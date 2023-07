WHR Global publica informe de evaluación comparativa de asignaciones y viáticos “Pregunte a un experto” 2023

17/07/2023

WHR Global moldea las políticas del cliente para asegurar que las ofertas sean competitivas en el mercado

MILWAUKEE, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Global (WHR), líder en el sector global de relocalización de empleados, anunció la publicación de su informe de evaluación comparativa de asignaciones y viáticos llamado, “Ask an Expert!”(¡Pregunte a un experto!).”

En WHR, nuestra misión es ofrecer a los clientes servicios de relocalización superiores, y para hacerlo, debemos estar en sintonía con el costo de vida global. Para lograr esto, creamos el informe de evaluación comparativa de asignaciones y viáticos, Ask an Expert 2023, una guía completa para comprender el verdadero costo de vida, no solo en una ciudad, sino en muchas ciudades de todo el mundo.

“Sobre la base de mi propia experiencia como antiguo expatriado residiendo en Suiza, y ex coordinador de relocalización, poseo un profundo conocimiento de los desafíos y complejidades de la relocalización internacional”, dijo Sean Thrun, gerente de iniciativas estratégicas de WHR. “Este informe comparativo y el conocimiento de primera mano equipa a WHR con la capacidad de ofrecer perspectivas valiosas y orientación a los equipos de movilidad, permitiéndoles navegar por las complejidades de las tareas globales de manera más eficaz”.

El informe incluye 8.8 millones de presentaciones de precios de 11,000 ciudades, y los precios comparados por país incluyen precios de alquiler de viviendas de uno y tres dormitorios tanto dentro como fuera del centro de la ciudad, costos de servicios públicos comunes por mes, transporte local y más. Comprender las realidades básicas del costo de vida ayuda a los equipos de relocalización a crear soluciones escalables y ayuda a las empresas a tener movimientos más productivos, lo que hace la transición para los empleados más fluida que nunca.

El informe permite a las empresas “tomar el pulso” de sus asignaciones y viáticos, ya sea que decidan administrar cantidades fijas mundiales o variables por localidad. Si los equipos de movilidad global hallan que las asignaciones y viáticos que se ofrecen a sus empleados son más bajas que el promedio para ese país, comuníquese con WHR hoy para una consulta gratuita, incluyendo un desglose del informe de referencia por ciudad.

Los equipos de movilidad global pueden utilizar este Informe, que cubre 99 países, para comparar lo siguiente:

Asignaciones mensuales de vivienda para asignaciones y viajes diarios al trabajo,

Asignaciones mensuales de servicios públicos para asignaciones y viajes diarios al trabajo,

Asignaciones mensuales de transporte para asignaciones y viajes diarios al trabajo,

Viáticos de transporte para viajes de vista previa y búsqueda de vivienda, y

Viáticos de comida para viajes de vista previa y búsqueda de vivienda.

Si usted es un gerente de relocalización o líder empresarial, la inversión en el Informe comparativo de asignaciones y viáticos Ask an Expert 2023 hoy puede ayudarlo a tomar las decisiones mejor informadas para su presupuesto de relocalización y sus políticas de beneficios para empleados.

Vea más datos y descargue el informe completo Informe comparativo de asignaciones y viáticos “Ask an Expert” 2023, aquí.

El informe de evaluación comparativa de asignaciones y viáticos, Ask an Expert 2023 fue creado con propósitos informativos únicamente.

Acerca de WHR Global

Acerca de WHR Global (WHR) es una empresa privada de gestión de relocalización global orientada al cliente, destacada por ofrecer los mejores servicios en su clase y tecnología patentada de vanguardia. WHR tiene oficinas en Estados Unidos, Suiza y Singapur. Con una tasa de retención de clientes del 100% durante la última década, WHR continúa posicionándose como el líder confiable en relocalización global de empleados. WHR vive por su visión y pasión para Advancing Lives Forward™ (Avanzar vidas hacia adelante) y simplificar las cosas complejas. Para más información acerca de WHR visite, https://www.whrg.com/, o síganos en LinkedIn o Twitter.

Contacto:

Sean Thrun, gerente de iniciativas estratégicas

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com

