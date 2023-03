Web 3.0:De qué forma hará nuestra vida digital más segura, simple y transparente

Por staff

29/03/2023

Internet se convirtió en algo imprescindible en nuestras vidas. Prácticamente no hay esfera de lo público o de lo privado que no la involucre en alguno de sus momentos o que directamente no transcurra a través de ella.

Epicentro en sí mismo de una revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se trata de un fenómeno que, sin embargo, no cesa de evolucionar.

La periodización de esa evolución dio en llamar “Web 1” o “1.0” a las etapas iniciales de la red de redes, donde los usuarios solo se limitaban a usar páginas y servicios. La Web 2 fue el momento en que pasaron a ser ellos mismos los creadores de contenidos, a través de blogs primero y luego mediante las redes sociales.

Ahora, Web3

Web 3.0 o Web3, nombre creado en 2014 por uno de los fundadores de Ethereum, Gavin Wood, es una nueva evolución de la World Wide Web que utiliza tecnología blockchain y se basa en la descentralización, eliminando por completo la necesidad de guardar la información personal del usuario en una base de datos central. Así, brinda a los consumidores una mayor flexibilidad sobre qué información divulgan, protegiendo así su privacidad.

“En la actualidad la información es almacenada en plataformas de datasets privados de cada organismo y empresas. Muchas veces, estos no cuentan con una seguridad adecuada e irrompible; existen riesgos de que sean robados o pueden llegar a perderse la autenticidad de propiedad, mediante los clásicos hackeos”, introduce Marcos Castorina, project manager y product manager en Streambe, compañía argentina que brinda soluciones de tecnología para la mejora de procesos y la transformación digital de las empresas.

La empresa tiene más de 12 años de experiencia en el mercado. Tras consolidarse en el país, se internacionalizó y ya opera con oficinas en Estados Unidos, España, Uruguay y Paraguay.

Castorina explica que con la Web 3.0 es más fácil poder garantizar la seguridad de la información. “Haciendo uso de la encriptación de información cada empresa u organismo podrá verificar y tener propiedad de la información que es compartida dentro de su base de datos”, explica.

La Web 3.0 busca así evitar cualquier tipo de fraude o inconveniente que puedan tener los usuarios con la información que se comparte desde sus sitios web. “Es decir que ofrece la capacidad de regular el uso de la información que se publica, sin imposibilitar al usuario ante su uso”, subraya.

Más personalización y mejor experiencia de usuario

La codificación más segura de la información es funcional, a su vez, a una nueva fase de personalización al extremo de la experiencia del usuario, además de que abre nuevas posibilidades de interacción con herramientas de realidad virtual, inteligencia artificial, o internet de las cosas.

Emmanuel Lucero, product manager de Streambe, lo explica con ejemplos: “Muchas veces una persona está buscando comprarse una heladera, e inmediatamente empieza a recibir un bombardeo indiscriminado de ofertas que además le generan la preocupación acerca de la forma en que se usan los registros que su inquietud dejó en las páginas que visitó”.

En cambio, con la web 3.0, “la inteligencia artificial realiza estudios semánticos del lenguaje de las personas para llevarle al consumidor una propuesta mucho más perfilada a sus reales necesidades”, resalta Lucero.

Ver más: Chile: ¿Qué ingresos tienen los postulantes a carreras tecnológicas?

“Incluso a nivel tecnológico, para las empresas tener una web 3.0 asegura tener menos cortes de servicio, ya que la página fluirá mucho mejor porque los datos se almacenan en envases distribuidos”, agrega.

Lucero suma otro caso: “Los bancos, por ejemplo, tienen guardados en una base de datos, propia o de un tercero, toda la información de sus clientes, con sus búsquedas e historial financiero. En cambio, en la web 3.0, toda esa información sería propia por default del usuario, quien la tendría resguardada con un token de determinada seguridad en un blockchain y gracias a eso sería él mismo quien debería permitir quién y cómo consume o no esa info”.

“Web 3.0 ayuda a los consumidores a administrar sus datos en los sitios web y proporciona un contexto basado en su contenido de búsqueda”, sintetiza.

Tan lejos y tan cerca

En Streambe están convencidos que la capacidad de la web 3.0 para permitir que los consumidores accedan a aplicaciones descentralizadas utilizando tecnología blockchain descentralizada es el principal factor que impulsará el crecimiento de la industria.

Hoy en día, la tecnología Web 3.0 se puede utilizar de muchas maneras diferentes, como documentación, intercambios, identidades digitales, contratos inteligentes y más. “Este mercado crecerá porque cada vez más personas quieren esas experiencias”, anticipa Castorina.

Los datos que ilustran la tendencia respaldan esa visión. Un informe de BlueWeave Consulting estimó que el tamaño del mercado global de tecnologías y desarrollos para web 3.0 fue de u$s 1360 millones en 2022 y se espera que se expanda a una CAGR del 44,9 % entre 2022 y 2030, alcanzando un valor de u$s 38.140 millones para 2029.

Para Globe Neswire, el mercado mundial de cadenas de blockchain y web 3.0 está floreciendo debido a un enfoque puesto cada vez más “en la transparencia; en la creciente demanda de privacidad de datos a través de la identidad descentralizada de la web 3.0 y un uso cada vez mayor de dispositivos conectados”.

Los gigantes tecnológicos, como Facebook, Microsoft, Google y Amazon, se han enfrentado a una presión continua por sus métodos comerciales agresivos, el uso poco ético de IA y el uso de datos de clientes. “Esta mayor preocupación por la privacidad de los datos resulta en un cambio de paradigma en la adopción de la web 3.0”, precisa el documento de GN.

“Se prevé que el rápido aumento en el conocimiento de los activos digitales como las criptomonedas, así como el despliegue de tecnologías 5G y 6G, contribuyan significativamente al crecimiento. Además, el uso cada vez mayor de dispositivos vinculados, junto con procedimientos de transacción mejorados, está impulsando la expansión del mercado Web 3.0”, detalla.

Sin embargo, según un estudio de investigación de mercado publicado por Contrive Datum Insights, en 2023, casi el 56,2 % de las cuotas de mercado de web 3.0 estarán en América del Norte.

Argentina y la región

“Aunque es cierto que partimos de otro piso, incluso en la región, en la Argentina vemos cómo el concepto de blockchain está tomando cada vez más relevancia y creo que vamos camino a eso”, subraya Castorina.

“Desde Streambe estamos trabajando en el concepto de blockchain para empezar a descentralizar ciertas soluciones. Están puestos en nuestra planificación a corto plazo proyectos que se basan en la descentralización de aspectos claves de la transformación digital de las empresas”, advierte.

“Estamos tratando de migrar esos procesos que hoy están centralizados en alguna compañía a que puedan tener seguridad en el uso de la información”, completa

Para Streambe la implementación de seguridad de la información se debe desarrollar desde la puesta en marcha de un sitio web. “La compañía se enfoca en trabajar con tecnología de vanguardia desde sus inicios”, recuerda Lucero.

“Creemos que lo importante es que el concepto de blockchain y web 3.0 está siendo cada vez más tomado por las empresas como un objeto de innovación y de seguridad y de no tener monopolizado todos los procesos”, incorpora Lucero.

Y señala: “En tanto la gente empieza a incorporar estos conceptos de información descentralizada, las grandes empresas se van a tener que aggiornar así como pasó con otras que tuvieron que aggiornarse a partir de ciertas innovaciones”.

“El paradigma se verá estimulado, además, por el hecho de que, así como hay empresas que son elegidas por los usuarios porque son sustentables, también habrá casos en los que los usuarios empiecen a elegir las empresas que mejor protegen sus datos”, desarrolla.

“La web 3.0 va a hacer que nuestra vida digital sea más segura, más simple y más transparente”, concluye.