Unicorn Hunters Show presenta su primer episodio de 2022

Por staff

13/01/2022

Unicorn Hunters, “la serie de negocios más icónica de los últimos tiempos”, de acuerdo a la revista Forbes, anuncia un nuevo episodio que presenta a Vastmindz y ya está disponible en streaming a través de UnicornHunters.com, Binge Networks, LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube, y Vimeo. Millones de espectadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de ver el episodio, aprender acerca de la compañía e invertir en ella.

Vastmindz busca transformar los dispositivos de consumo tecnológico habituales en herramientas integrales de detección de la salud utilizando inteligencia artificial. Gracias a su tecnología, la compañía tiene la oportunidad de generar un impacto positivo en la vida de las personas, al empoderarlas para que comprendan mejor su estado de salud. Hasta la fecha, Vastmindz ha recaudado US$ 2 millones y está buscando US$ 10 millones en capital para escalar su equipo de ingeniería, incorporar nuevos clientes de manera masiva y acelerar el desarrollo de nuevas líneas de productos para apoyar a diferentes industrias, incluida la industria del cuidado de mascotas.

“Nuestra misión es empoderar a cualquier persona brindándole la capacidad de comprender su fisiología de una manera muy accesible y asequible. Hemos aprovechado décadas de experiencia científica para ofrecer una solución de software única que es compatible con múltiples dispositivos de hardware y tiene la capacidad de extraer información importante sobre el estado de salud y bienestar de una persona en segundos”, dijo Nikhil Sehgal, Director Ejecutivo de Vastmindz. “Al trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de Microsoft, hemos podido ofrecer una solución de software infinitamente escalable en Microsoft Azure que pueden implementar instituciones de todo el mundo”.

Unicorn Hunters es una plataforma global con una audiencia de más de 14.5 millones alrededor del mundo, cuya misión es democratizar el acceso a oportunidades de creación de riqueza para fundadores e inversores. Las empresas seleccionadas son examinadas y elegidas por expertos en política y negocios. Vastmindz fue nominada para aparecer en el programa por Microsoft para Startups. Con sede en el Reino Unido, es la primera empresa internacional en aparecer en el show.

“En el mercado actual, los unicornios aparecen a un ritmo mucho más acelerado y se expanden rápidamente. Nuestro objetivo es brindar a las personas acceso a invertir en las próximas empresas de mil millones de dólares antes de que salgan a bolsa”, dijo Alex Konanykhin, Productor Ejecutivo de Unicorn Hunters. “Seleccionamos a las mejores empresas, las analizamos y les damos una plataforma global para obtener capital de expansión de millones de inversores. Vastmindz es una oportunidad única porque se encuentra en una etapa temprana y tiene el potencial de expandirse dada su visión, liderazgo y escalabilidad.”

“Microsoft for Startups se compromete a asociarse con las startups más innovadoras para desarrollar su negocio proporcionando soporte técnico, un camino hacia potenciales clientes y acceso a financiamiento, factores fundamentales para construir y lanzar una empresa”, dijo Lahini Arunachalam, Directora de Microsoft for Startups. “Con su tecnología impulsada por inteligencia artificial y el uso innovador de la visión por computadora, Vastmindz tiene como objetivo transformar nuestros dispositivos de consumo diario en herramientas de detección de salud para mejorar la conciencia sobre la salud y el bienestar, haciendo que la atención médica sea más accesible en todo el mundo. Estamos encantados de ser parte del viaje de Vastmindz para escalar su tecnología y ayudarlos a llegar a millones de potenciales inversores a través de su aparición en Unicorn Hunters “.

Unicorn Hunters fue creado por TransparentBusiness y producido por el ícono de los reality shows Craig Plestis (I Can See Your Voice, The Masked Singer). En el show, los fundadores en búsqueda de alcanzar la anhelada marca de mil millones de dólares, presentan su idea al mundo y al Círculo de Dinero conformado por Steve Wozniak (cofundador de Apple), Rosie Rios (ex Tesorera de los Estados Unidos), Lance Bass (artista e inversionista), Moe Vela (ex Director de Administración de Joe Biden) Silvina Moschini (CEO de SheWorks!) y Alex Konanykhin (CEO de TransparentBusiness), se sumaron como nuevos integrantes la celebridad Chris Diamantopoulos (emprendedor social y actor en Silicon Valley, serie de HBO) y John Bercow (ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido). Este episodio incluye una aparición especial de Dwight Howard, jugador estrella de la NBA.