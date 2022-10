Veterana de salud global y Gavi, Anuradha Gupta, lidera la inmunización global en Sabin

Por staff

03/10/2022

WASHINGTON, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — La veterana líder de salud pública Anuradha Gupta, que lideró una serie de iniciativas globales de gran éxito para mejorar la salud de las mujeres y niños e impulsar el acceso y aplicación de vacunas, se une al Sabin Vaccine Institute como presidenta de inmunización global. La trayectoria de Gupta en el desarrollo e implementación de soluciones creativas para los desafíos de salud aparentemente intratables es particularmente significativa hoy, cuando las vacunas infantiles que salvan vidas enfrentan el mayor retraso en décadas, causado en gran parte por la pandemia.

Gupta llega a Sabin después de ocho años con Gavi, la Alianza de Vacunas, donde sirvió como directora ejecutiva adjunta y lideró los esfuerzos para centrar las políticas, programas y asociaciones en torno a la igualdad de las vacunas, género y comunidades. También fue pionera en el concepto de niños cero-dosis, que no han recibido ni una sola dosis de las vacunas más básicas, y condujo esfuerzos para crear un nuevo modelo de asociaciones a nivel nacional.

“Anuradha Gupta es una adición estelar al equipo de gestión ejecutiva de Sabin en un momento en que el acceso y la equidad de las vacunas, así como la desinformación, continúan siendo grandes desafíos en todo el mundo”, dijo la directora ejecutiva de Sabin, Amy Finan. “El enfoque visionario, experiencia y profundo compromiso de Anuradha con quienes prestamos servicios ayudarán a marcar la diferencia en las tasas de vacunación globales”.

Gupta dijo estar entusiasmada con su rol y que empleará su vasta experiencia para avanzar los enfoques innovadores para mejorar el acceso y aplicación de las vacunas. “Este es un momento decisivo para la inmunización, y debemos asegurarnos de que las vacunas continúen siendo una máxima prioridad en la agenda mundial de salud pública”, dijo Gupta. “Aún queda tanto por hacer para introducir, ampliar y universalizar la gama completa de vacunas, y Sabin será un medio poderoso para este trabajo de crítica importancia”.

Un reciente informe de las Naciones Unidas señaló que en 2021, 25 millones de bebés perdieron una o más dosis de vacunas de rutina para enfermedades como el sarampión, difteria y tos ferina. Cerca de 18 millones de esos niños, muchos en países de bajos ingresos, tienen cero-dosis, lo que los hace más vulneras a enfermedades infecciosas mortales y debilitantes, y además, provoca temores que enfermedades como la poliomielitis y sarampión resurjan en países no endémicos.

“Combatir y acabar con la poliomielitis en la India con una vacuna oral desarrollada por el Dr. Sabin es una parte inolvidable de mi trayectoria en salud pública”, recuerda Gupta. “Por lo que estoy encantada de unirme a una institución dedicada a promover el legado del Dr. Sabin aprovechando todo el poder de las vacunas para salvar vidas”.

Bajo el liderazgo de Gupta, Gavi obtuvo muchos elogios y desarrolló una nueva estructura para la participación de socios que ayudó a fomentar programas patrocinados por Gavi de propiedad del país y responsabilidad mejorada para obtener resultados. Esos logros contribuyeron para que Gavi reciba el prestigioso Premio de Servicio Público Lasker-Bloomberg en 2019 por ofrecer acceso sostenido a las vacunas infantiles en los países más pobres del mundo.

“Su disposición a expandir el alcance para incluir a participantes globales de varios sectores es loable y tiene resultados considerablemente mejorados en muchos de estos países”, dijo la Dra. Regina Rabinovich, MD, MPH, presidenta de la junta de fideicomisos de Sabin. “El trabajo de Anuradha ejemplifica el compromiso de Sabin para defender soluciones basadas en evidencia para la inmunización en países de bajos y medianos ingresos y formar asociaciones que tengan un impacto duradero en estos lugares”.

La iniciativa más reciente de Gupta, centrada en los niños que no han recibido ni una sola dosis es audaz por su objetivo y alcance. Gupta fue la fuerza principal detrás del Fondo de Aceleración de Acciones de Gavi de US$ 500 millones que incluye un programa innovador dirigido a llegar a los niños con cero dosis en zonas de conflicto y áreas afectadas por la sequía en la región de Sahel y el Cuerno de África.

Gupta señaló que los niños privados de una sola vacuna representan la mitad de las muertes evitables con vacunación y que dirigirse a esta población puede ser una medida revolucionaria para reducir los brotes de enfermedades y mejorar la seguridad sanitaria general.

“Estos niños viven en comunidades que muchas veces enfrentan varias privaciones, por lo que debemos encontrar una manera de conectarlos con su primara vacuna, de lo contrario pierden la oportunidad de un futuro saludable”, dijo. “El programa de inmunización Cero Dosis va más allá de las vacunas de rutina para conectar a las familias con otros servicios críticos de atención médica y humanitarios, en consulta con las comunidades, gobiernos y otros grupos importantes”.

Anteriormente a Gavi, Gupta fue directora de misión de la Misión Nacional de Salud de la India, donde jugó un rol de liderazgo en los esfuerzos de la India para erradicar la poliomielitis, reducir la mortalidad materna e infantil, disminuir las tasas de fecundidad y revitalizar la atención primaria de la salud. Fue miembro del comité directivo para el Llamado de Acción para la Supervivencia Infantil, copresidió el Grupo de Partes Interesadas para la Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar de 2012 y fue miembro del Grupo de Referencia de Planificación Familiar 2020.

Gupta tiene un MBA de la University of Wollongong en Australia y tuvo educación ejecutiva en John F. Kennedy School of Government en Harvard University, Stanford Graduate School of Business y Maxwell School of Citizenship and Public Affairs en Syracuse University. En 2015, fue nombrada una de las “300 Mujeres Líderes en Salud Global” por el Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado en Estudios Internacionales y de Desarrollo. Fue nombrada entre las diez mujeres oficiales más influyentes oficiales de IAS en un libro recientemente publicado – Servicios Administrativos de la India o IAS, como es comúnmente llamado el servicio civil preeminente de la India.

En 2021, Gupta obtuvo el premio Alumni Award for Social Impact de University of Wollongong. También fue otorgada con el más alto premio civil al servicio público por el Presidente de la República Democrática del Congo y el Presidente de la Cruz del Trabajo por el Presidente de Laos sus contribuciones a la salud de la población de ese país. En septiembre de 2022, fue galardonada con el Premio Australia Global Advance, en reconocimiento al impacto global de sus muchos logros.

Acerca del Sabin Vaccine Institute

El Sabin Vaccine Institute es un defensor líder de la expansión del acceso y aplicación de vacunas en todo el mundo, el avance de la investigación y desarrollo de vacunas y la ampliación del conocimiento e innovación de las vacunas. Desatando el potencial de las vacunas a través de la asociación, Sabin desarrolló un ecosistema robusto de patrocinadores, innovadores, implementadores, especialistas de salud, autoridades reguladoras y grupos interesados públicos para avanzar su visión de un futuro libre de enfermedades evitables. Sabin, como una organización sin fines de lucro con más de dos décadas de experiencia, mantiene su compromiso de hallar soluciones duraderas y extender los beneficios absolutos de las vacunas a todas las personas, independientemente de quienes sean o dónde vivan. En Sabin, creemos en el poder de las vacunas para cambiar el mundo.

Para más información, visite http://www.sabin.org y síganos en Twitter @SabinVaccine .

Contacto de Medios:

Rajee Suri

rajee.suri@sabin.org

Una foto adjunta a este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2bfd118-42e2-4ff5-b2c1-92fd13e316cf

Copyright © 2022 GlobeNewswire, Inc.