WhatsApp el origen de todos los males

Por staff

08/07/2022

WHATSAPP es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más seguras, pero eso no impide que te estafen. Argentina está en quinto lugar entre los que más tiempo pasa conectado a internet, con 9 horas y 40 minutos; y es superada por Filipinas, Brasil, Colombia y Sudáfrica.

En La ARGENTINA crece al 10%. Más de 100.000 MILLONES de mensajes se envían cada día a través de WhatsApp a nivel global, 100 veces más que en 2011 y casi el doble que en 2017.

Más de 20 horas de uso de WhatsApp al mes, 40 minutos por día en promedio.

El 70% de los usuarios lo consultan cada día y entran en promedio unas 23 veces.

En Argentina el 80% de los usuarios lo utilizan para el 99% de sus comunicaciones en todo formato.

WHATSAPP, INSTAGRAM Y FACEBOOK son los vehículos para la mayor cantidad de engaños del tipo “cuento del tío” o “Ingeniería Social”. Esto explica, entre otras cosas, el RECORD HISTÓRICO DE DELITOS INFORMÁTICOS Y ENGAÑOS DIGITALES: 400% fue el incremento en los ataques una vez declarada la pandemia e iniciadas las cuarentenas en los últimos 24 meses. 80% fue el aumento en los delitos y estafas on-line con impacto económico LOS PRIMEROS 4 MESES DEL AÑO YA REPORTAN UN INCREMENTO DEL 200%.

LOBOS SOLITARIOS y BANDAS ORGANIZADAS PARA ESTAFAR Y ROBAR PENDULANDO ENTRE LAS TÉCNICAS QUE INVOLUCRAN RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y EL ENGAÑO TÍPICO DE “CUENTO DEL TÍO 4.0”.

WHATSAPP y LAS DOS SITUACIONES RECURRENTES TIENEN COMO PROTAGONISTA A LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. Por citar un ejemplo: “Cambié mi número de celular”, un mensaje que llega con una asociación a la foto-avatar reconocible, el contacto nunca nos avisó que daba de baja el anterior y si no apelamos a la duda, nunca nos enteraremos. La alternativa implica recibir un mensaje como: “Te envié un código por error, me lo podés pasar?” Esta es la antesala al secuestro de tu WhatsApp. Finalmente a todos tus contactos le llegarán ofrecimientos de; vendo dólares, es una emergencia, tuvimos un accidente, etc.

Otras formas de engaño vía Whatsapp:

– ESPIAR WHATSAPP

– Versión “premium” FALSA de WhatsApp

– Estafa de WhatsApp de falso delivery

– Engaños con código QR

– El fraude por WhatsApp y el robo del buzón de voz

– Cambia el color de tu WhatsApp

– HOAX “falsedad articulada” en WhatsApp