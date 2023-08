Warren Buffet investiu milhares de milhões nestas acções recentemente

Com base nos registos obrigatórios 13F, que revelam as posições em acções compradas e vendidas por fundos de retorno absoluto e empresas de gestão de dinheiro, Warren Buffett acrescentou quase 1,5 mil milhões de dólares a uma mão-cheia de posições em acções no segundo trimestre deste ano.

A Trading.biz compilou uma lista das maiores compras e vendas de Warren nos últimos meses.

A Berkshire Hathaway, a holding gerida por Warren, aumentou a sua posição nas seguintes empresas.

A Occidental Petroleum (OXY) registou um aumento de 682 milhões de dólares

D.R. Horton (DHI) registou um aumento de 678 milhões de dólares

Capital One Financial (COF) registou um aumento de 260 milhões de dólares

Warren Buffett gosta de um bom negócio e o preço da OXY estava a descer em abril, maio e junho (segundo trimestre). Warren estava a comprar. Segundo os analistas, a OXY deverá registar um aumento de 22% dos lucros no próximo ano.

A DHI estava a subir de preço durante o segundo trimestre e espera-se que os lucros aumentem 3,7% no próximo ano.

As acções da COF também aumentaram de preço no segundo trimestre, e espera-se que os lucros cresçam 14,8% no próximo ano.

Aqui está como as maiores compras de Warren no segundo trimestre se saíram até agora em 2023.

A Berkshire continua a ser um grande proprietário de acções da Apple (AAPL), detendo mais de 900 milhões de acções, o que representa 51% da sua carteira. O Bank of America (BAC) é a segunda maior participação da empresa, representando 8,5% da carteira.

Seguem-se a American Express (AXP) e a Coca-Cola (KO), que representam percentagens ligeiramente inferiores da carteira (7,6% e 6,9%).

Que acções é que Warren Buffett vendeu no segundo trimestre? As maiores vendas da Berkshire no trimestre foram:

Activision Blizzard (ATVI)

Chevron (CVX)

McKesson (MCK)

Desfez-se de 2,7 mil milhões de dólares em acções da Activision Blizzard (ATVI). As acções caíram mais de 15% na sequência de um anúncio de resultados em abril. Desde julho que tem vindo a subir.

Também se desfez de acções da Chevron (CVX) no valor de 1,4 mil milhões de dólares. As acções caíram e depois mantiveram-se estáveis durante a primeira metade de 2023. Está começando a subir atualmente.

Warren também se desfez de $ 815 milhões em McKesson (MCK), que era sua posição total. A ação subiu ao longo do segundo trimestre, então Warren pode ter pensado que a ação estava agora supervalorizada, ele gostou de outra coisa melhor ou não atendia mais aos seus critérios.

As razões específicas pelas quais Warren comprou ou vendeu estas acções são desconhecidas, tal como o preço médio a que as comprou ou vendeu.

Os relatórios 13F devem ser apresentados no prazo de um mês e meio após o final do trimestre e registam as acções que a Berkshire comprou e vendeu durante esse período. Os investidores observam estes relatórios para ver o que os grandes investidores estão a comprar e a vender. A informação está desactualizada em alguns meses, mas uma vez que investidores como Warren Buffett mantêm posições durante anos ou mesmo décadas, os investidores ainda podem utilizar a informação para ver o que os gestores de dinheiro historicamente bem sucedidos estão a comprar.

