendo su oferta hacia nuevos instrumentos de manejo de patrimonio. Desde fondos diversificados que combinen cripto con activos tradicionales, hasta productos como cuentas de ahorro y estrategias automatizadas de inversión, estas innovaciones harán que el acceso a cripto sea más inclusivo y práctico. Este avance, reforzará la integración de las finanzas tradicionales y el mundo cripto. En este nuevo paradigma, la línea entre ambas se irá desdibujando, transformando por completo la forma en que las personas gestionan y crecen su patrimonio.

“2025 será decisivo para la madurez y adopción de cripto. Con avances regulatorios, integración en finanzas tradicionales y un entorno político que podría favorecer al sector, se abren puertas para que las criptomonedas se consoliden como un medio financiero ampliamente adoptado. Esto fortalecerá proyectos que han demostrado resiliencia desde sus inicios y que ahora están preparados para aprovechar estas oportunidades, creando también posibilidades únicas para quienes deseen formar parte de esta evolución”, señaló Daniel González, analista cripto en Bitso.

