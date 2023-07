Un avance del detrás de escena de Fxview

11/07/2023

Una historia de éxito para conocer. Charlas con un experto – Janis Anastassiou, Fxview MD

Fxview es un corredor de Forex y CFD líder centrado en la innovación y la creación de una experiencia comercial única a través de la habilitación tecnológica que ingresar al campo de los servicios financieros en 2017 formando parte del conglomerado financiero y tecnológico Finvasia Group, Fxview ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Pero el crecimiento nunca ocurre de la noche a la mañana, y ¿quién habría sido más adecuada para arrojar luz sobre el éxito y el futuro de la empresa que Janis Anastassiou, directora general de Fxview? Apartándola de su agitada rutina, hoy nos sentamos con Janis, quien reveló algunos de los secretos de crecimiento de Fxview y lo que le espera a la ambiciosa firma de corretaje.

¿Podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Cuál es la historia detrás de tu viaje a Fxview?



En primer lugar, es un placer estar aquí. En cuanto a mi trayectoria profesional, siempre ha sido basada sobre trabajo duro y determinación. Después de haber desempeñado funciones de liderazgo durante los últimos 12 años o más, de los cuales 8 años he sido director ejecutivo supervisando operaciones de intermediación financiera para múltiples firmas financieras líderes en Europa y Asia Pacífico, me considero un profesional de las finanzas con amplia experiencia en el mercado de divisas. tanto como de mercados en varias jurisdicciones, desde Australia hasta el Reino Unido.

La ‘picazón’, el ‘anhelo irresistible’ que me llevó a Fxview fue el deseo de aprovechar el amplio conocimiento y la experiencia que he adquirido en tantos años al frente de organizaciones multijurisdiccionales y aplicar esto para mejorar aún más una empresa con exponencial potencial de crecimiento. Y desde esta perspectiva, Fxview tenía todos los ingredientes. Los sólidos valores éticos integrados en la visión y la misión de la empresa me dieron confianza sobre su éxito futuro, y aquí estoy.

¿Cómo es ser director gerente de un broker del tamaño de Fxview?



Es dinámico, rápido y gratificante. Fxview está experimentando un crecimiento como nunca antes. Todos los días, estamos tratando de mejorar la experiencia de nuestros clientes. Mi trabajo, nuestro trabajo como equipo, en Fxview, es empujar constantemente los límites y romper nuestros propios récords, mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año. Ser director gerente de una empresa en crecimiento como Fxview es emocionante y no me veo haciendo otra cosa.

¿Cuál es la visión y misión de Fxview? ¿Qué diferencia a Fxview de la competencia, en su opinión?



En Fxview, nos mantenemos firmes en nuestros cuatro pilares fundamentales y nuestra misión y visión siempre están en línea con estos. Y estos pilares son: bajo costo y transparencia, los clientes siempre son lo primero, la seguridad de los fondos y la tecnología.

Nuestra misión es traer de vuelta las formas éticas, y con eso me refiero a nivelar el campo de juego para los comerciantes, empoderándolos a través de la transparencia, la educación y la habilitación tecnológica. Hemos heredado esto de nuestra empresa matriz, Finvasia. La industria de Forex ha estado poblada durante mucho tiempo por todo tipo de jugadores, y nuestro enfoque principal es traer de vuelta el ‘renacer’, agregar un enfoque fresco y centrado en el cliente para el comercio. Hablando de frescura y ética, me gustaría destacar que siempre hemos sido transparentes con nuestras ofertas, incluso al ofrecer un costo de negociación tan bajo. Nuestras comisiones se fijan en $1/100 000 en todos los instrumentos y nuestros diferenciales comienzan en 0,0 pips.

Fxview ofrece una amplia gama de instrumentos comerciales. ¿Puede destacar algunos de los instrumentos más populares entre sus usuarios y hay planes para ampliar la selección en el futuro?



Bueno, Forex es el mercado más negociado con nosotros, y le doy mucho crédito al entorno comercial que ofrecemos. Al ser una marca impulsada por los comerciantes, entendemos a qué se enfrentan los comerciantes a diario. Por lo tanto, nos aseguramos de que nuestros clientes puedan operar con comodidad y confianza con nosotros. En cuanto a nuestros planes de expansión, definitivamente, las posibilidades son infinitas. Los comerciantes de hoy están probando y negociando todo para encontrar lo que más les convenga, y somos conscientes de este hecho. Se están preparando el lanzamiento de algunos nuevos instrumentos y mercados, y pronto comunicaremos las noticias. No voy a estropear la sorpresa ahora.

¿Cómo visualiza el crecimiento y desarrollo de la compañía en los próximos años?



Para nosotros, el crecimiento del negocio va de la mano con el crecimiento de nuestros clientes. Por lo tanto, seguiremos avanzando hasta crear un entorno comercial óptimo para nuestros operadores, donde puedan explorar todo en un solo lugar. Nuestro objetivo es crear un entorno de negociación e inversión integral que beneficie a los comerciantes e inversores de todos los tamaños, y no nos detendremos ante nada para lograrlo.

