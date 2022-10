Usando RCE para descobrir chaves criptográficas codificadas nos PLCs Siemens SIMATIC S7-1200/1500

17/10/2022

Há cerca de 10 anos, a Siemens introduziu a criptografia assimétrica na arquitetura de segurança integrada de suas famílias de firmware de CPU PLC TIA Portal v12 e SIMATIC S7-1200/1500. Isso foi feito para garantir a integridade e confidencialidade dos dispositivos, e de programas do usuário, bem como para a proteção da comunicação do dispositivo em ambientes industriais.

A distribuição e o gerenciamento dinâmicos de chaves não existiam na época para sistemas de controle industrial, em grande parte devido à carga operacional que os sistemas de gerenciamento de chaves colocariam em integradores e usuários. Na época, a Siemens decidiu confiar em chaves criptográficas fixas para proteger a programação e as comunicações entre os seus PLCs e o TIA Portal.

Desde então, no entanto, avanços em tecnologia, pesquisa de segurança e um cenário de ameaças em rápida mudança tornaram essas chaves criptográficas codificadas, em um risco inaceitável. Um agente mal-intencionado capaz de extrair uma chave global codificada pode comprometer toda a segurança da linha de produtos do dispositivo de maneira irreparável.

Até o momento, o Claroty Team82 conduziu uma extensa pesquisa sobre a segurança dos PLCs estudados, trabalhando em estreita colaboração com os principais fornecedores para erradicar práticas como chaves codificadas, demonstrar o risco que representam para os sistemas dos usuários e melhorar a segurança geral do ecossistema de automação industrial.

Nosso trabalho mais recente – uma extensão de pesquisas anteriores realizadas nos PLCs Siemens SIMATIC S7-1200 e S7-1500, bem como nos controladores da família Logix da Rockwell Automation e no Studio5000 Logix Designer -, segue nesse caminho.

Descobrimos e divulgamos para a Siemens uma técnica inovadora direcionada às CPUs dos PLCs SIMATIC S7-1200 e S7-1500, que permitiu que os nossos pesquisadores recuperassem uma chave criptográfica codificada globalmente (CVE-2022-38465), usada por cada linha de produtos afetada pela Siemens. A chave, se extraída por um cibercriminoso, daria a ele o controle total sobre cada PLC por linha de produtos da Siemens afetada.

Usando uma vulnerabilidade descoberta em pesquisas anteriores (CVE-2020-15782) em PLCs da Siemens, que nos permitiu burlar as proteções de memória nativa no PLC, para obter privilégios de leitura e gravação, para executar um código remotamente, conseguimos extrair o código interno, uma chave privada fortemente protegida e usada em todas as linhas de produtos da Siemens. Esse novo conhecimento nos permitiu implementar toda a pilha de protocolos, criptografar e descriptografar a comunicação protegida, além das configurações.

A resposta da Siemens a essa divulgação privada levou a uma revisão dos esquemas criptográficos, que protegem as suas principais linhas PLC, bem como o seu aplicativo de estação de trabalho de engenharia, o TIA Portal. A Siemens reconheceu em um comunicado de segurança, que as proteções existentes em torno de sua chave codificada não são mais suficientes e investiu recursos e tempo necessários para introduzir uma infraestrutura de chave pública (PKI, Public-Key Infrastructure) dinâmica, que elimina o uso de chaves codificadas.

A Siemens recomenda que os usuários atualizem imediatamente os PLCs SIMATIC S7-1200 e S7-1500 e as versões correspondentes do projeto TIA Portal para as versões mais recentes. O TIA Portal V17 e as versões de firmware da CPU relacionadas incluem o novo sistema PKI, que protege os dados de configuração confidenciais com base em senhas individuais por dispositivo e a comunicação PG/PC, e HMI protegida por TLS, disse a Siemens em seu comunicado.

Detalhes técnicos

Mecanismos de Restrição de Acesso da Siemens

Um recurso de segurança proeminente dos PLCs da Siemens é um mecanismo de restrição de nível de acesso, que é aplicado com proteção por senha. Uma senha é configurada dentro do projeto, que é baixado para o PLC junto com o nível de proteção desejado. Esses níveis são:

Nível 1: acesso total de leitura e gravação para qualquer configuração e bloco lógico

acesso total de leitura e gravação para qualquer configuração e bloco lógico Nível 2 : proteção contra gravação: Pode ler tudo Pode alterar os modos do PLC

: proteção contra gravação: Nível 3 : acesso de leitura limitado: Pode ler os dados HMI (valores, etc.) Pode ler os dados de diagnóstico

: acesso de leitura limitado: Nível 4 : proteção total Não é possível se comunicar com o PLC sem senha

: proteção total

Níveis de acesso: Siemens S7 1200/1500 (Fonte: Siemens)

Todos os quatro níveis usam o mesmo mecanismo de segurança, para conceder permissões ao usuário. A única diferença entre eles é a extensão das permissões concedidas com ou sem autenticação. Uma senha é solicitada, em qualquer conexão com o PLC.

Entendendo a criptografia do S7-1200 e S7-1500

Os procedimentos de criptografia assimétrica nos principais PLCs da Siemens têm dois propósitos principais:

Autenticação: uma chave de sessão derivada compartilhada, que autentica um usuário ao se comunicar com um PLC.

uma chave de sessão derivada compartilhada, que autentica um usuário ao se comunicar com um PLC. Confidencialidade: criptografia de dados durante as partes da referida comunicação, ou seja, lógica baixada.

Conseguimos entender o algoritmo de criptografia, que era baseado na criptografia assimétrica de Curva Elíptica. Encontramos os parâmetros da curva, bem como uma complicação adicional: o uso de uma “chave de configuração”, para ofuscar e complicar ainda mais o processo de multiplicação elíptica.

Eventualmente, conseguimos descobrir todas as chaves relevantes envolvidas no processo de criptografia:

Chave de Conexão: usada para verificação e autenticação da integridade do pacote.

usada para verificação e autenticação da integridade do pacote. Chave da CPU: uma chave “por modelo/firmware” (por exemplo, S7-1518, S7-1517) usada para criptografar configurações, codificar e manter a integridade do código.

uma chave “por modelo/firmware” (por exemplo, S7-1518, S7-1517) usada para criptografar configurações, codificar e manter a integridade do código. Chave de Família: uma “por-família” (por exemplo, S7-1200, S7-1500), usada para os mesmos propósitos que a chave da CPU, quando a chave da CPU não é conhecida.

Ilustração das chaves usadas no processo de criptografia do PLC da Siemens.

Obtendo a execução de código no PLC

Após a engenharia reversa de um firmware da Siemens SIMATIC .upd S7-1200 que não estava criptografado, descobrimos que a chave privada não reside nos arquivos do firmware, portanto teríamos que extraí-la de alguma forma diretamente do PLC.

Para recuperar a chave privada do PLC, precisávamos de acesso direto à memória (DA), para poder procurá-la. Para ser possível a execução de ações na DA, pesquisamos e encontramos uma vulnerabilidade de execução remota de código nas séries de PLCs 1200/1500. A vulnerabilidade (CVE-2020-15782) foi acionada por meio de um código de função MC7+ específico, contendo o nosso próprio bytecode de shellcode criado.



Nossa exploração de escape de sandbox CVE-2020-15782

A lógica de vulnerabilidade para a CVE-2020-15782, funciona da seguinte forma:

Usa o opcode [REDACTED], que não possui verificações de região de memória de segurança, copiando uma estrutura interna e contendo um ponteiro nativo para uma área de memória válida para uma área de memória gravável.

Altera o ponteiro dentro desta estrutura, para o endereço desejado.

Recalcula o CRC, que foi usado para verificar esta estrutura (usando o opcode CRC32).

Copia a estrutura de volta para seu local original, agora apontando para o endereço desejado, usando o opcode [REDACTED].

Neste ponto, foi possível usar o acesso indireto para o novo endereço na estrutura que criamos.

Agora podíamos ler ou escrever, a partir de qualquer endereço de memória no PLC. Usando esse recurso, poderíamos substituir o código nativo e executar qualquer lógica nativa desejada. Uma apresentação técnica detalhada sobre essa vulnerabilidade foi apresentada na Conferência S4x22.

Usando RCE para obter a chave privada oculta

Usando a permissão de leitura DA obtida, conseguimos extrair todo o firmware criptografado do PLC (SIMATIC S7-1500) e mapear as suas funções. Durante o processo de mapeamento, encontramos uma função que lia a chave privada no PLC.

Assim que obtivemos o endereço da função, reescrevemos a funcionalidade de opcodes MC7+ específicos com nosso código de shell, forçando-os a chamar a função nativa que lê a chave privada. Em seguida, copiamos a chave para um endereço de memória conhecido e a lemos de lá. A execução da função sobrescrita nos deu a chave privada completa do PLC.

Mais tarde, descobrimos que essas chaves são compartilhadas em cada linha de produtos Siemens SIMATIC S7 e, imediatamente, iniciamos um processo de divulgação coordenado com a Siemens. Isso resultou em um novo aviso e uma CVE-2022-38465.

Usando a mesma metodologia, conseguimos extrair a chave de configuração da CPU.

A combinação da chave privada com a chave de configuração, e o conhecimento do algoritmo nos permitiu implementar a pilha de protocolos completa, a comunicação protegida por criptografia/descriptografia e as configurações.

Demonstrando a cadeia de vulnerabilidades usada para extrair a chave global privada.

Fluxos de ataque: obtendo o controle sobre um PLC e o processo

Usando a chave privada que conseguimos extrair, um cibercriminoso pode obter o controle total sobre um PLC.

Ataques à senha

Os ataques descritos a seguir permitem que um cibercriminoso, com conhecimento da chave privada do PLC e do algoritmo de criptografia, recupere a senha configurada no PLC e, assim, obtenha o controle total independentemente do nível de proteção configurado no dispositivo.

Obtenha a configuração e descriptografe o hash da senha (lendo configurações do PLC): se o PLC estiver em um nível de proteção inferior a 3, um cibercriminoso pode recuperar a configuração do PLC (procedimento de upload), sem necessidade de permissão especial. Uma vez carregado, o cibercriminoso tem a configuração do PLC e pode usar a chave privada para descriptografar o hash de senha da configuração carregada. Usando o hash de senha descriptografado, o cibercriminoso pode executar autenticação no PLC e obter os mais altos privilégios.

Man in the middle: um invasor com conhecimento do mecanismo de criptografia do tráfego, bem como acesso à chave privada, pode se passar por um PLC em uma conexão. O ataque man in the middle é realizado nas seguintes etapas:

O cliente (vítima) se conecta ao PLC falso do cibercriminoso e envia uma chave de conexão criptografada.

O invasor descriptografa a chave de conexão e usa a chave descriptografada para se conectar ao PLC real. Uma vez conectado, o cibercriminoso recebe um desafio, baseado em senha.

O cibercriminoso encaminha o desafio do PLC real para o cliente e recebe uma resposta de desafio válida.

O cibercriminoso, então, encaminha a resposta do desafio ao PLC real para configurar uma conexão autenticada. Esta seção será totalmente privilegiada. Neste ponto, o invasor pode alterar qualquer configuração ou bloco no PLC, ou ler a configuração. Este acesso inclui a capacidade de ler o hash de senha criptografado do PLC e descriptografá-lo.