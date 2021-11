WhatsApp está revolucionando a las grandes empresas

Por staff

10/11/2021

Las empresas han tenido que integrar nuevas herramientas tecnológicas a partir de la pandemia por Covid-19, ya sea para generar nuevas opciones de negocio, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los clientes, pero sobre todo para mejorar la comunicación con sus consumidores. Durante este proceso de transformación digital, las grandes compañías han tenido que capacitarse e implementar cambios a un ritmo acelerado para seguir siendo competitivas en el nuevo mercado digital.

A pesar de la expertise de las grandes marcas, estas empresas no estuvieron exentas en cuanto a los procesos de transformación digital impulsada en los meses recientes. La incorporación de nuevas herramientas digitales también fue una máxima para ellas, pues les permitió adaptar toda su estructura de negocio a un modelo mayormente digital. En particular en los meses más duros del confinamiento donde solo las industrias esenciales podían operar y lo hacían con limitaciones.

El paso fue enorme, el comercio físico se transformó en digital, el servicio al cliente incluyó canales de comunicación como chatbots y las transacciones se realizaron mayormente a través de la banca en línea.

Ver más: BID y Telefónica lanzan iniciativa para impulsar la colaboración entre emprendedores y corporaciones

“La experiencia del usuario debe de ser el centro en la estrategia de todos los negocios, sin importar su giro. Las empresas deben de enfocar sus esfuerzos en ofrecer una gran experiencia y en brindar opciones de compra a los usuarios a través de diferentes canales. La atención personalizada, el seguimiento y las recomendaciones juegan un papel vital en el cierre de una venta y en el centro de esta estrategia están los canales de mensajería como WhatsApp”, señala Cesar Cárdenas (CEO) de Artificial Nerds, empresa especializada en chatbots impulsados por Inteligencia Artificial.

Cifras de la Radiografía del Emprendimiento 2020, encuesta elaborada por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), revelan que WhatsApp es el segundo canal más utilizado para concretar ventas. Por medio de WhatsApp Business API conectada a la tecnología de Artificial Nerds, las empresas pueden impulsar el desarrollo de sus negocios.

En la gráfica Forecast of the number of WhatsApp users in Mexico from 2017 to 2025, elaborado por Statista, se indica que en 2021 se estima que existen más de 74 millones de usuarios de WhatsApp en el país. Según cifras de la ASEM, en México más de 2 millones de personas revisan a través WhatsApp Business los catálogos de empresas en las que les interesa comprar.

De acuerdo con la empresa, estas son cinco cosas que no sabías sobre la aplicación de mensajería móvil y que puede hacer crecer tu negocio:

Atiende de manera personalizada a cualquier hora. WhatsApp es un canal de atención que puede estar disponible en todo momento y brindar atención inmediata a los clientes. Así las empresas están disponibles para sus clientes o potenciales compradores. Con un chatbot anclado a esta plataforma, además se pueden atender de forma automática las consultas más repetitivas y dejar a los asistentes humanos para que resuelvan las dudas más especializadas.

Ver más: 5G Américas lanza informe “5G Edge Automation and Intelligence”

Mejora la experiencia de tus clientes. Comprar por este canal puede generar mayor confianza entre los clientes, lo que a su vez puede incentivar un alza en las ventas de la empresa. En el mismo sentido, ofrecer una experiencia sin fricciones puede derivar una mejora en la calificación recibida por parte de los usuarios. Por medio este canal las compañías también pueden ofrecer descuentos, ofertas, recomendaciones personalizadas o dar a conocer alguna información.

Cierra más ventas. Por medio de esta plataforma, los vendedores pueden estar en contacto directo con sus clientes y brindarles información en el momento que lo necesiten, así se incrementan las posibilidades de cerrar una venta, a través de este canal. Whatsapp es el canal más utilizado por personas de Latinoamérica y tiene la ventaja de que al llegar una notificación, la mayoría de las personas lo ven. Esa característica permite dar seguimiento.

Garantiza que vean tus notificaciones y promociones. WhatsApp Business es un canal de comunicación en dos vías, ya que permite que los usuarios se acerquen a las empresas, pero también los negocios pueden acercarse a sus clientes. A través de las notificaciones las empresas tienen mayor posibilidad de éxito de que el usuario reciba el mensaje, ya que WhatsApp tiene una tasa de apertura promedio de 80%, en comparación un correo tiene promedio 10%, así se logran estrategias más eficientes. Esto es de vital importancia, sobre todo en temporadas altas.

Haz más eficiente a tu equipo. Libera a tus colaboradores de carga de trabajo automatizando procesos repetitivos para que se enfoquen en los problemas más difíciles. Dejando sólo las tareas especiales y más complejas en manos de tu equipo se agiliza la comunicación y se ofrece una excelente experiencia de usuario.