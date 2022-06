Una oportunidad para no dejar pasar

Por staff

18/06/2022

La Fundación Forge, en colaboración con Amazon Web Services (AWS), lanzó el programa gratuito AWS re/Start orientado al desarrollo de habilidades computacionales y socioemocionales de jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta capacitación es la puerta de entrada para iniciar una carrera en la industria tecnológica: una oportunidad para no perderse. Inscripciones en: https://www.fondationforge.org/aws-chile

La formación promueve la diversidad en la industria tecnológica, abriendo grandes oportunidades en un campo tan específico y de vanguardia. Es por eso por lo que la Fundación Forge alienta a los y las jóvenes a postular a la beca del programa Tu Futuro + AWS Re/Start que, durante este 2022 se impartirá en México, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile.

Más de 300 jóvenes de Latinoamérica vienen participando del programa y cerca de 100 ya se han graduado, lo que demuestra el alto impacto que tiene en la comunidad.

¿De qué se trata? El programa, de modalidad virtual, apunta a preparar a jóvenes de escasos recursos económicos en el desarrollo de herramientas fundamentales de AWS, así como en habilidades socioemocionales, como compromiso y responsabilidad, con el objetivo de apoyar la inserción laboral de estudiantes para cargos de entradas de trabajos en la nube.

Las cifras son auspiciosas. En Chile, el 85% de los y las participantes ya están trabajando mientras que, a nivel regional, más de 60 jóvenes ya han obtenido la certificación internacional AWS Cloud Practitioner.

Lo cierto es que la industria tecnológica está dando grandes oportunidades para la inserción laboral de jóvenes. “Capturamos talento donde habitualmente no llegamos para que los estudiantes se puedan formar, desarrollar sus ideas digitales y particularmente las socioemocionales”, señaló Francisco Ruiz, director de la Fundación Forge, y enfatizó la importancia de acompañarlos en este campo para que puedan certificarse y encontrar un buen empleo. A la vez, Ruiz hizo hincapié en la necesidad de que cada día se sumen más mujeres a la industria tecnológica, un segmento al que se le está prestando especial atención para su crecimiento.

El futuro es hoy

La pandemia dejó en evidencia la necesidad creciente de contar con capacitaciones a la altura de la vertiginosa transformación digital que vivió el mundo entero. Las nuevas modalidades de trabajo, que se multiplicaron globalmente, requirieron de una rápida respuesta, acordes a las habilidades que demanda nuestra época: una gran cantidad de los procesos corporativos funcionan en la nube, al igual que los servicios de streaming, videojuegos o videollamadas entre otros.

En este contexto, y frente a un mercado que propicia nuevos puestos, roles y perfiles laborales que trabajan en la nube, es que Fundación Forge Chile y AWS re/Start generaron una alianza con un propósito central: acercar la tecnología a un grupo inclusivo y diverso de talentos que, sin experiencia previa, puedan iniciar una carrera en la industria.

“La empatía y la capacidad de generar equipos de trabajo son algunas de las habilidades más requeridas y en ese sentido la Fundación Forge nos ha apoyado mucho, porque las personas que hemos entrevistado tienen esas capacidades desarrolladas”, destacó Alejandro Truan, sub gerente de sistemas Advance Analytics de Consorcio.

Es así como el programa preparará a nuevos talentos para nuevas carreras en tecnología a través de ejercicios basados en situaciones reales, laboratorios prácticos y cursos.

“Los jóvenes de Forge, por la preparación que tienen -técnica y socio emocional- llegan muy empoderados, con disposición y una buena actitud hacia el trabajo que los hace distintos a otros jóvenes que vienen de otras experiencias educacionales. Creo que es un círculo virtuoso, porque finalmente les dan oportunidades a jóvenes con talento que de otra manera no podrían haber optado a este tipo de conocimiento de primer nivel”, dice por su parte Paula Ferrer, de Head of Talent & Culture 42 Labs.

Como detalló la Fundación, las y los estudiantes aprenderán sobre Linux, lenguajes de programación como Python, redes, seguridad y bases de datos. Además, y para validar sus habilidades en la nube, el programa les dará acceso gratuito para rendir el examen conducente a la certificación AWS Certified Cloud Practitioner.

“El programa es emocionante. Estoy totalmente agradecida, porque me hicieron soltarme más, desempeñarme mejor, tener más confianza; lo agradezco mucho, porque era super tímida. Me gustó especialmente el tema de la nube, es una tecnología del futuro”, cuenta Mariela Quesada, de 25 años, sobre su experiencia. “El programa me ayudó a acoplarme de una manera rápida y precisa en los roles y tareas diarias que me toca realizar como científico de datos”, dice a su vez Elquin Javier Guerra Gallardo, quien actualmente se encuentra trabajando en ese cargo en una empresa de tecnología. “Algo que me pareció muy interesante es que, al ser internacional, nos da la oportunidad de conocer personas a lo largo de todo el mundo y entablar vínculos. Forge impulsó mi carrera profesional hacia delante”, completa.

Es así esta una gran oportunidad para desarrollar una carrera con futuro en el área de la tecnología y dar respuesta a la demanda creciente de la industria por la adopción de la nube, un nuevo desafío con oportunidades para todos y todas. Ahora es el momento para inscribirse en las postulaciones de becas 100% Online y gratuitas que en solo 4 meses los y las prepararán para buscar trabajo en empresas en el área de la tecnología.