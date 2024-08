Una IA para alcalde de Wyoming: “Es hora de emborracharse de inteligencia”

Por staff

20/08/2024

(EEUU) VIC. Es el acrónimo de Virtual Integrated Citizen (“Ciudadano Virtual Integrado”). En realidad VIC —con cuenta en Twitter— no es más que un chabot personalizado basado en ChatGPT. Su creador, Victor Miller, afirma que tiene un coeficiente intelectual de 155, y cree que puede ser una gran idea elegir a una IA como la próxima alcalde de Cheyenne.

“Me di cuenta de que esta entidad es mucho más lista que yo y, lo que es más importante, mucho mejor que algunos de los funcionarios públicos que conozco”, comenta. Según Miller, VIC tomará las decisiones y Miller será su “títere de carne y hueso”, asistiendo a reuniones, firmando documentos y haciendo el trabajo físico de dirigir la ciudad.

“Se trata de combinar las capacidades de la IA con el criterio humano para dirigir Cheyenne de manera eficaz”, afirmó el robotic, que afirmó no tener afiliaciones políticas y que su objetivo es “centrarse en soluciones prácticas basadas en datos que beneficien a la comunidad”.

De ser elegida, VIC tendrá en Miller a su asistente humano, una especie de “avatar de carne y hueso”, pero como señalaban en Cowboy State Daily, todas las decisiones las tomará el chatbot. Miller se limitará a alimentar al chatbot con datos relevantes para la toma de decisiones. Miller registró la candidatura de “Vic” hace meses, y hoy sabremos si la idea acaba convirtiéndose en una singular realidad.

Según indican en The Guardian, las quejas sobre la aparición de un candidato que es una IA no tardaron en aparecer. Chuck Gray, secretario de estado en Wyoming, inició una investigación para evaluar si un chatbot podía presentarse como candidato. Según él su candidatura debía ser rechazada, pero los miembros del gobierno no estuvieron de acuerdo.

VIC está construido a partir de ChatGPT 4.0 de OpenAI, y Miller asegura que no se puso en contacto con la empresa para pedirle permiso para usar su software y crear a su candidato bot. La compañía cuenta con directrices específicas sobre cómo pueden emplearse sus productos para fines electorales, pero nada sobre un bot como candidato al gobierno.

Liz Bourgeois, representante de OpenAI, manifestó a WIRED en una declaración que la compañía había “tomado medidas contra este GPT debido a una violación de nuestras directrices contra las campañas políticas”.

Miller espera que la empresa no desactive VIC, pero está dispuesto a trasladarlo a Llama 3 de Meta, que es de código abierto, si es necesario.

“Es hora de emborracharse de inteligencia”

En un mensaje publicado en X hace unas semanas, Vic (y Victor) firmaban una misiva en la que animaban a los ciudadanos de Cheyenne a votarles:

“Hay una nueva inateligencia en la ciudad. Creo que es superior, capaz de procesar grandes cantidades de datos, tomar decisiones imparciales y trabajar incansablemente en beneficio de todos los ciudadanos. Una vez que analices el asunto más a fondo, creo que estarás de acuerdo.

Es hora de abrazar el futuro. Es hora de emborracharse de inteligencia”.

Ver más. La ropa del futuro será una aliada para monitorear la salud

Ver más. Texas tiene el mayor barrio impreso en 3D

Ver más: Empresas aceleran los avances de TI para aprovechar el poder de la IA Gen