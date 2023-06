Validación de identidad Vs. IA, ¿qué tan vulnerables son nuestros datos?

Por staff

17/06/2023

El 51% de las empresas dependen de inteligencias artificiales para detectar amenazas de ciberseguridad.

No obstante, su uso es aplicable a tantos fines que también puede ser utilizada para robo de identidad o filtración de datos.

En contraparte, ha representado un avance importante en términos de validación de identidad, pues hay sistemas de IA que monitorean el uso de nuestras cuentas en línea, detectando actividades sospechosas y alertándonos cuando se produzcan.

La validación de identidad es una parte esencial de cualquier proceso de seguridad en línea, y se ha vuelto aún más importante a medida que los ataques cibernéticos son más sofisticados. La creciente cantidad de datos personales en línea ha llevado a que se preste mayor atención a cómo se verifica la identidad de una persona, y cómo se protegen los datos personales contra posibles ataques.

Asimismo, la inteligencia artificial (IA) ha avanzado significativamente en los últimos años; con ello, se han abierto nuevas posibilidades en términos de seguridad en línea. La IA se utiliza para verificar la identidad de una persona mediante el análisis de datos personales como la fecha de nacimiento, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y otros detalles personales. Con esta información, se crea un perfil de la persona que es utilizado para verificar su identidad en línea.

“Pero hay que siempre recordar, como ocurre con cualquier tecnología, también hay riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial para verificar la identidad. Los hackers pueden utilizar técnicas de ingeniería social para obtener información personal, lo que hace que sea más fácil para ellos falsificar la identidad de una persona. Además, son capaces de utilizar esta tecnología para identificar y explotar vulnerabilidades en los sistemas de verificación de identidad, lo que da, a su vez, lugar a brechas de seguridad”, explica Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

Herramientas indispensables

Para abordar algunos de estos problemas, se han desarrollado procesos KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business) que utilizan IA para verificar la identidad de los clientes y las empresas. Son más efectivos que las verificaciones de identidad tradicionales y burocráticas, ya que la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente, lo que permite detectar posibles fraudes y anomalías.

“Es importante reconocer que la inteligencia artificial puede ser utilizada para ayudar a proteger nuestros datos personales. Por ejemplo, hay sistemas de IA que monitorean el uso de nuestras cuentas en línea, detectando actividades sospechosas y alertándonos cuando se produzcan. También hay tecnología que identifican patrones de uso inusual en nuestra actividad en línea, indicadores de una posible violación de seguridad”, agrega Robledo.

Ya no hay vuelta atrás

De acuerdo con cifras del Capgemini Research Institute, 51% de las empresas dependen de inteligencias artificiales para detectar amenazas de ciberseguridad, mismas que pueden encadenarse a procesos de KYC o KYB para una validación de identidad óptima.

“Si bien existen riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial para la verificación de identidad, también hay formas en que la tecnología es utilizada para proteger nuestros datos personales. Los procesos KYC y KYB, junto con la vigilancia y el monitoreo de nuestras cuentas en línea, ayudan a cuidar nuestra información y, así, prevenir posibles fraudes y ataques cibernéticos”, concluye el director general y fundador de Tu Identidad.

