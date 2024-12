WOMCY cumple 5 años promoviendo la inclusión de mujeres en ciberseguridad

Por staff

16/12/2024

(Latam) WOMCY, Latam Women in Cybersecurity, encabezado por Leticia Gammill, Presidente y Fundadora, en Latinoamérica, cumple cinco años promoviendo la inclusión de mujeres en la industria de ciberseguridad con más de dos mil mujeres integrantes en tres regiones: México, Brasil y MCA (Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, República Dominicana, entre otros).

A lo largo de cinco años, WOMCY ha crecido gracias al apoyo de los voluntarios en Latinoamérica, inspirando a las personas que han ingresado y participado de los cursos de certificación, ofreciendo oportunidades a quienes de otra forma no habrían tenido algún acercamiento a la ciberseguridad llegando a tener incluso puestos de alto cargo en el tema desarrollando sus habilidades como líderes.

En los planes a futuro para la asociación WOMCY se encuentra la expansión a Europa con la diligencia de Leticia Gammill; la creación de la beca para la certificación CISSP, que es la más avanzada en ciberseguridad, siendo WOMCY la única organización a nivel Latinoamérica que la ofrecerá con cobertura del 100% para curso y certificación; además el lanzamiento de cursos alineados a Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Las mujeres son el pilar fundamental para la asociación WOMCY, como el nombre lo indica Latam Women in Cybersecurity ante el reto que implica la ciberseguridad en Latinoamérica y la necesidad de cubrir puestos técnicos, personal que trabaje en la creación de productos, ventas, marketing, políticas de privacidad y en la legislación de la ciberseguridad jurídica, dando oportunidad y cerrando la brecha de talento por la igualdad para las mujeres en Latinoamérica.

La asociación WOMCY es liderada por mujeres profesionales de la industria que trabajan arduamente todos los días para aumentar la diversidad en la ciberseguridad, algunas de ellas son:

Leticia Gammill, Presidente y Fundadora

Lizbeth Plaza, Vice-Presidente

Aimed Pimentel, Líder en México

Mary Cruz Rosas, Líder en la Región MCA

Ana Cerqueira, Líder en Brasil

Tatiana Pérez, Líder de Marketing de WOMCY LATAM

Miriam Serrato, Líder Alianzas LATAM

Denise Menoncello, Líder Training Center LATAM

La organización cuenta además con el apoyo de miembros varoniles a los que se les denomina He For She, apoyo de jóvenes y mujeres especializadas en diversas áreas, además de la ciberseguridad, como lo son comunicólogas, abogadas, especialistas en recursos humanos, especialistas en derecho digital y psicólogas.

WOMCY resalta por la diversidad y el enfoque de sus programas en Educación, Corporativos y de Talento, en los que se encuentran:

WOMCY Geek Girls – programa de Ciberseguridad dirigido a apoyar niños en edad escolar (de 7 a 17 años). Compartiendo información relevante sobre las amenazas a la ciberseguridad para resaltar los riesgos potenciales y con el objetivo de introducir a más estudiantes a las carreras STEM.

WOMCY Tech – programa de Ciberseguridad diseñado para estudiantes universitarios, donde se incorporan temas de ciberseguridad a través de charlas de actualización, gamificación y hackatones dando visibilidad al mercado y oportunidades existentes.

WOMCY Talks – programa de Ciberseguridad diseñado para hombres y mujeres mayores de 18 años que trabajan en el sector empresarial. Los conceptos de ciberseguridad se incorporan a través de temas actuales sobre tendencias, riesgos y conciencia a través de charlas de líderes de WOMCY y expertos en el mercado.

WOMCY Training Center – programa de testificación en conjunto con empresas aliadas como Microsoft, Fortinet, Cisco, etc, para desarrollar habilidades duras y avanzar en concentración técnica ofreciendo certificaciones gratis para la comunidad WOMCY.

WOMCY Jobs – apoya a los departamentos corporativos de Recursos Humanos con el proceso de contratación de especialistas en ciberseguridad. Es el puente entre todas las personas que se educan en la ciberseguridad a través de los programas WOMCY con oportunidades de trabajo en el mercado.

WOMCY Mentoring – programa para ayudar a las mujeres a desarrollar las habilidades sociales necesarias para crecer profesionalmente en una carrera en ciberseguridad con mentorías de uno a uno y uno a un grupo.

La asociación se rige por tres valores principales:

Diversidad e inclusión: Comunidad equitativa y respetuosa que promueve el apoyo y oportunidades para las mujeres.

Transparencia: llevar a cabo todos sus programas con la mayor responsabilidad y rendición de cuentas.

Respeto: por las personas, las comunidades y las culturas.

