Ventajas y desventajas de trabajar en una startup

Trabajar en una empresas desde los inicios, implica que se va a ir moldeando y cambiando en función de la respuesta del mercado y no de órdenes jerárquicas. Entenderás porqué se toman estas decisiones, tus propuestas serán escuchadas y consideradas. Aunque no seas el dueño de la empresa, siempre estarás más cerca del órgano de decisión.

Estarás a la última en conceptos de innovación, generalmente tecnológica, y tú mismo si eres creativo y proactivo, serás quien propongas nuevas ideas, herramientas, procesos … No obstante, en muchas ocasiones, descubrirás que aunque una propuesta sea brillante, no hay ni tiempo ni dinero para llevarla a cabo. Aprenderás a priorizar tareas y optimizar recursos.

En las empresas grandes, los mandos con poder decisión, no suelen tratar de tú a tú con el cliente a no ser que estos sean tan grandes como la propia empresa, por lo que te otorgará una experiencia muy valiosa en los dos ámbitos.

Cuando hablamos de escasez de recursos dentro de la empresa es en todos los sentidos, también en personal. En muchas ocasiones los promotores del proyecto no tienen ningún tipo de remuneración y los beneficios se reinvierten para seguir creciendo. El presupuesto asignado a personal va para los colaboradores o primeros empleados, que tendrán contratos temporales, a tiempo parcial, en formación… es decir, aplicando todas aquellas fórmulas que permita a los emprendedores optimizar estas partidas o pueden ofrecerse acciones de la compañía con el riesgo que estas suponen. No porque no quieran recompensar a los trabajadores sino porque no hay medios.