Veea y StarGroup unen fuerzas para transformar la brecha digital de México con soluciones inteligentes de conectividad y entretenimiento

04/06/2025

NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), un innovador global en computación edge (borde) y plataformas impulsadas por inteligencia artificial (IA), y StarGroup, uno de los proveedores de telecomunicaciones y entretenimiento más dinámicos y visionarios de México, se enorgullecen de anunciar una alianza estratégica para acelerar la inclusión digital, conectividad y servicios de entretenimiento en comunidades rurales subatendidas en México.

Empoderar a las comunidades a través de tecnología y visión

A medida que México avanza en su misión nacional de acceso universal a Internet, Veea y StarGroup combinan sus fortalezas tecnológicas y su liderazgo en el mercado para ofrecer servicios digitales de alto rendimiento, ciberseguridad y asequibles a áreas remotas que históricamente se han quedado atrás. Esta alianza transformadora refleja un paso audaz y un compromiso inquebrantable para cerrar la brecha digital y la verdadera equidad digital para millones de mexicanos. Además, desde el entretenimiento gestionado en la nube hasta las redes hasta las redes edge inteligentes, esta alianza tiene como objetivo impulsar la educación, el comercio y la innovación para las comunidades que durante mucho tiempo han sido excluidas digitalmente.

Con una profunda experiencia local y una creciente presencia en todo el país, StarGroup está estratégicamente posicionada para impulsar la innovación al borde (edge) de la conectividad, utilizando la tecnología de vanguardia de Veea. La implementación de StarGroup de la plataforma virtual Trusted Broadband Access (vTBA) de Veea marca el inicio de una implementación a nivel nacional que proporcionará acceso inteligente a Internet, integración de IoT y aplicaciones basadas en la nube directamente a los dispositivos habilitados para Wi-Fi de los usuarios, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. “En StarGroup, creemos que la tecnología debe ser una herramienta para el empoderamiento, no para la exclusión”, dijo Mónica Aguirre, directora ejecutiva de StarGroup. “Esta alianza con Veea nos permite ofrecer soluciones reales a comunidades reales, soluciones que van mucho más allá del entretenimiento y la conectividad. Estamos invirtiendo en un futuro en el que todas las familias mexicanas, independientemente de su geografía, puedan participar en la economía digital”.

Implementado con backhaul satelital y alimentado por dispositivos compactos VeeaHub y software VeeaWare, el servicio admite no solo una conectividad perfecta, sino también una amplia gama de aplicaciones locales de IoT, desde agricultura de precisión y monitoreo de energía hasta seguridad pública y seguimiento de activos. StarGroup no solo está implementando infraestructura; está construyendo las bases para un México más inteligente e inclusivo.

“La adopción de la plataforma vTBA por parte de StarGroup refuerza la creciente demanda de conectividad rentable e inteligente en el borde”, agregó Allen Salmasi, CEO de Veea. “Esta colaboración se extiende mucho más allá del acceso a Internet: empodera a las comunidades con aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) en tiempo real, con la capacidad de almacenar contenido en el borde, incluso para teleeducación, telemedicina, entretenimiento y agricultura de precisión, junto con las herramientas que permiten a los usuarios finales desarrollar fácilmente aplicaciones que sirven a sus casos de uso específicos y participar en la economía digital”.

Acerca de StarGroup

StarGroup es una empresa mexicana de telecomunicaciones y entretenimiento con visión futura comprometida con la redefinición de la conectividad para las familias en todo el país. A través de sus marcas STAR, que incluyen StarTV (televisión de pago), StarGo (internet), StarLine (servicios móviles) y StarLink (telecomunicaciones), entre otras, la empresa ofrece servicios confiables y de alta calidad impulsados por tecnología satelital avanzada, que llegan a regiones más allá del alcance de las redes tradicionales.

Con una base sólida en innovación, enfoque al cliente y responsabilidad social, StarGroup aprovecha las alianzas globales y la infraestructura de vanguardia para ofrecer acceso digital inclusivo, fomentar el desarrollo comunitario y promover el enriquecimiento cultural. Su enfoque integrado de entretenimiento, medios, turismo y conectividad posiciona a StarGroup como un catalizador para la transformación digital en las regiones más desatendidas de México.

Para más información visite, www.stargroup.com.mx.

Acerca de Veea

Veea Inc. (NASDAQ: VEEA) fundada en 2014 y con sede en la Ciudad de Nueva York con una rica trayectoria de importantes innovaciones en el desarrollo de tecnologías avanzadas de redes, tecnologías inalámbricas y de computación. Veea ha unificado computación multiusuario, comunicaciones multiprotocolo de acceso múltiple, almacenamiento edge e inteligencia artificial edge con ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial en productos VeeaHub® todo en uno totalmente integrados. Al igual que la gestión en la nube de teléfonos inteligentes y otros dispositivos de usuario, los productos VeeaHub se administran en la nube y localmente con capacidades equivalentes en VeeaCloud™. Las aplicaciones y servicios que se ejecutan en dispositivos VeeaHub se benefician de conexiones ciberseguras con Zero Trust Network Access (ZTNA), opcionalmente, con una oferta de borde de servicios de acceso seguro (SASE) basada en 5G, altamente simplificada y plug and play.

Veea Edge Platform™ permite la segmentación de la red con conexiones directas desde cualquier lugar, a través de la fibra óptica de área amplia, redes celulares y satelitales, a dispositivos Wi-Fi e IoT administrados por la red en las redes de área local, que pueden estar en un clúster de malla creado por los productos VeeaHub. Esta capacidad única permite a los proveedores de servicios ofrecer servicios basados en suscripción para uno o un grupo de dispositivos, sensores, máquinas u otros puntos finales en las redes de área local.

La pila de software de VeeaWare ofrece un entorno de software virtualizado para ejecutar aplicaciones en contenedores Secured Docker™ en productos VeeaHub y AP y servidores de terceros con orquestación. Veea Developer Portal y las herramientas de desarrollo proporcionan un rápido desarrollo de aplicaciones perimetrales con inferencia o aprendizaje federado para habilitar de manera rentable Edge AI para la mayoría de los casos de uso empresarial. Veea ha recibido numerosos reconocimientos por parte de Gartner Group, Market Reports World’s e IoT Evolution para Edge Computing y Edge AI desde 2021. Para más información acerca de Veea y sus ofertas de productos, visite veea.com y síganos en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

