US$ 500 millones en impacto económico generará la versión Latinoamericana del 7º Congreso Tecnología y Negocios America Digital 2022

US$ 500 millones en impacto económico generará la versión Latinoamericana del 7º Congreso Tecnología y Negocios America Digital 2022

Por staff

27/08/2022

El 7º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios America Digital 2022, presenta su vuelta a la presencialidad los días 7 y 8 de Septiembre 2022 en Espacio Riesco, Santiago de Chile, reuniendo a más de 5.000 C-Levels (CEOs, CIOs, CTOs, CMOs, CISOs, CDOs), tomadores de decisión de Telcos, Bancos, Retail, Industrias (Minería, Oil & Gas, Energía, Minería), Educación y autoridades de gobierno que lideran la innovación y transformación digital en sus organizaciones.

El impacto económico de este evento se estima sobre US$500 millones en la economía digital de América Latina.

La estructura y las actividades del 7º Congreso Latinoamericano America Digital 2022 están diseñadas para maximizar el networking, inspiración, intercambio de experiencias y realización de negocios que promuevan la innovación y economía digital.

Con actividades estructuradas en 5 foros especializados, la posibilidad de potenciar el networking mediante las reuniones de negocio, todo en una Expo con más de 200 organizaciones que reúne a los líderes del ecosistema de transformación digital.

Ver más: ¿Podría TikTok hacer desaparecer a Instagram?

Los asistentes podrán obtener claves estratégicas y operativas en primera persona, de la mano de sus protagonistas en las +100 conferencias estructuradas en los 5 foros especializados (descarga el programa completo 57 páginas aquí)

Expertos como Rodrigo Alarcón, Senior ML Strategy Solutions Architect en Amazon Web Services (AWS); Kam He (Silicon Valley), Director de Transformación Digital de Alibaba Cloud Intelligence; Gisselle Ruiz Lanza (Brasil), Directora Regional de Intel para Latinoamérica; Sebastian Maffeo (Argentina), Regional Vice-President Tableau at Salesforce; Jordi Torres (España), COO de Verbio; y Martín Cabrera, Head of Customer Engineering Google Cloud, presentarán las claves estratégicas y operativas para poder planificar la optimización de procesos de negocios tanto de mejora interna como de expansión en la región.

La inspiración y networking presencial, se complementan con la implementación de un gemelo digital que permitirá vivir la misma experiencia presencial, desde el lugar en el que estés; podrás recorrer los stands, ver las conferencias, conectar con los participantes y además generar reuniones 1 a 1 por video call durante los 2 días del evento, maximizando así las oportunidades de negocios.