WhatsApp Plus Azul: Te contamos cómo descargar la nueva versión

WhatsApp Plus Azul: Te contamos cómo descargar la nueva versión

Por staff

01/07/2023

WhatsApp Plus Azul es una versión modificada de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Fue desarrollada por programadores independientes y ofrece una amplia gama de funciones adicionales en comparación con la versión oficial de WhatsApp.

Aunque su descarga conlleva algunos riesgos, proporciona nuevas funcionalidades no disponibles en la versión oficial, como cambiar el color, nuevos temas, mensajes bomba, ocultar la escritura e incluso activar el “modo avión”, entre otras cosas.

Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus Azul

Antes de descargar WhatsApp Plus, debes tener en cuenta que esta versión modificada no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales, como Google Play Store o App Store. Para obtener WhatsApp Plus, debes seguir estos pasos:

1.Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de todas tus conversaciones en WhatsApp normal.

2.En caso lo uses, será mejor asociarla a la nube de Google Drive para que no tengas problemas en un futuro.

3.Recuerda que el APK no puede restaurar chats de momento.

4.Ahora desinstala WhatsApp de tu celular Android.

5. Descargar el archivo APK: Visita el sitio web oficial de WhatsApp Plus Azul y descarga el archivo APK más reciente.

Visita el sitio web oficial de WhatsApp Plus Azul y descarga el archivo APK más reciente. 6. Instalar WhatsApp Plus Azul: Una vez descargado el archivo APK, ábrelo e inicia el proceso de instalación. Sigue las instrucciones en pantalla y espera a que la instalación se complete.

Una vez descargado el archivo APK, ábrelo e inicia el proceso de instalación. Sigue las instrucciones en pantalla y espera a que la instalación se complete. 7.Verificar tu número de teléfono: Después de la instalación, abre WhatsApp Plus Azul y verifica tu número de teléfono siguiendo los pasos proporcionados.

Una vez completados estos pasos, podrás disfrutar de todas las funciones y características adicionales que ofrece WhatsApp Plus Azul.

Ver más. WhatsApp: Lanza nueva función que revolucionará los celulares

Ver más: Meta lanza WhatsApp Channels

Ver más: WhatsApp lanza un nuevo Centro de Seguridad global para usuarios