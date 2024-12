vivo smartphone te enseña cómo disfrutar del verano

Por staff

06/12/2024

(Latam) Con la llegada del verano es normal que los panoramas para relajarse incluyan salidas a playas, piscinas o ambientes con actividades refrescantes, en donde los celulares están expuestos al contacto con el agua. Por eso, es clave tener conocimiento sobre cómo cuidar el dispositivo para disfrutar estas salidas sin estropearlo y generar buenos recuerdos.

Si bien la tecnología permite que los celulares “sean resistentes al agua”, no significa que el dispositivo no pueda dañarse al entrar en contacto con el agua. Puede que algunos no cuenten con la certificación o vayan perdiendo la resistencia.

“Es importante verificar qué tipo de certificación tiene el teléfono y si es posible que resista o se pueda sumergir bajo el agua. En caso de que sea un teléfono que se pueda sumergir, siempre es recomendable que sea en agua dulce, no en agua salada ni en el río, debido a que los minerales pueden dañar el certificado y de esa forma dañar el equipo”, explicó Felipe Barra, Master Trainer de vivo Smartphone.

Ningún móvil es totalmente resistente al cloro ni a las salinidades del agua. Por eso, a pesar de la certificación, es recomendable siempre contar con alguna protección extra, como una buena carcasa o bolsa contra el agua para reforzar la barrera del contacto con este elemento

En el caso puntual de vivo Smartphone, si bien los dispositivos cuentan con la certificación IP64, no permite sumergirse completamente. Pero si es resistente a las salpicaduras y vapores. Puede funcionar sin problema en la cocina, exponiéndose a la humedad o al derrame de algún líquido encima del dispositivo.

“El V40SE de vivo smartphone tiene certificación IP64, que tiene protección total al polvo y a las salpicaduras de agua. Por ende, si estás en una piscina o está lloviendo, no hay problema. Este teléfono va a resistir y se podrá contestar llamados, tomar fotografías y grabar vídeos”, agregó Barra.

Ver más: Predator Helios Neo 16: Regalate en Navidad la experiencia gaming que mereces

Ver más: Argentina: Tecno presenta su nueva serie de smartphones de la mano de BGH

Ver más.Por qué el HUAWEI WATCH D2 se destaca en la monitorización de la presión arterial