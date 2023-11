Universo Cripto: ¿Qué dicen los especialistas?

La palabra de los expertos Hong Fang, CEO de la blochchain Algorand reflexiona: “Lo que veo es que blockchain devuelve el poder al usuario a través de la inclusión social y financiera, las identidades digitales, las finanzas descentralizadas y la soberanía de las personas. Y esa es en sí misma la gran revolución.



Por su parte, Marco Chacin Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Bitget –uno de los principales servicios de compraventa de monedas virtuales- explica que “hay interesados y curiosos en los beneficios e inversiones potenciales que representan las criptomonedas, es una alternativa a la desconfianza en el sistema financiero tradicional. Incluso hay quienes la eligen, en Argentina, como inversión y refugio del ahorro ante la inflación”.



Un estudio realizado por la compañía reveló que el 96% de los usuarios argentinos considera a las criptomonedas como una buena alternativa de ahorro, de los cuales el 41,5% destacó “su potencial crecimiento” como factor decisivo para adoptar algún tipo de criptomoneda..



El mismo informe presenta que el 66,7% de los consultados en Argentina prefiere las stablecoins, criptomonedas respaldadas por activos estables como el dólar estadounidense como alternativa para paliar la inflación, mientras que el 27,8% opta por Bitcoin, la más reconocida a nivel mundial.



La encuesta muestra también la diversidad de estrategias y perfiles de inversión en el mercado nacional de criptomonedas: el 47,2% se considera moderado al preferir estrategias a largo plazo, mientras que el 32,1% se identifica como conservador. “Estos son los que prefieren las criptomonedas respaldadas por activos físicos”, completa Chacin.



“No soy asesora financiera y cada persona debe hacer su propio juicio después de bucear en el mundo cripto. Pero sí creo que Bitcoin mantendrá un mejor valor que cualquier moneda fiduciaria a largo plazo, ya que su emisión y operación no pueden ser manipuladas terceros”, asegura por su parte la presidenta de la Exchange OKX, Hong Fang.



Según el CEO de Bitso, la primera empresa cripto de Latinoamérica, Julián Colombo, “en los últimos meses de 2023 se ve una recomposición del precio de la principal cripto, el Bitcoin y de continuar esta tendencia puede acelerar su ritmo de crecimiento”.

“La principal alternativa de ahorro de los argentinos es la dolarización de las carteras. Sin embargo, como sabemos, en nuestro país existen trabas, límites y requisitos para acceder a esa moneda. En cambio, el mundo cripto no tiene restricciones y ofrece una opción fácil, rápida y segura de acceso a los dólares digitales”, amplió el directivo.



Reflejo de esto es que “durante la primera quincena de octubre, en un contexto electoral de alta volatilidad de la moneda, el 85% de las operaciones a partir del peso fueron al dólar cripto, frente al 70% de las operaciones registradas durante el primer trimestre del año” explica.

Dato: según Chainalysis, empresa estadounidense de análisis de blockchain con sede en Nueva York, Argentina se encuentra entre los 15 países de mayor adopción cripto del mundo.



Para el fundador de la ONG Bitcoin Argentina y del evento de la industria blockchain más importante de Latinoamérica, LABITCONF, Rodolfo Andragnes, las proyecciones en materia económica “no son tan relevantes como el crecimiento de las plataformas y el crecimiento del ecosistema” de las monedas virtuales, en el que hay “constante evolución”.



“No hay solo que invertir plata sino también tiempo en aprender y en estudiar. Como fluctúan, si la persona ingresa sin convicción al mundo cripto y de repente el precio baja, se va con pérdida; en cambio, si sube el valor y se va creyendo que hizo un buen negocio, quizás haya perdido la oportunidad de la subida completa de su valor”, agrega Andragnes.



En línea con Andragnes, Marcelo Cavazzoli, CEO y fundador de Lemon explica: “Es importante distinguir que hay distintos tipos de criptomonedas. Por un lado, están las estables como USDC o USDT que buscan mantener la paridad con el dólar estadounidense. Suelen ser una opción más conservadora y una primera puerta de entrada al ecosistema crypto. Por el otro lado, están las volátiles como Bitcoin o Ethereum. Esto quiere decir que su precio puede variar en cortos períodos de tiempo y suelen usarse para conservar valor en el mediano o largo plazo”.



Por su parte, Cachin agrega un factor fundamental: “Las cripto representan beneficios e inversiones potenciales, pero también un acercamiento a tecnologías innovadoras”, resalta Chacin.