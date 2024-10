Wayra reúne a los principales agentes del ecosistema emprendedor en Espacio Movistar

(España) Wayra celebró ayer en el recién estrenado ‘Espacio Movistar’ su ‘Investors Day 2024’, evento al que asistieron más de 300 invitados, entre los que figuraron los principales fondos de inversión del ecosistema local e internacional, así como líderes y expertos de Telefónica y los fundadores de las startups más destacadas de su portfolio. Paloma Castellano, directora de Wayra España, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y destacó “la transformación que supone la inteligencia artificial en todos los sectores y cómo desde Wayra estamos acompañando este cambio”.



A continuación, dio paso a Irene Gómez, CEO de Wayra, quien compartió un diálogo con Prithvi Rai, ex Global Head of Security de Uber, Facebook y Yahoo! y CEO de Borneo, sobre la importancia de trabajar en el desarrollo de una IA Responsable y como las organizaciones e inversores pueden contribuir al desarrollo tecnológico responsable.



Durante la charla, Irene destacó que: “El impacto transformador de la inteligencia artificial no tiene precedentes y estamos convencidos de que, a través de startups como las que apoyamos desde Wayra, estamos contribuyendo a este cambio en aras del progreso”. Posteriormente, Marta Antúnez, directora de Inversión de Wayra España compartió la actividad inversora de Wayra en el último año y presentó algunas de las startups más destacadas de su entorno que abarcan desde la gestión de riesgos climáticos hasta la atención médica digital y el almacenamiento seguro en la nube.



Entre las empresas que presentadas figuraron:



Mitiga Solutions es una compañía que combina la ciencia climática más puntera, la IA y la computación de alto rendimiento para ayudar a sus clientes a entender su exposición al riesgo climático.



Omniloy simplifica el análisis de datos para las empresas mediante herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA). Su plataforma permite que los empleados, sin necesidad de tener conocimientos técnicos, puedan acceder y analizar los datos de su negocio a través de consultas en lenguaje natural.



BCAS quiere facilitar a cualquier persona el acceso a una educación de calidad y mejores oportunidades laborales. Lo hacen financiando estudios que los estudiantes pagan sólo cuando encuentran trabajo. Colabora con las mejores escuelas y ofrece formación en áreas de alta demanda, como desarrollo web, UX/UI y ciencia de datos. Cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones y apoya a los alumnos con plazos de pago flexibles y personalizados según su salario.



Ciudadela, fundada en 2022, es una plataforma de administración digital de fincas, enfocada en mejorar la transparencia, rapidez y seguridad en la gestión de propiedades.



Honei es una solución innovadora para el pago en restaurantes, facilitando una experiencia más rápida y cómoda para los comensales. Permite a los establecimientos optimizar su proceso de cobro, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente



GrabrFi es un servicio digital que le permite a sus usuarios acceder al sistema bancario de los EEUU sin tener que viajar. No se necesita ser residente de los Estados Unidos para hacerlo. Con el documento de identidad se pueden recibir todos los beneficios del sistema bancario de los Estados Unidos desde la comodidad del hogar.



El evento incluyó también una mesa redonda titulada ‘AI, VC & Everything in Between’, moderada por Pablo Moro, managing director en Wayra Ventures con la participación de fondos referentes a nivel internacional como Nicholas Stocks de White Star Capital, Greta Anderson de Balderton Capital, Anne Charlotte Philbert, Managing Director en Eurazeo Growth y Ryan Foutty de la startup Perplexity. Los ponentes compartieron cómo está impactando la AI en la forma de trabajar de los VCs y los casos de uso más escalables.





Wayra demostró en el ‘Investors Day’ que continúa su apuesta por tecnologías de alto impacto que están marcando la pauta en la transformación digital global, como es la inteligencia artificial, enterprise software, fintech, insurtech y redes de próxima generación. De todas ellas, en el último año Wayra ha puesto el foco especialmente en las empresas que aplican la IA, como es el caso de startups como Internxt, Shakers y Uelz, entre otras.