Vodafone: “Debería ser estrategia de Estado que España no quede atrás en la implantación de la red 5G”

Por staff

03/12/2021

En la segunda edición del Space & Industrial Economy 5.0 Sevilla Virtual Summit, ha tenido lugar esta mañana la Mesa Redonda “Programa Next Generation EU: Impulso a la recuperación. La industria, por un planeta mejor”, con la participación de Rafael Alcaide, Director Territorial para Andalucía y Extremadura de Vodafone; Josu Ugarte, Presidente para Zona Ibérica de Schneider Electric y Andreu Vilamitjana, Director General de CISCO. La mesa ha sido moderada por el periodista Daniel Rodríguez, presentador del Summit.

En su intervención, Rafael Alcaide ha advertido que “debería ser estrategia de Estado que España no quede atrás en la implantación de la red 5G y, en este sentido, los fondos Next Generation serán un impulso, pero la propia Administración debe prepararse para tramitar mayor volumen, y resulta indispensable potenciar la colaboración público-privada”. Y ha continuado “es una gran oportunidad para ampliar negocios. No debe verse como coste, sino como inversión. España tiene muy buena conectividad, pero nos cuesta aprovechar esas infraestructuras para digitalizar pymes, por ejemplo. Sólo el 7% de las españolas vende en el extranjero, hay que trabajar en esto en los próximos años”. Alcaide ha expuesto también los hitos de Vodafone en sostenibilidad: “toda nuestra energía utilizada es renovable, disponemos de instalaciones de paneles solares. Asimismo, utilizamos tarjetas SIM de plástico reciclado y potenciamos la flexibilidad y el teletrabajo, combinado con el presencial“.

Ver más: Samsung apuesta por los chips verdes

Por su parte, Josu Ugarte ha considerado que “estamos ante una oportunidad de oro, España tiene muchísimas pymes de tamaño mediano y eso es una ventaja porque hace que la transformación digital no sea tan cara como en otros países como Francia, Alemania o Inglaterra, con empresas muy grandes, tradicionales y difíciles de transformar”. Según Ugarte, estamos ante una gran “aceleración de innovación tecnológica, marcada por la IOT, las telecomunicaciones y la IA. Quien no se transforme digitalmente, en tres años no estará en el mercado.” En cuanto a los proyectos propios de Schneider Electric, ha destacado “dos que se van a incorporar a los fondos Next Generation, uno es un plan sostenibilidad para descarbonizar fábricas de Roca, y el otro una micro-red para Acciona en Puente de la Reina, también para descarbonizar”.

En su turno, el Director General de CISCO, Andreu Vilamitjana, ha manifestado la necesidad de “crear un nuevo modelo productivo basado en tecnología, asegurar la transición digital y ecológica y un futuro más inclusivo. Más que reindustrializar, se trata de aprovechar la revolución digital que va a servir para apuntalar sectores en los que somos líderes mundiales, como el turismo o la sanidad. Esta transición ecológica y digital nos ha de servir para ser más resilientes ante la siguiente amenaza macroeconómica”. Respecto a los proyectos de CISCO, ha enfatizado el que realizan “junto a Deutsche Telecom, que ha permitido reducir en un -92% el consumo energético, gracias a un cambio de equipos y procesadores. Y esto es una tendencia en avance, porque Internet cada vez va a requerir menos recursos para ser gestionado”.

De forma previa a la Mesa Redonda, intervino con una ponencia Galo Gutiérrez, Director General de Industria y de la PYME, quien informó de que: “Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para España mediante los fondos Next Generation, la política industrial y de impulso a la Pyme del Gobierno cuenta con un 23% de los fondos, unos 16.000 millones de euros, para apoyar la modernización y digitalización del ecosistema empresarial, con casi un 40% destinado a objetivos climáticos”. Así, se trabaja “para reindustrializar, digitalizar y hacer una industria más sostenible de forma progresiva, donde la descarbonización de la economía, dentro de la lucha contra el Cambio Climático, adquiere un carácter fundamental. Galo Gutiérrez ha finalizado su intervención destacando la relevancia del proyecto del vehículo eléctrico y conectado.

Ver más: Telefónica desarrollará las carreteras 5G del futuro

Previamente, también participó en el Summit Ricardo Martí Fluxá, Presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), reivindicando que “representamos una tecnología de Estado y de alta tecnología, que será fundamental para la recuperación de España. La industria espacial española ha crecido al ritmo de un 10% anual en los últimos cinco años”. Y ha reclamado más inversión: “EE.UU. dedica más del 0,2% de su PIB al espacio, Francia el 0,1%, España sólo el 0,02%”. Pese a ello, ha destacado “la colaboración público-privada, que nos ha situado en la vanguardia de la innovación, pasando a ser propietarios de tecnología propia, con más del 80% de facturación de nuestras empresas, fruto de exportaciones”. Fluxá también quiso “apoyar totalmente la creación de una agencia espacial española, con la que nuestra imagen y trabajo recibirían un espaldarazo a nivel internacional. Sería una medida estrella, al abrigo de los fondos de recuperación europeos”.