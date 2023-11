Women in Blockchain: Empoderando la revolución tecnológica

Por staff

11/11/2023

En el dinámico panorama digital actual, la revolución blockchain emerge como un elemento transformador de la manera en que llevamos a cabo negocios, compartimos información y aseguramos transacciones en criptomonedas. Este sistema descentralizado representa un avance significativo al eliminar intermediarios y ofrecer mayor seguridad en las transacciones en criptomonedas.

Actualmente la participación, inclusión y liderazgo femenino en la industria del blockchain es cada vez más evidente. Aunque su papel va más allá de cuestiones de género, la inclusión de las mujeres se ha convertido en un enfoque fundamental para abordar las brechas de inclusión existentes en la sociedad de México y Latinoamérica. Bajo este contexto, es que se llevó a cabo el Panel “Women in Blockchain”, evento que contó con la participación de destacadas expertas en blockchain y criptomonedas, entre las que se encuentran: Lorena Ortiz, Natalia Cueto, Mónica Zamora y Mariana Sosa.

La ponencia recibió el apoyo de ICP Hub Latam, el principal referente en Internet Computer Protocol para Latinoamérica, y TruBit, la plataforma líder en criptomonedas en LATAM, así como de la marca de alimentos saludables, Nature’s Heart quien está incursionando en eventos tech.

Gracias a la vasta experiencia de las panelistas, se abordaron distintos temas vinculados con la tecnología blockchain. Durante el evento, los asistentes conocieron de primera mano, en voz de cada especialista, temas como: tendencias actuales en criptomonedas, oportunidades y desafíos de América Latina en dicha materia, proyectos de impacto potencial en blockchain y se dieron algunos consejos a quienes deseen incursionar en esta industria.

Desde la perspectiva única de América Latina, las expertas analizaron las oportunidades y desafíos que enfrenta la región en la adopción de blockchain y criptomonedas. Por su parte Mariana Sosa, Social Media Marketing Manager en Trubit, señaló que, algunos países de Latam han retomado esta tecnología para sus economías, “El sistema nos ha fallado, la adopción de cripto se hace en países con menor estabilidad económica, lo vemos ya en naciones como El Salvador que se volcó a cripto, o en países como Argentina. Considero que Latinoamérica debe tomar el proceso de adaptación, ya que hay un gran reto de inclusión financiera. Vemos una oportunidad relevante de llegar a esa inclusión al tener una tecnología que nos permita mover el dinero de forma rápida, fácil, barata, lo cual dará beneficios a la región”.

Por su parte y sobre el mismo tema Lorena Ortiz, fundadora de Bitcoin Embassy Bar, considera que en esta región del mundo hay muchos temas por solucionar, que blockchain puede ayudar a resolver, comentó: “es importante enfatizar que bitcoin y blockchain, resuelven algo. En latinoamérica hay muchas necesidades por resolver, cuando el poder se centraliza se hace la corrupción, entonces, hay muchas aplicaciones, pero pocas dan soluciones la transaccionalidad del dinero, por dar un ejemplo; donde mucha gente en Latam no tiene acceso a una cuenta de banco, y el tenerlo representaría un gran cambio en su vida, para poder ahorrar, acceder a servicios, etc. Blockchain ayuda a disminuir estas barreras, considero que esto es lo que vale la pena a pesar del mundo de especulaciones que se da acerca de esta tecnología.”

En el evento, que moderado por Fernanda González, CEO de Kostik, agencia de relaciones públicas enfocada a temas de tecnología e Iyari Rojas CEO de FemTech Latam, las panelistas abordaron las tendencias y oportunidades que da el uso de blockchain y criptomonedas. Natalia Cueto, CEO de Vadi Exchanche subrayó la relevancia que tiene el uso de criptomonedas en cuanto a transaccionalidad, “En el tema de remesas hay una oportunidad enorme, como lo vemos en situaciones de guerra, desastres naturales y diferentes circunstancias complejas en las cuales las transacciones tienen que seguir sucediendo y por ese lado cripto ha resuelto bastante”.

Otros sectores en el que se señaló el uso de esta tecnología, es el de la inversiones de capital privado, así como la “Tokenización” de real estate para poder tener un certificado de propiedad de un inmueble en esta época en que la adquisición de bienes es más complejo.

Por otro lado, explicaron que el uso del blockchain no se limita a algún sector; como se mencionó anteriormente, está presente en la industria financiera, de bienes raíces, también en el sector médico, educativo, de entretenimiento, consumo y hasta para coleccionistas..

El blockchain permite llegar y fortalecer sectores de grupos vulnerables y brindar oportunidad de igualdad e inclusión como lo mencionó Mónica Zamora, divulgadora de blockchain y NFTs “también la tokenización permite donaciones para apoyar a fundaciones enfocadas en distintas comunidades, como la comunidad LGBTQ+. En el tema del arte y artistas, también funciona para registro de obras, facilitando este proceso a través de esta tecnología”. Como se puede ver esta industria tiene oportunidades para todos y todas.

Cabe destacar que, el evento “Women in Blockchain” tuvo lugar durante la Mexico Tech Week 2023, con el propósito de que estas expertas pudieran aportar y compartir con quienes estuvieran interesados en estos temas sin importar su expertise y perfil profesional. Además los asistentes pudieron cerrar con una sesión de networking para seguir con la conversación.

Lorena Ortiz, cerró el panel haciendo hincapié en la importancia de sumarse a esta comunidad, “el propósito por el que estamos aquí, es entender que sin importar el perfil que tengas blockchain es un campo fértil. Hay muchas oportunidades, no importa si eres dentista, panadero o abogado, aquí hay un espacio para ti, no es una limitante para aprender o entender algo que no habías conocido”.

La importancia de las mujeres en blockchain no es solo una cuestión de representación, sino una necesidad intrínseca para un desarrollo tecnológico equitativo y sostenible. A medida que más mujeres ingresan a este espacio, la promesa de un futuro blockchain más diverso, inclusivo e innovador se convierte en una realidad tangible.

En conclusión, la participación activa de las mujeres en blockchain no solo enriquece la industria, sino que también allana el camino para un futuro donde la tecnología se construye con una diversidad de voces y perspectivas, asegurando un progreso sólido.

