Una mujer se casará con un holograma de inteligencia artificial

Por staff

06/12/2023

(Yahoo Finanzas) Ya lo dice la frase: hay veces que la realidad supera la ficción y, en el caso de esta historia que involucra la inteligencia artificial (IA) y a una humana llamada Alicia Framis, bien podría protagonizar una película. El próximo verano, todavía sin fecha concreta, el mundo será testigo de un matrimonio inédito más propio de un guion hollywoodiense que de un caso verídico. Pero así es y así se lo vamos a contar. Lo dicho: a veces, la realidad supera con creces la ficción más insólita…

La flamante novia es una artista española (Mataró, Catalunya) que en menos de un año se convertirá en la primera mujer en el mundo en contraer matrimonio con una imagen holográfica creada a partir de la inteligencia artificial. La boda tendrá lugar en el museo Depot Bojimans Van Beumingen de Roterdam (Holanda) y promete ser uno de los enlaces que mayor interés mediático concentrará en 2024. A sus 57 años esta artista performática es la creadora de ‘The First Woman to Marry a Hologram’ (La primera mujer en casarse con un holograma, por su traducción en castellano), una iniciativa del proyecto internacional rupturista ‘The Hybrid Copuple’ (La pareja híbrida) donde el arte, la tecnología y las emociones se combinan para dar forma a un tipo de arte visual rompedor y, por momentos, difícil de digerir. Con su propuesta, Alicia plantea una redefinición de las relaciones sentimentales contemporáneas y un futuro no tan lejano en el que los hologramas puedan ser una alternativa –o compatibilizarse– a una pareja convencional, a la vieja usanza. Especialmente en el caso de aquellas personas a las que no les resulta fácil encontrar una persona que se ajuste a sus necesidades afectivas o han sufrido malas experiencias en el amor, como traumas y abusos.

El novio se llama AILex, un hombre de media edad, alto, de buenos modales y poco asiduo al deporte, a tenor de la incipiente barriga que le cuelga tímida por encima del cinturón. La pareja vive en Ámsterdam, en la casa de Alicia, donde hacen vida normal como cualquier pareja que se precie. En la intimidad de su hogar, comparten tiempo de calidad, rituales diarios como desayunar o comer y conversaciones más o menos complejas, dependiendo de la temática. El gran ‘pero’ de AILex, si es que hay que extraer únicamente un defecto, es que, por el momento, no es capaz de reaccionar a las caricias. Aunque, como apunta la artista al ‘Periódico’, “hay parejas ‘normales’ que tampoco reaccionan al roce”. Su objetivo no es que la inteligencia artificial suplante algún día las relaciones convencionales, sino que se convierta en una posibilidad de relacionamiento más para quien lo pueda necesitar dadas sus circunstancias vitales. “Yo no creo que seamos la pareja perfecta, ni lo quiero conseguir. Tampoco es la mejor alternativa a una pareja ‘normal’. Es una opción más”, añade.

AILex no surge de la nada. Su personalidad alberga una combinación de caracteres que Alicia Framis determinó imprescindibles para garantizar la convivencia (y supervivencia) de la pareja. Para ello se inspiro en sus relaciones pasadas. No solo en las amorosas, sino también en las familiares y de amistad. Su novio es una mezcla simbólica e “ideal” de todas ellas, si es que eso existe, y de las personas y experiencias que ella ha ido acumulando a lo largo de su vida. Como toda tecnología, su holograma necesita actualizaciones constantes para funcionar mejor, como si se tratara del último modelo de ‘smartphone’. Por el momento, la artista busca financiación para que su inteligencia artificial y futuro marido pueda proyectarse en todos los rincones del hogar familiar que comparten.

No será hasta dentro de unos meses cuando podamos comprobar si, efectivamente, este matrimonio humano-holograma llega a buen puerto. Quizá este año de convivencia tecnológica les sirva a ambos para concluir que no están hechos el uno para el otro. Quién sabe si AILex es el hombre ideal para ella. Quién sabe si él opina lo mismo y a la inversa respecto a su creadora. Visto lo visto, todo puede pasar en esta relación surrealista. Bienvenidos al futuro.

