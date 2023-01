Video: Blue Diamond Resorts presenta su compromiso con los huéspedes

Por staff

11/01/2023

TORONTO, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Diamond Resorts se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo video corporativo enfocado en el huésped disponible en su sitio web. Luego de un año de notable crecimiento, la compañía de gestión hotelera refleja su estrategia como líder en la hospitalidad todo incluido y la cultura basada en valores que le permite brindar experiencias inolvidables en el Caribe.

“La industria hotelera está cambiando rápidamente y para mantenerse al día con las nuevas tendencias, Blue Diamond Resorts ha redefinido constantemente su propuesta de valor para superar las expectativas de los viajeros y entender las necesidades de cada mercado”, comentó Alejandro Rodríguez del Peón, Director de Marketing y Relaciones Públicas de Blue Diamond Resorts. “Estamos muy emocionados por el lanzamiento de nuestro nuevo video corporativo que destaca nuestro enfoque en la experiencia del huésped y nuestro compromiso como creadores de momentos”.

El nuevo video muestra algunos de los 45 resorts que opera y a sus equipos, a través de la más alta tecnología de visión en primera persona, así como la dirección estratégica para el año basada en experiencias memorables. Durante más de una década, Blue Diamond Resorts ha estado a la vanguardia del segmento todo incluido para convertirse en el grupo hotelero de más rápido crecimiento en el Caribe, presentando un portafolio de 9 marcas premium únicas en destinos populares en México, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Costa Rica, Santa Lucía, Antigua y Granada.

A medida que continúa dando la milla extra, la compañía de gestión hotelera refuerza el compromiso de servir a sus huéspedes, miembros del equipo y las comunidades a través de la innovación y nuevos productos que debutarán en 2023 para destacar la amplia oferta de sus Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts y Memories Resorts & Spa.

Haga clic aquí para ver el video o visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts , una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.