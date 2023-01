Usuarios de crypto temen perder dinero y ya no las utilizan, según Kaspersky

Por staff

25/01/2023

Un reciente análisis de Kaspersky sobre las tendencias de los usuarios de criptomonedas revela que, a nivel global, casi la mitad (48%) de ellos teme perder dinero debido a la volatilidad de las monedas digitales y ya no las usan. Además, el 10% de los encuestados ya ha perdido dinero y dejó de invertir como resultado de dicha experiencia.

La reciente recesión del mercado en 2022, junto con la actividad maliciosa alrededor de las criptomonedas, ha provocado una crisis de liquidez y ha dejado a muchos usuarios sintiéndose inseguros acerca de sus inversiones. Estos desafíos asustan a quienes tienen monedas digitales, lo que lleva a algunos a evitar invertir o incluso a abandonar la industria por completo, según lo revela la más reciente encuesta de Kaspersky.

La volatilidad es una barrera importante para la adopción más amplia de las criptomonedas. De hecho, el 48% de los encuestados dijo que tenía miedo de usarlas porque no quería arriesgarse a perder su dinero. Desafortunadamente, el 10% ya había experimentado pérdidas debido a una caída en el valor de la divisa digital. Las preocupaciones sobre la pérdida económica por la volatilidad también se extienden a aquellos que no poseen criptomonedas. Un sorprendente 61% de los que no las utilizan dijo que se niegan a usarla porque les preocupa arriesgar su dinero.

Otras barreras para la adopción incluyen la falta de activos tangibles que respalden las criptomonedas (14%) y el riesgo de revelar datos personales durante un ciberataque (6%). Estas conclusiones sugieren que la estabilidad y la seguridad son cuestiones clave para una adopción más amplia de este tipo de moneda. De hecho, uno de cada ocho encuestados ya no confía en absoluto en ella.

Cuando se trata de las presunciones de los usuarios, el resultado es un poco mixto: en la región de Asia-Pacífico, el 41% dijo que se habían superado sus expectativas, mientras que el 35% dijo que no se habían cumplido. Sin embargo, en Europa, donde hay más arrepentidos por invertir en cripto, el 41% dijo que sus expectativas solo se cumplieron en cierta medida o no se cumplieron en absoluto. Esto se compara con solo el 26% que dijo que sus esperanzas se cumplieron con las criptomonedas. En el caso de América Latina, 39% de los usuarios aseguraron que las inversiones realizadas, cumplieron o superaron sus expectativas.

“A pesar de los desafíos que enfrenta actualmente la industria de la criptomoneda, es importante recordar que todavía es un espacio relativamente nuevo e innovador con un enorme potencial. Al igual que con cualquier tecnología emergente, habrá problemas y contratiempos crecientes, pero las perspectivas a largo plazo aún podrían resultar brillantes. Al priorizar la seguridad, los entusiastas de las criptomonedas pueden minimizar el riesgo de perder dinero o información personal y protegerse contra las amenazas que dependen de ellos”, comenta Marc Rivero, analista senior de seguridad, Equipo de Análisis e Investigación Global de Kaspersky.

Para maximizar los beneficios de usar criptomonedas de manera segura, los expertos de Kaspersky recomiendan: