Ventajas significativas de las apps multiplataforma

Por staff

21/04/2024

Las aplicaciones móviles representan una oportunidad significativa para la monetización y el crecimiento empresarial, ya sea a través de compras dentro de la aplicación, publicidad o modelos de suscripción. En un mundo cada vez más competitivo, tener una presencia móvil se convirtió en una necesidad para muchas empresas, ya que les permite mantenerse relevantes en su industria.

Con el auge de la Internet de las cosas (IoT), las aplicaciones móviles también desempeñan un papel esencial en el control y la gestión de dispositivos y sensores conectados, aprovechando al máximo las plataformas como la App Store de Apple y Google Play para llegar a millones de usuarios potenciales en todo el mundo.

Los costos asociados al desarrollo de estas aplicaciones variaron considerablemente según su complejidad y características. Según un informe de Clutch, el costo promedio de desarrollo de una aplicación móvil se sitúa en torno a los US$ 171.450, aunque este valor puede oscilar entre US$ 5000 y US$ 500.000, dependiendo de los requerimientos específicos del proyecto. Lo que plantea un desafío: ¿cómo se puede ser más eficiente y, a la vez, estar presente donde el usuario lo demande?

Las ventajas del desarrollo multiplataforma

El crecimiento exponencial del mercado llevó consigo una transformación en el enfoque del desarrollo de aplicaciones, particularmente en la esfera del desarrollo multiplataforma, que emergió como una estrategia esencial en un panorama en constante cambio.

“Con la diversidad de sistemas operativos móviles, como iOS y Android, los desarrolladores se enfrentan a desafíos para garantizar el funcionamiento óptimo de sus aplicaciones en distintas plataformas. En este sentido, el desarrollo multiplataforma ofrece una solución eficiente al permitir que una única aplicación pueda ejecutarse en múltiples sistemas operativos, utilizando un solo conjunto de código fuente”, introduce Juan Manuel Bellocchio, project manager de Streambe, una empresa líder en soluciones tecnológicas.

El desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma ofrece una serie de ventajas significativas tanto para los desarrolladores como para las empresas en comparación con el desarrollo de aplicaciones nativas para cada plataforma por separado. Algunas de ellas son:

· Ahorro de tiempo y costos: permite utilizar un solo conjunto de código para múltiples plataformas, reduciendo así los esfuerzos y costos asociados con el desarrollo.

· Amplia cobertura de mercado: alcanza a una audiencia más amplia con una sola aplicación, maximizando la cobertura y el alcance.

· Consistencia y facilidad de mantenimiento: simplifica las actualizaciones y correcciones de errores, asegurando una experiencia uniforme en todas las plataformas.

“Optar por aplicaciones multiplataforma implica un considerable ahorro de tiempo y costos al permitir escribir y mantener un único código base que funciona en múltiples plataformas, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los gastos asociados con el desarrollo. Además, el proceso de mantenimiento se simplifica considerablemente “, amplía Bellocchio.

Otra ventaja clave es la amplia cobertura de mercado que ofrece el desarrollo multiplataforma, permitiendo llegar a una audiencia más amplia de usuarios de iOS y Android con una sola aplicación. Según el experto, “esto maximiza la cobertura de mercado y el alcance de la aplicación, lo que resulta fundamental en entornos altamente competitivos”.

El desarrollo multiplataforma facilita la iteración y la respuesta a la retroalimentación de los usuarios al permitir cambios y mejoras de manera eficiente en una sola base de código. Además, según Bellocchio, ofrece una mayor compatibilidad con una variedad de dispositivos, acceso a plugins y bibliotecas para acelerar el desarrollo, y simplifica la gestión de recursos humanos al requerir un conjunto de habilidades más unificado.

Los casos de éxito

El desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma fue fundamental para muchas empresas y startups en la creación de aplicaciones exitosas que llegan a una audiencia más amplia. Algunos ejemplos notables incluyen:

– WhatsApp

Como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, WhatsApp trascendió las barreras de las plataformas al estar disponible en múltiples sistemas operativos, incluyendo iOS, Android y la web. Su capacidad para permitir a los usuarios enviar mensajes de texto, voz y multimedia a través de diferentes plataformas contribuyó en gran medida a su éxito global.

– Instagram

Otra aplicación que tuvo un gran éxito en múltiples plataformas es Instagram. Los usuarios pueden compartir fotos y videos de forma rápida y sencilla tanto en iOS como en Android, así como en la web, lo que ha contribuido a su popularidad y crecimiento continuo.

– Spotify

Como líder en el mercado de la música en streaming, Spotify ofrece una experiencia consistente en iOS, Android y otras plataformas. Los usuarios pueden acceder a una amplia biblioteca de canciones y listas de reproducción en cualquier momento y lugar, lo que convirtió a esta aplicación en una opción preferida para millones de personas en todo el mundo.

– Uber

La aplicación de transporte Uber es un ejemplo destacado de éxito en múltiples plataformas. Disponible en iOS y Android, los usuarios pueden solicitar viajes y realizar pagos de manera conveniente a través de la aplicación, independientemente de la plataforma que utilicen.

– Waze

Como una aplicación de navegación y tráfico, Waze ganó popularidad en iOS y Android. Los conductores pueden recibir actualizaciones en tiempo real sobre el tráfico y la navegación.

El desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma se basa en el uso de frameworks, bibliotecas y herramientas que permiten a los desarrolladores escribir código una vez y ejecutarlo en múltiples plataformas. Esta metodología no solo simplifica el proceso de desarrollo, sino que también garantiza una mayor coherencia y consistencia en la experiencia del usuario final.

