WiFi móvil: incrementa la cobertura de Internet en toda la casa

Por staff

07/03/2023

¿Te pasó que saliste de una habitación e ingresaste a otra y el nivel de señal no era el mismo? Bueno, probablemente estés experimentando algunas complicaciones con el WiFi móvil para el hogar. Pero, ¡no te desesperes! Existen una serie de recomendaciones que te permiten optimizar este tipo de dispositivo y navegar a gran velocidad.

Una señal de WiFi móvil para el hogar, tal como su nombre lo explica, brinda una libertad de movimientos sin igual por toda la casa. Lo ideal sería que puedas moverte de habitación en habitación manteniendo los mismos niveles de conexión a Internet. Sin embargo, esto no ocurre muy a menudo y depende de diversos factores.

En la casa hay un gran número de elementos que interfieren en la señal del WiFi portátil y perjudican la conexión. Paredes, muebles u otro tipo de electrodomésticos pueden funcionar como barreras e impedir el correcto funcionamiento de los dispositivos que distribuyen la señal de Internet por todo el hogar.

¡Ojo! También existe la posibilidad de que la señal de WiFi móvil no sea la mejor a causa de la posición en la que está ubicado el router. Por más que sea un aparato poco atractivo a la vista no hay que ocultarlo, eso dificulta su funcionamiento y explica en parte que la cobertura inalámbrica no alcance a toda la casa.

Por suerte, hay maneras de mejorar la calidad de la conexión y con unos simples movimientos puedes disfrutar de la misma señal en toda la casa. ¡Descúbrelas!

Revisa la ubicación del router

La posición del router es muy importante a la hota de garantizar la cobertura de Internet en diferentes zonas de la casa. Lo ideal es situarlo en el centro del hogar con el propósito de que la señal se distribuya en diferentes direcciónes y de igual manera. Recuerda que el router envía las ondas hacia abajo por lo que colocarlo en una posición relativamente alta es la mejor decisión.

¿Cómo van las antenas del router?

Lo más común es colocar las antenas hacia arriba, ya sea porque vienen en esa posición o porque queda más lindo a la vista. Lo recomendable es colocarlas de manera perpendicular. Es decir, una en sentido vertical y la otra en horizontal formando un ángulo de 90° entre ellas.

Prueba con extensores de señal

Se trata de otros dispositivos que se conectan al enchufe de energía eléctrica y generan un nuevo punto de acceso a la señal de WiFi móvil. Si lo colocas en una posición estratégica brindará la posibilidad de que la señal de Internet alcance todos los rincones del hogar.

¿Conoces las redes de WiFi Mesh?

Algunas compañías que ofrecen el servicio de WiFi móvil en Panamá cuentan con la posibilidad de conectarse a una red Mesh. Se trata de una optimización inteligente para la conexión inalámbrica del hogar que mejora de manera extraordinaria la señal de Internet y permite realizar un control exhaustivo de la red directamente desde el teléfono celular.

Una red de WiFi Mesh se caracteriza por optimizar los recursos disponibles en función de brindar la mejor cobertura hasta incluso en los lugares más alejados del router. Además, el sistema decide de forma automática y en tiempo real qué es lo mejor para cada dispositivo y cómo garantizar la mejor conexión.

De este modo, puedes convertir todo el hogar en una gran red de dispositivos y explotar su rendimiento al máximo. Convierte tu hogar en un Smart Home manteniendo la estabilidad de la conexión y con la posibilidad de tener el control de todos los electrodomésticos inteligentes de los que dispongas.

Esta tecnología tiene diferentes ventajas respecto a otras. Se destacan las siguientes:

Un monitoreo constante de los niveles de conectividad de cada uno de los dispositivos que están conectados a la red inalámbrica.

Determina las necesidades de conexión de cada uno de los dispositivos y optimiza el funcionamiento de la red en base a dichas necesidades.

Asegura la mejor calidad de conexión para todos los dispositivos.

¡Listo! Con esta guía no tendrás más problemas con la señal del WiFi móvil y podrás disfrutar al máximo de navegar en Internet.