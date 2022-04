WhatsApp te da una mano en esta Semana Santa

Por staff

16/04/2022

WhatsApp se ha convertido en una herramienta ideal para aquellos nómadas digitales que no trabajan desde un sitio fijo, sin embargo, en esta época de vacaciones también resulta necesario usar la tecnología para desconectarse de las labores cotidianas.

Si bien WhatsApp brinda muchas de las herramientas para transportar la oficina a donde sea que vayas, también puede ofrecerte maneras de desconectarte del trabajo si es que te resulta difícil. Conoce lo que puedes hacer con cada función:

Trabaja mientras tomas el sol:

Comparte archivos fácilmente: A veces lo único que quieres es tomar el sol y no tener tu computadora 24/7, sin embargo, puede que necesites revisar o enviar documentos importantes. En México, WhatsApp permite compartir archivos de hasta 100 MB. ¡Ya no será necesario que corras por tu computadora para revisar ese reporte mensual!

Llama a tu #DreamTeam: Si en medio de las vacaciones necesitas comunicarte con tu equipo de trabajo, WhatsApp te da la opción de hacer llamadas grupales, e incluso te permite sumarte aunque esta ya haya iniciado. Ya no te vas a preocupar si llegas tarde.

Fija conversaciones para tenerlas siempre a mano: Si recibes cientos de mensajes de WhatsApp cada día y esto te dificulta encontrar las conversaciones con tus contactos más cercanos, la opción “fijar conversaciones” mantendrá los chats que más necesitas siempre en los primeros lugares. Así cuando recibas mensajes de otros contactos, estos se mostrarán justo debajo de los chats que has definido como tus favoritos.

Date un break y desconéctate:

Ponlos en off: Si quieres tener un espacio para ti después de trabajar y no quieres estar recibiendo notificaciones de los mensajes que llegan, no subestimes la función de silenciar chat, descubrirás que es justo lo que tu paz mental necesita.

No los borres, archívalos: Esta función te permite ocultar una conversación de la pestaña de chats y acceder de nuevo a esta cuando lo necesites. Lo importante es que al archivar un chat no lo estarás borrando, ni tampoco guardando en tu tarjeta SD, sino solo lo estarás ocultando temporalmente.

Que no te agreguen a grupos: Cuando estás de vacaciones, muchas veces comienzan a agregarte a grupos de trabajo para ir “adelantando pendientes”. Evita que esto suceda usando esta opción solo necesitas ir a Configuración > Privacidad > Grupos > Mis contactos. Así tendrás más control de quien te añade e incluso podrás rechazar las solicitudes.



Vivimos en una época donde salir de vacaciones y trabajar ya no se contraponen. Si esta temporada necesitas darte un respiro sin abandonar tus responsabilidades laborales, o por el contrario, quieres desconectarte totalmente , WhatsApp será la mejor herramienta para cumplir ambos objetivos.