Visa se mete en el mundo de los NFT

Por staff

27/08/2021

Un token no fungible o NFT o vale no fungible​ es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tokenes no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables.​​ Esto contrasta con las criptomonedas como el bitcoin, y muchos tokenes de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza.​

A través de un anuncio publicado en la mañana del lunes 23 de agosto en el perfil oficial de Twitter de la compañía, Visa afirmó haber invertido 150,000 dólares para adquirir el NFT 7610 de la colección CryptoPunk.

CryptoPunk es una colección de 10,000 tokens únicos, cada uno de los cuales representa un personaje en formato de 24 × 24 píxeles, desarrollado en 2017 en la blockchain Ethereum (ETH).

Actualmente, sus activos son uno de los más buscados por los coleccionistas de NFT. La colección en su conjunto ya supera los 750 millones de dólares en ventas.

Cuy Sheffield, jefe de criptomonedas de Visa, afirmó: «Para ayudar a nuestros clientes y socios a participar, necesitamos conocer de primera mano los requisitos de infraestructura para que una marca global compre, almacene y aproveche un NFT».

«La capacidad de rastrear y aprovechar un activo digital en múltiples entornos podría significar nuevas y emocionantes oportunidades en la venta de entradas, la música, los juegos, el arte y muchas áreas más», continuó.

También destacó el deseo de la compañía de ser pionera en este mercado, y que la reciente compra es “solo el comienzo de nuestro trabajo en este espacio”.