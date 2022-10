Vuelve WORKTECH a Chile y Argentina para repensar el futuro del trabajo

Por staff

24/10/2022

¿Cuáles son los factores claves en el diseño del lugar de trabajo? ; ¿Cómo liderar eficientemente equipos de trabajo en medio de un escenario sumamente cambiante? ; ¿Podemos desde el diseño de una oficina crear entornos que fomenten la equidad social? ; ¿El nuevo espacio de trabajo está en el Metaverso? Sobre estos y otros temas reflexionaremos en Worktech Latam, de la mano de referentes internacionales, que debatirán sobre las tendencias del futuro del trabajo.

De la mano de Contract Workplaces, llega nuevamente a Santiago de Chile y Buenos Aires el evento internacional líder sobre el futuro del trabajo el 25 y 27 de octubre.

De la mano de expertos internacionales de primer nivel como: Lorena Espaillat de ZAha Hadid Architects, Santiago Fernández Escobar de de Acros Training, el disruptor tecnológico Gabriel Gurovich, Wilson Pais de Microsoft, entre otros, se debatirá sobre el nuevo escenario del mundo laboral en este contexto en el que el trabajo híbrido llegó para quedarse.

A lo largo del tiempo, WORKTECH se ha posicionado como el único foro que estudia la convergencia entre los mundos de la tecnología, el Real Estate, el Facility Management, las nuevas tendencias laborales y los espacios de trabajo aportando una mirada inspiradora y un contenido exclusivo que fusiona nuevas ideas, estrategias y casos de estudio convocando a tomadores de decisión, ejecutivos de altos mandos y profesionales de múltiples rubros, es un evento único para generar networking dentro de un entorno ideal para promover contactos y nuevos negocios.

Ingresa aquí para más información y accede a tus entradas con el código de descuento TYN-WKT22 del 30%: https://contractworkplaces.com/worktech/

SI NO PUEDES PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL EN CHILE O ARGENTINA, TYN MAGAZINE TE INVITA ESPECIALMENTE A CONECTARTE AL STREAMING EN VIVO DEL EVENTO DE ARGENTINA EL 27 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 9.30 AM (HORA BS AS)

SI QUIERES SER PARTE INSCRÍBETE AQUÍ: https://contractworkplaces.com/worktech/buenosaires/login-streaming/