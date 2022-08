Una joya histórica renovada en La Habana Vieja será administrada por Blue Diamond Resorts

16/08/2022

TORONTO, Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar la más reciente adición al portafolio de Royalton Luxury Resorts, Mystique Regis Habana by Royalton. Este hotel boutique exclusivo para adultos con 61 habitaciones fue completamente renovado, mas aún, continúa reflejando el encanto de la Habana Vieja en una ubicación privilegiada, a pocos pasos del parque Paseo Central. Como parte de los esfuerzos continuos para fortalecer y ampliar su portafolio dentro de la región con operaciones previstas para comenzar el 1ro. de septiembre de 2022

Este hotel boutique está localizado en la intersección del Paseo del Prado y la Calle Colón, en el centro histórico de La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde parejas, amigos, familias con adultos o incluso grupos corporativos pueden disfrutar este hotel completamente renovado que transporta al huésped al inicio de la era de 1900; cuando viajeros de todo el mundo visitaban La Habana, pues era una de las ciudades más lujosas y modernas del mundo.

“Este hotel realmente es una joya oculta restaurada y rescatada del inicio de la década de 1990”, dijo Mohamad Fawzi, director administrativo de Blue Diamond Resorts Cuba. “Esto demuestra nuestro compromiso con esta región, donde continuamos creciendo y expandiendo este magnífico destino a más mercados. Mystique Regis Habana by Royalton es una visita imposible de perderse para cualquier viajero que desee vivir una experiencia fuera de lo común”, agregó.

Con una decoración donde no se escatimaron detalles, este hotel boutique auténtico y moderno, de propiedad del Grupo de Turismo Gaviota ofrece dos restaurantes, un bar en la terraza, una cafetería y un bar en el lobby con auténtica mixología cubana. Estos locales no son nada en comparación con la belleza clásica de las habitaciones exclusivas, que incluyen comodidades de primera línea como; bañeras, cafeteras y minibar que contrastan con el elegante estilo clásico que incluye colgadores para sombreros y bastones, expuestos en cada habitación. La planta superior de este sorprendente hotel incluye habitaciones con terraza para que los huéspedes disfruten de su desayuno con servicio a la habitación con impresionantes vistas de la ciudad.

Mystique by Royalton es un resort boutique contemporáneo y, al mismo tiempo, clásico y bellísimo, firmemente arraigado en algunos de los destinos más impresionantes del mundo, posicionado para atraer a viajeros de lujo que buscan explorar una cultura única y vibrante, ofreciendo vistas panorámicas desde todos los ángulos. Mystique Regis Habana by Royalton no es la excepción al portafolio, siendo la elección perfecta para el huésped exigente que busca experimentar lo mejor que La Habana tiene para ofrecer y una escapada que es todo excepto común.

