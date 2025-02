Vox reune a los trumpistas más acérrimos de la extrema derecha europea

08/02/2025

(España) Con Viktor Orban y Marine Le Pen como cabezas de cartel, numerosos líderes de la extrema derecha europea se reúnen el sábado en Madrid para defender “un cambio de 180º” en la Unión Europea, aprovechando el impulso trumpista.

Según el programa, los primeros en intervenir serán los representantes de cuatro pequeños partidos de Estonia, Grecia, República Checa y Polonia, caracterizados por su discurso populista y xenófobo, contrario a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, a los inmigrantes y al proyecto europeo. El plato fuerte queda para el final, con el neerlandés Geert Wilders, cuyo Partido por la Libertad (PVV) ganó las elecciones de noviembre de 2023 en Países Bajos y es mayoritario en el actual gobierno cuatripartito, aunque su líder haya tenido que quedarse fuera del Ejecutivo; y Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros italiano y líder de La Liga.

Bajo el lema “Make Europe Great Again”, inspirado en el “Make America Great Again” del presidente estadounidense Donald Trump, que llama a devolver la grandeza a Estados Unidos, los líderes del grupo parlamentario Patriotas por Europa están reunidos en un hotel cerca del aeropuerto de Madrid.

Al encuentro faltó Giorgia Meloni porque su partido pertenece a otro grupo dentro de la Unión Europea (UE), el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), mientras Patriotas por Europa –con presencia en la Eurocámara– ha incorporado a sus filas a la formación Alternativa para Alemania (AfD), repudiada por la mayoría de los partidos políticos por sus ideas nostálgicas del nazismo y por sus mensajes xenófobos y racistas.

La presencia de Salvini ilustra la ruptura definitiva del partido ultra español con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Abascal repite que sus relaciones con la líder de Fratelli d’Italia están intactas, pese a que abandonara por sorpresa su grupo en el Parlamento europeo para pasarse a las filas de Orbán, pero por primera vez en los últimos años, Meloni no lo invitó en diciembre pasado a Atreju, la gran fiesta anual de las juventudes de su partido.

Según el partido radical de derecha español Vox, que organiza el evento, unas 2.000 personas asistirán a esta reunión, convocada al día siguiente de una cena entre los líderes de Patriotas por Europa y Kevin Roberts, presidente del “think tank” ultraconservador estadounidense The Heritage Foundation.

“La élite de Bruselas no ha aprendido nada de sus errores”, denunció el grupo en un comunicado, en el que criticó la “inmigración ilegal e inseguridad en nuestras calles, reducción de la competitividad, encarecimiento de la energía, fanatismo climático”, que a su juicio prevalece en la región.

El objetivo es dar “un giro de 180 grados” en la política europea, agregó Vox.

Para estos líderes políticos, la cumbre de Madrid debe servir como “una demostración de fuerza”, observa Steven Forti, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien cree que el grupo “Patriotas por Europa”, creado hace unos meses, sigue siendo una coalición frágil.

Quien no estará físicamente presente, pero dominará toda la cumbre ultra de Madrid, será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. Y no solo porque el lema elegido para el evento, Make Europe Great Again (MEGA), es una adaptación de MAGA (Make America Great Again, “haz que Estados Unidos sea grande de nuevo”), el eslogan del movimiento trumpista que ha acabado por fagocitar al viejo gran partido (GOP), como se conoce en EE UU al Partido Republicano. El cartel lo ilustra un dibujo de la catedral católica de La Almudena, símbolo de una Europa que los socios de Patriots consideran amenazada por la inmigración.

El grupo de Patriots se ha convertido ya en un activo lobby en favor del multimillonario Elon Musk en el Parlamento europeo.

Uno de los más entusiastas seguidores del que está considerado el hombre más rico del mundo es Salvini, que alienta un acuerdo para dejar en manos de su compañía de satélites, Starlink, las comunicaciones encriptadas del Gobierno italiano.

Uno de los objetivos del encuentro es aumentar su influencia y poder en las instituciones de la región, en las que las fuerzas de extrema derecha, entre Patriotas, ECR y la Europa de las Naciones Soberanas suman un total de 191 diputados, que si se comparan con los grupos hegemónicos, el Partido Popular Europeo (188) y el Grupo Socialista (136), y deciden unirse podrían convertirse en la fracción con más representantes en el Europarlamento.

