Una emprendedora argentina entre las más talentosas del mundo tech

22/05/2024

(Argentina) Natalia Jasin, Fundadora y Directora General de Bounty EdTech, fue nominada y está como finalista junto con otras dos profesionales argentinas en la categoría Tech Entrepreneur de la 5ª edición de los Women that Build Awards, impulsado por Globant en todo el mundo. El objetivo de este certamen es proporcionar visibilidad global y oportunidades de networking de mujeres talentosas para prosperar en sus carreras profesionales.

El gigante tecnológico, uno de los unicornios argentinos, busca que cada vez más mujeres abracen la tecnología y la innovación, inspirando a otras a seguir carreras tecnológicas y tener impactos positivos tanto en la industria como en el mundo. En la actualidad, el sector enfrenta un desafío de representación de género, con sólo un 28% de su fuerza laboral siendo mujeres.

La categoría Tech Entrepreneur, en la que está nominada Jasin, se propone visibilizar la labor de emprendedoras orientadas a propósitos que buscan reinventar negocios a través del prisma de la IA y las últimas tecnologías. Además, el premio tiene otras dos categorías, dedicadas a mujeres que ocupan cargos directivos y una tercera para mandos medios. Hasta el 27/5, ya con la lista final publicada, las personas podrán conocer los perfiles de las candidatas seleccionadas y votar a quienes consideren más relevantes.

Las más votadas pasarán a la fase de deliberación, en la que participan jurados de la talla de Jennifer Reynolds, CEO de Women Corporate Directors Foundation; Stephanie Stapleton, Presidenta de Udemy Business; y Gillian Zucker, Presidenta de Operaciones Empresariales de los LA Clippers, entre otros. Inicialmente, seleccionarán a las ganadoras regionales y, posteriormente, determinarán las ganadoras globales.

¿Por qué es importante e inspiradora la labor de Natalia Jasin?

Según el informe global “The State of Women in Tech 2021” de The HackerRank, en el que se analiza la representación de las mujeres en el sector tecnológico en todo el mundo, todavía hay una brecha de género significativa en términos de representación en el sector tech, alcanzando sólo al 28% de los profesionales del rubro.

Otro dato importante del estudio es que las mujeres están subrepresentadas en áreas estratégicas en los últimos tiempos: en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, solo el 18% y el 24% de los trabajadores, respectivamente, son mujeres. Y en general a nivel global, las mujeres son más propensas a trabajar en roles de soporte y administración, mientras que los hombres apuntan a roles de ingeniería y desarrollo de software.

Natalia viene trabajando hace más de 25 años en temas de Tecnología Educativa desde diferentes espacios público-privados, ONG y Organizaciones Multilaterales, generando propuestas sostenibles y escalables, transformando los desafíos educativos en oportunidades concretas de cambio real. Por eso para ella es fundamental medir y documentar el impacto.

Potenciar alianzas para transformar vidas

Natalia Jasin, Licenciada en Ciencias de la Educación y Especialista en Tecnología Educativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fundó Bounty EdTech en 2020, un proyecto a la medida de su recorrido profesional, caracterizado por su diversidad, en el que se destaca su paso por grandes empresas multinacionales, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

“Bounty, en inglés, significa generosidad. Ese es el foco en el que hoy trabajo, en creer en la generosidad como medio de vida y de trabajo, y en la cooperación mutua. Cada organismo con el cual trabajamos tiene un recurso para disponer (los gobiernos, las empresas, las universidades, los polos tecnológicos, el tercer sector, la industria tecnológica, las cámaras), que se pone al servicio de una propuesta superadora de valor que ayude a mejorar la calidad educativa de los países en donde trabaja”, afirmó Jasin.

De este modo, la compañía fundada por la emprendedora edtech se propone construir alianzas que den lugar a círculos virtuosos que permitan impulsar proyectos con foco en la Innovación y el Desarrollo Sostenible.

“De manera ininterrumpida hemos logrado generar más de 15 proyectos de edtech, llegando a más de 9 países (Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Suecia, España, etc.), más de 30.000 docentes, jóvenes y estudiantes, más de 15 casos de éxito, con más de 100 socios estratégicos y midiendo el impacto con indicadores precisos. Todo lo que hacemos es totalmente gratuito para el usuario final (docente, estudiante, joven, mujer, etc.) con foco en la formación digital para todo Latinoamérica (y ahora Europa) con el objetivo de mejorar la calidad educativa, la equidad, la inclusión, la disminución de la brecha de género y la empleabilidad”, aseguró.

