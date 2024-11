Worldcoin en serios problemas en República Domincana

22/11/2024

(República Dominicana) Desde su salida Worldcoin, un proyecto de criptomonedas que ha causado controversia por la recopilación de datos biométricos del iris de las personas a cambio de criptomonedas. El proyecto ha sido suspendido en varios países, incluyendo República Dominicana, donde tanto la Junta Central Electoral como Pro Consumidor, se han pronunciado en contra de las prácticas de Worldcoin por considerarlas ilegales, una violación a las leyes dominicanas y a la privacidad de los ciudadanos.

Compartir información biométrica con Worldcoin, un proyecto de criptomonedas que escanea el iris de las personas para generar una identificación mundial, conlleva riesgos significativos para la privacidad.

Suplantación de identidad: Los datos biométricos, como el escaneo del iris, son únicos e irremplazables. Si esta información cae en las manos equivocadas, podría utilizarse para suplantar la identidad de una persona. Este riesgo se amplifica si se produce una violación de seguridad en las bases de datos de Worldcoin.

Los datos biométricos, como el escaneo del iris, son únicos e irremplazables. Si esta información cae en las manos equivocadas, podría utilizarse para de una persona. Este riesgo se amplifica si se produce una violación de seguridad en las bases de datos de Worldcoin. Uso indebido de datos: La política de privacidad de Worldcoin establece que pueden utilizar los datos recopilados para investigaciones científicas y compartirlos con proveedores de servicios. Esto plantea la incertidumbre sobre cómo se utilizarán estos datos a largo plazo y si se implementarán las mejores prácticas para su resguardo.

La política de privacidad de Worldcoin establece que pueden utilizar los datos recopilados para investigaciones científicas y compartirlos con proveedores de servicios. Esto plantea la a largo plazo y si se implementarán las mejores prácticas para su resguardo. Falta de control y regulación: En República Dominicana, no existe una institución que vele por el control del uso de datos biométricos por parte de empresas privadas. La ley de protección de datos de 2013 no exige la creación de un ente regulador para este fin, lo que aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante posibles abusos.

En República Dominicana, no existe una institución que vele por el control del uso de datos biométricos por parte de empresas privadas. La ley de protección de datos de 2013 no exige la creación de un ente regulador para este fin, lo que ante posibles abusos. Dificultad para reclamar: Worldcoin no tiene una base establecida en República Dominicana [4]. Esto dificulta que los usuarios puedan presentar reclamos o ejercer sus derechos en caso de que sus datos sean utilizados de forma indebida.

Acciones de las autoridades dominicanas frente a WorldCoin

Las autoridades dominicanas han tomado medidas para regular las actividades de WorldCoin y proteger a los ciudadanos de posibles estafas o violaciones a la ley.

La semana pasada Pro Consumidor, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor de República Dominicana, ordenó el cese inmediato de las operaciones de Worldcoin debido a las “cláusulas abusivas” presentes en sus contratos de adhesión. La entidad también cuestiona la falta de un domicilio social de Worldcoin en el país, lo que dificulta la protección de los derechos de los consumidores.

En Republica Dominicana esta prohíbido a las entidades privadas recopilar y utilizar datos biométricos

La Junta Central Electoral informa a la ciudadanía que, de conformidad con el párrafo II del artículo 212 de la Constitución de la República, el registro civil se encuentra a cargo de la Junta Central Electoral, la cual tiene la responsabilidad de custodiar y preservar la identidad del pueblo dominicano. Que, a raíz de publicaciones reseñadas en distintos medios de comunicación y que dan cuenta de las operaciones realizadas por entidades privadas en distintas plazas y negocios del país a través del proyecto denominado WorldCoin, por medio del cual se estarían recopilando datos biométricos de las personas, mediante el escaneo del iris de los ojos a cambio de una compensación económica, tiene a bien, respaldar la medida adoptada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) que dispuso la suspensión inmediata de dichas operaciones.



– Que, en ese mismo tenor, el artículo 58 de la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil al referirse sobre la prohibición en el uso de datos, dispone que, ninguna entidad privada puede recopilar, capturar, procesar y utilizar los datos biométricos de una persona o de un cliente.



– Que, igualmente, el artículo 59 de la indicada ley, le otorga con carácter de exclusividad a la Junta Central Electoral, como el órgano encargado, la recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas.



– Por lo anterior y, en virtud de que las acciones antes descritas constituyen violaciones a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la indicada ley, el Pleno de este órgano,

Decide:

1. Ordena que la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, procure la nulidad absoluta, presente y futura de dichas acciones por ante los tribunales competentes, así como también, que proceda a canalizar las acciones judiciales que fueren procedentes contra los presuntos responsables de actos violatorios de la ley, con ocasión de la captura y recopilación de datos biométricos de las personas mediante el escaneo del iris de los ojos o cualquier otra modalidad que se haya utilizado; asimismo, y conforme lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, que se disponga la eliminación de los datos biométricos que hayan sido recopilados.



2. Exhorta a la población dominicana, a no ceder sus datos personales a terceros o entidades privadas, a través de procedimientos biométricos que no cumplan con lo dispuesto por la ley, en virtud de los riesgos que suponen dichas acciones para su identidad.



En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2024.

En resumen, las autoridades dominicanas están tomando medidas para detener las actividades de WorldCoin. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre los riesgos de compartir sus datos biométricos y que se apruebe una legislación más robusta para proteger su privacidad.

